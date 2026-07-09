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Хива после заката: прогулка по Ичан-Кале

Полюбоваться минаретами и медресе, заглянуть в тихие дворики и сделать атмосферные фото
возвышанность Ак шейх бобо
Ата-дарвоза главные ворота крепости
стены крепости

Что вы увидите

Ата-дарвоза главные ворота крепости
Ата-дарвоза главные ворота крепостиОсмотр с остановкой
Медресе и минарет Мухаммад-Аминхан
Медресе и минарет Мухаммад-АминханОсмотр с остановкой
Дворец Куня-арк
Дворец Куня-аркОсмотр с остановкой
Медресе Мухаммад Аминхан
Медресе Мухаммад АминханОсмотр с остановкой
Мавзолей Пахлавана Махмуда
Мавзолей Пахлавана МахмудаОсмотр с остановкой
Медресе и минарет Ислама Ходжи
Медресе и минарет Ислама ХоджиОсмотр с остановкой

Описание экскурсии

Когда дневная жара спадает, а древние стены Ичан-Калы озаряются мягким светом вечерней подсветки, Хива раскрывается совершенно по-новому. Во время этой прогулки вы увидите самые красивые уголки старого города в особой атмосфере, когда на улицах становится спокойнее, а исторические памятники приобретают особенно выразительный вид.

Мы пройдём по узким улочкам древней крепости, полюбуемся величественными минаретами и медресе, узнаем историю Хивинского ханства, поговорим о жизни горожан, традициях и легендах, связанных с этим удивительным городом. По пути вас ждут живописные панорамы, уютные дворики и лучшие места для памятных фотографий.

Вечерняя экскурсия подойдёт не только любителям истории, но и тем, кто хочет почувствовать неповторимую атмосферу древнего восточного города, насладиться красивыми видами и сделать яркие снимки на фоне архитектурных шедевров Хивы.

Кому подойдёт

  • Тем, кто хочет увидеть Ичан-Калу в спокойной вечерней атмосфере
  • Любителям истории Хивинского ханства, городских традиций и легенд
  • Тем, кому интересны минареты, медресе и узкие улочки старого города
  • Тем, кто ищет красивые вечерние виды и удачные места для фотографий
  • Тем, кто впервые в Хиве и хочет увидеть Ичан-Калу в вечерней атмосфере
  • Тем, кому интересны минареты, медресе и старинная архитектура
  • Тем, кто предпочитает неспешные прогулки с красивыми видами и атмосферными фото

Полезно знать

  • Экскурсия проходит в формате пешей прогулки по узким улочкам Ичан-Калы.
  • Для прогулки по старому городу лучше выбрать удобную обувь.
  • Маршрут вечерний: после дневной жары в Хиве комфортнее гулять.
  • Исторические памятники на маршруте особенно эффектно смотрятся при вечерней подсветке.
  • Возьмите заряженный телефон или камеру: по пути будут удачные места для фотографий.
  • Прогулка проходит вечером, когда спадает дневная жара.
  • Маршрут проходит по узким улочкам Ичан-Калы — выбирайте удобную обувь для прогулки.
  • Возьмите телефон или камеру: по пути будут панорамы, дворики и места для атмосферных снимков.
  • Главное впечатление маршрута — вечерняя подсветка старого города, поэтому лучше настроиться именно на прогулку после заката.

Программа экскурсии

1

главные ворота крепости Ата-дарвоза

здесь мы начинаем экскурсию на 10 минут. Затем направимся в сторону медресе и минарета Мухаммад Аминхан
главные ворота крепости Ата-дарвоза
2

медресе и минарет Мухаммад Аминхан

локация займет примерно 20 минут. Здесь мы узнаем как обучались студенты в таких заведениях и почему огромный минарет рядом с медресе остался недостроенным. затем мы направимся в сторону резиденции
медресе и минарет Мухаммад Аминхан
3

Куня-арк резиденция хивинских ханов

в этом месте мы узнаем как происходило управление правительством и какие события происходили на площади напротив резиденции. Место примерно на 15-20 минут
Куня-арк резиденция хивинских ханов
4

Медресе Мухаммад Рахимхан II

Это медресе связано с именем хана, который выбрал путь модернизации и провёл ряд важных реформ в Хивинском ханстве. Здесь мы поговорим о его жизни, деятельности и вкладе в развитие государства. На осмотр объекта уходит около 10–15 минут. Затем направимся по центральной улице в сторону Джума мечети.
Медресе Мухаммад Рахимхан II
5

Джума мечеть

Снаружи Джума-мечеть может показаться обычным историческим памятником, однако её главная особенность скрывается внутри. Пространство мечети поддерживают многочисленные деревянные колонны, создающие неповторимую атмосферу тишины и духовности, которая производит сильное впечатление на посетителей. Здесь мы познакомимся с историей мечети, её архитектурными особенностями и значением для жителей Хивы. Рассказ и осмотр объекта занимают примерно 15 минут.
Джума мечеть
6

мавзолей Пахлавана Махмуда

Мавзолей Пахлавана Махмуда — одно из самых почитаемых мест Хивы и важный духовный центр города. Здесь покоится Пахлаван Махмуд — поэт, философ, ремесленник и покровитель Хивы. Во время посещения мы поговорим о его жизни, легендах, связанных с его именем, а также об истории самого мавзолея и его великолепном убранстве. На осмотр и рассказ обычно уходит около 15 минут.
мавзолей Пахлавана Махмуда
7

медресе и минарет Ислама Ходжи

Медресе и минарет Ислам Ходжи являются одними из самых узнаваемых памятников Хивы. Здесь мы поговорим о визире Исламе Ходже, его роли в истории города и реформах, направленных на модернизацию ханства. Вы узнаете, как строился самый высокий минарет Хивы и какое значение этот архитектурный ансамбль имел для жителей города. На осмотр комплекса и рассказ обычно отводится около 15 минут.
медресе и минарет Ислама Ходжи

Место встречи

🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: в центральной улице крепости

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 10 человек$40

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ислам
Ислам — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Ислам. Я лицензированный гид по древней Хиве и её окрестностям. Я родился и вырос в Хорезме и с удовольствием знакомлю гостей с историей, архитектурой и традициями этого удивительного
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региона. Во время экскурсий я стараюсь не просто показывать достопримечательности, а рассказывать о жизни людей, культуре, ремёслах и событиях, которые сформировали облик Хивы. Мои программы подойдут как любителям истории и архитектуры, так и тем, кто хочет почувствовать атмосферу древнего города, сделать красивые фотографии и открыть для себя настоящий Узбекистан. Буду рад стать вашим проводником в мир истории, легенд и традиций Хорезма!

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