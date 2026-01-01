Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Хиве на русском языке, цены от $550. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Выездные» Самые популярные туры этой рубрики в Хиве Тур-погружение в ремесленные секреты Хивы, Бухары и Самарканда; Узбекистан: от Хивы до Самарканда; Сокровищница Узбекистана: Хива, Бухара, Самарканд и Ташкент (мини-группа). В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Хиве в январе 2026 Сейчас в Хиве в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 550 до 100 031. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Туры по окрестностям Хивы и местам Узбекистана в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана