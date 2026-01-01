Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Узбекистану! Узнайте секреты ремесленников, посетите мастерские и насладитесь культурным наследием страны
Начало: Хива, 09:00
31 янв в 10:00
7 фев в 10:00
$850 за человека
Узбекистан: от Хивы до Самарканда
Этот тур является продолжением более длинного варианта маршрута
28 апр в 10:00
от 100 031 ₽ за человека
Сокровищница Узбекистана: Хива, Бухара, Самарканд и Ташкент (мини-группа)
Восхититься древними мечетями и медресе, отведать блюд местной кухни и побывать на восточном базаре
Начало: Аэропорт «Ургенч», время встречи зависит от прибыт...
26 янв в 14:00
2 фев в 14:00
$550 за человека
