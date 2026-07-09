Что вы увидите
Описание экскурсии
Когда дневная жара спадает, а древние стены Ичан-Калы озаряются мягким светом вечерней подсветки, Хива раскрывается совершенно по-новому. Во время этой прогулки вы увидите самые красивые уголки старого города в особой атмосфере, когда на улицах становится спокойнее, а исторические памятники приобретают особенно выразительный вид.
Мы пройдём по узким улочкам древней крепости, полюбуемся величественными минаретами и медресе, узнаем историю Хивинского ханства, поговорим о жизни горожан, традициях и легендах, связанных с этим удивительным городом. По пути вас ждут живописные панорамы, уютные дворики и лучшие места для памятных фотографий.
Вечерняя экскурсия подойдёт не только любителям истории, но и тем, кто хочет почувствовать неповторимую атмосферу древнего восточного города, насладиться красивыми видами и сделать яркие снимки на фоне архитектурных шедевров Хивы.
Кому подойдёт
- Тем, кто хочет увидеть Ичан-Калу в спокойной вечерней атмосфере
- Любителям истории Хивинского ханства, городских традиций и легенд
- Тем, кому интересны минареты, медресе и узкие улочки старого города
- Тем, кто ищет красивые вечерние виды и удачные места для фотографий
- Тем, кто впервые в Хиве и хочет увидеть Ичан-Калу в вечерней атмосфере
- Тем, кому интересны минареты, медресе и старинная архитектура
- Тем, кто предпочитает неспешные прогулки с красивыми видами и атмосферными фото
Полезно знать
- Экскурсия проходит в формате пешей прогулки по узким улочкам Ичан-Калы.
- Для прогулки по старому городу лучше выбрать удобную обувь.
- Маршрут вечерний: после дневной жары в Хиве комфортнее гулять.
- Исторические памятники на маршруте особенно эффектно смотрятся при вечерней подсветке.
- Возьмите заряженный телефон или камеру: по пути будут удачные места для фотографий.
- Прогулка проходит вечером, когда спадает дневная жара.
- Маршрут проходит по узким улочкам Ичан-Калы — выбирайте удобную обувь для прогулки.
- Возьмите телефон или камеру: по пути будут панорамы, дворики и места для атмосферных снимков.
- Главное впечатление маршрута — вечерняя подсветка старого города, поэтому лучше настроиться именно на прогулку после заката.
Программа экскурсии
главные ворота крепости Ата-дарвозаздесь мы начинаем экскурсию на 10 минут. Затем направимся в сторону медресе и минарета Мухаммад Аминхан
медресе и минарет Мухаммад Аминханлокация займет примерно 20 минут. Здесь мы узнаем как обучались студенты в таких заведениях и почему огромный минарет рядом с медресе остался недостроенным. затем мы направимся в сторону резиденции
Куня-арк резиденция хивинских хановв этом месте мы узнаем как происходило управление правительством и какие события происходили на площади напротив резиденции. Место примерно на 15-20 минут
Медресе Мухаммад Рахимхан IIЭто медресе связано с именем хана, который выбрал путь модернизации и провёл ряд важных реформ в Хивинском ханстве. Здесь мы поговорим о его жизни, деятельности и вкладе в развитие государства. На осмотр объекта уходит около 10–15 минут. Затем направимся по центральной улице в сторону Джума мечети.
Джума мечетьСнаружи Джума-мечеть может показаться обычным историческим памятником, однако её главная особенность скрывается внутри. Пространство мечети поддерживают многочисленные деревянные колонны, создающие неповторимую атмосферу тишины и духовности, которая производит сильное впечатление на посетителей. Здесь мы познакомимся с историей мечети, её архитектурными особенностями и значением для жителей Хивы. Рассказ и осмотр объекта занимают примерно 15 минут.
мавзолей Пахлавана МахмудаМавзолей Пахлавана Махмуда — одно из самых почитаемых мест Хивы и важный духовный центр города. Здесь покоится Пахлаван Махмуд — поэт, философ, ремесленник и покровитель Хивы. Во время посещения мы поговорим о его жизни, легендах, связанных с его именем, а также об истории самого мавзолея и его великолепном убранстве. На осмотр и рассказ обычно уходит около 15 минут.
медресе и минарет Ислама ХоджиМедресе и минарет Ислам Ходжи являются одними из самых узнаваемых памятников Хивы. Здесь мы поговорим о визире Исламе Ходже, его роли в истории города и реформах, направленных на модернизацию ханства. Вы узнаете, как строился самый высокий минарет Хивы и какое значение этот архитектурный ансамбль имел для жителей города. На осмотр комплекса и рассказ обычно отводится около 15 минут.
Место встречи
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 10 человек
|$40
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Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты