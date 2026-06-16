Вы отправитесь из Хивы в древнюю Бухару на современном скоростном поезде и познакомитесь с её главными архитектурными шедеврами и богатой историей. Посетите старинные медресе, минареты, мавзолеи и торговые купола. Узнаете о культуре, традициях и жизни Бухары прошлых веков.
Описание экскурсии
- Рано утром вы отправитесь из Хивы в Бухару на современном скоростном поезде.
- По прибытии начнётся обзорная экскурсия по историческому центру города.
- Вы увидите ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш и Надир-Диван-Беги, торговые купола старого города, крепость Арк (осмотр снаружи), комплекс Пои-Калян со знаменитым минаретом Калян, медресе Мири-Араб и мечеть Калян.
- После экскурсии — размещение в отеле.
Темы:
- Вы узнаете об истории Бухары — одного из главных городов Великого шёлкового пути, её расцвете в эпоху караванной торговли и роли в исламском мире.
- Я расскажу о знаменитых бухарских медресе, архитектуре и символике древних памятников, местных традициях и культуре.
- Поговорим о жизни города в прошлом и настоящем, о великих правителях, ремесленниках и купцах, которые сделали Бухару одним из важнейших центров Востока.
Организационные детали
- В стоимость включён билет на скоростной поезд Хива — Бухара.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на достопримечательности, проживание и питание.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$157
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гулрухсор — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 72 туристов
Ассалам алейкум, уважаемые путешественники! Я Гулрухсор, профессиональный гид. С 2018 года организую и провожу интересные и увлекательные экскурсии по всему Узбекистану. Родилась и выросла в Самарканде, экономист с высшим образованием, сейчас учусь в магистратуре в Институте туризма. У меня своя команда опытных гидов по всему Узбекистану. С радостью организуем и проведём для вас незабываемые путешествия!
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