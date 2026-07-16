Утром трансфер на железнодорожный вокзал Хивы и переезд скоростным поездом в Бухару.
По прибытии встреча с гидом и проведение обзорной экскурсии по историческому центру города. После завершения экскурсионной программы трансфер на железнодорожный вокзал Бухары и вечерний переезд скоростным поездом в Самарканд.
По прибытии встреча с гидом и проведение обзорной экскурсии по историческому центру города. После завершения экскурсионной программы трансфер на железнодорожный вокзал Бухары и вечерний переезд скоростным поездом в Самарканд.
Описание экскурсии
Отличная возможность с комфортом путешествовать между городами Узбекистана и познакомиться с древней Бухарой. В 07:00 отправление из Хивы скоростным поездом, а уже в 10:40 прибытие в Бухару, где вас встретит профессиональный гид. Во время экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями и атмосферой одного из самых известных городов Великого Шёлкового пути. После завершения программы около 16:00 трансфер на вокзал и вечерний переезд скоростным поездом в Самарканд. Всего за один день вы сможете комфортно посетить Бухару и без длительных переездов добраться до Самарканда. Важная информация: Экскурсия по программе предусмотрена только в Бухаре. По запросу также можем организовать экскурсионное обслуживание в Хиве и Самарканде.
.
*
Любые вопросы можете задавать в переписке
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыня Кызылкум
- Панорамные виды из скоростного поезда
- Крепость Арк
- Комплекс Пои-Калян
- Ляби-Хауз
- Исторический центр Бухары
- Средневековые медресе и торговые купола Великого Шёлкового пути
Что включено
- Билеты на скоростные поезда по маршруту Хива - Бухара и Бухара - Самарканд/n Услуги профессионального гида в Бухаре
Что не входит в цену
- Входные билеты на достопримечательности/n Питание и прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Бухары
Завершение: Вокзал Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Любые вопросы можете задавать в переписке
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия по программе предусмотрена только в Бухаре. По запросу также можем организовать экскурсионное обслуживание в Хиве и Самарканде.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хивы
Похожие экскурсии на «Из Хивы в Самарканд через древнюю Бухару на скоростном поезде с экскурсией»
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Завтра в 09:00
17 июл в 09:00
от $77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару
Путешествие из Хивы в Бухару станет приятным благодаря современному автомобилю и опытному водителю. Наслаждайтесь комфортом и видами по пути
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 11:00
17 июл в 08:00
от $208 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Хивы - в Бухару на скоростном поезде и с экскурсией
Увидеть самое красивое в городе Великого шёлкового пути
17 июл в 06:30
19 июл в 06:30
от $185 за человека
Индивидуальная
Комфортное путешествие из Хивы в Бухару: скоростной поезд + экскурсия
Открыть для себя легендарный город Востока
17 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от $185 за человека
$250 за человека