Индивидуальная
до 3 чел.
Хива: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
После долгого перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле. Организуем трансфер из аэропорта Ургенч или ж/д вокзала с максимальной ответственностью
Начало: Место встречи планируется с организатором
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
$28 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару
С комфортом добраться до место назначения, любуясь видами по пути
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$108
$120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерняя экскурсия по Хиве: Ичан-Кала, Пахлаван Махмуд и другие
Погрузитесь в атмосферу вечерней Хивы и узнайте её богатую историю. Прогулка по Ичан-Кале, посещение дворцов и мечетей оставят незабываемые впечатления
Начало: Комплекс Ичанкала у ворот Ата Дараваза
Сегодня в 18:00
8 июн в 17:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир29 апреля 2025Рейс задержали на 3 часа, водителю большой респект за ожидание и быструю доставку до места назначения. 5 баллов.
- ГГульнара19 мая 2024Все было замечательно. С организатором были постоянно на связи. Авиакомпания изменила время вылета, организатор мгновенно отреагировал и прислал подтверждение встречи в аэропорту согласно изменениям. Водитель встретил вовремя, с табличкой. Машина чистая, стиль вождения аккуратный, водитель вежливый. Благодарю за сервис! Буду рекомендовать Вас друзьям и знакомым.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Ночные»
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