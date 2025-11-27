Ургенч - Хива: трансфер из аэропорта и ж/д вокзала (или обратно)

Индивидуальный трансфер — это комфорт и сэкономленное время. Мы встретим вас с именной табличкой и отвезём по нужному адресу за фиксированную стоимость. Все наши водители дружелюбные и ответственные люди. Приятные первые впечатления о стране гарантированы!
Описание трансфер
Добро пожаловать в Узбекистан! Опытный русскоговорящий водитель встретит вас у здания аэропорта или около железнодорожного вокзала и с комфортом доставит по указанному адресу. При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прибытия и название отеля.
Организационные детали
- Поедем на седане Chevrolet Cobalt, кроссовере Chevrolet Tracker или минивэне JAC M3, Hyundai Starex. Есть детские кресла
- Возможен трансфер из других городов Узбекистана — подробности в переписке
- С вами будет водитель из нашей команды
- Можно организовать трансфер для большего количества человек (до 40). Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 354 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Раджаб, я родился и всю жизнь прожил в Хиве. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.
