Описание экскурсии

Отличная возможность с комфортом путешествовать между городами Узбекистана и познакомиться с древней Бухарой. В 07:00 отправление из Хивы скоростным поездом, а уже в 10:40 прибытие в Бухару, где вас встретит профессиональный гид. Во время экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями и атмосферой одного из самых известных городов Великого Шёлкового пути. После завершения программы около 16:00 трансфер на вокзал и вечерний переезд скоростным поездом в Самарканд. Всего за один день вы сможете комфортно посетить Бухару и без длительных переездов добраться до Самарканда. Важная информация: Экскурсия по программе предусмотрена только в Бухаре. По запросу также можем организовать экскурсионное обслуживание в Хиве и Самарканде.

.

*