Семейные развлекательные туры Хивы

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Хиве на русском языке, цены от $800. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
На машине
2 отзыва
6 дней
Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Узбекистану! Узнайте секреты ремесленников, посетите мастерские и насладитесь культурным наследием страны
Начало: Хива, 09:00
31 авг в 10:00
7 сен в 10:00
$800 за человека
Культовая архитектура и национальная кухня: 4 города Узбекистана в формате «всё включено»
На автобусе
7 дней
Культовая архитектура и национальная кухня: 4 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Хивы, 10:00
23 сен в 10:00
$1 380 за человека
Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
На машине
6 дней
Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
Уникальный тур по Хиве и окрестностям: Аральское море, древний Хорезм, мастер-классы, ночёвка в юртах. Погружение в культуру и историю Узбекистана
Начало: Ургенч, аэропорт, 09:00
14 сен в 08:00
$835 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тамара
    24 апреля 2024
    Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
    Всё экскурсии были великолепные! Спасибо гидам и организаторам тура!
  • С
    Светлана
    30 марта 2024
    Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
    Спасибо большое за отличную организацию тура! Мы посетили Хиву, Бухару, Самарканд. Во всех городах все было четко организовано - комфортные трансферы,
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    хорошие отели, знающие гиды. Менеджер всегда был на связи, любые вопросы решались оперативно. Наш тур назывался "Погружение в ремесленные секреты", но кроме посещения мастерских были полноценные экскурсии по достопримечательностям во всех городах. Из всех городов больше всего впечатлила Хива. В этот город не все туристы доезжают, т. к. он расположен в отдалении от других туристических мест (Самарканда и Бухары), но доехать туда однозначно стоит! Это город-музей под открытым небом. Все основные исторические локации расположены в древней крепости. Тут полностью сохранилась атмосфера древнего города. Жили мы на территории крепости, и при этом в комфортном отеле со всем благами цивилизации.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Можно с детьми»

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  3. Призраки прошлого: Аральское море и бывшая столица древнего государства
Сколько стоит тур в Хиве в августе 2024
Сейчас в Хиве в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 800 до 1 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Можно с детьми», 2 ⭐ отзыва, цены от $800. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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