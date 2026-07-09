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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Когда дневная жара спадает, а древние стены Ичан-Калы озаряются мягким светом вечерней подсветки, Хива раскрывается совершенно по-новому. Во время этой прогулки вы увидите самые красивые уголки старого города в особой атмосфере, когда на улицах становится спокойнее, а исторические памятники приобретают особенно выразительный вид.

Мы пройдём по узким улочкам древней крепости, полюбуемся величественными минаретами и медресе, узнаем историю Хивинского ханства, поговорим о жизни горожан, традициях и легендах, связанных с этим удивительным городом. По пути вас ждут живописные панорамы, уютные дворики и лучшие места для памятных фотографий.

Вечерняя экскурсия подойдёт не только любителям истории, но и тем, кто хочет почувствовать неповторимую атмосферу древнего восточного города, насладиться красивыми видами и сделать яркие снимки на фоне архитектурных шедевров Хивы.

Кому подойдёт

Тем, кто хочет увидеть Ичан-Калу в спокойной вечерней атмосфере

Любителям истории Хивинского ханства, городских традиций и легенд

Тем, кому интересны минареты, медресе и узкие улочки старого города

Тем, кто ищет красивые вечерние виды и удачные места для фотографий

Тем, кто впервые в Хиве и хочет увидеть Ичан-Калу в вечерней атмосфере

Тем, кому интересны минареты, медресе и старинная архитектура

Тем, кто предпочитает неспешные прогулки с красивыми видами и атмосферными фото

Полезно знать