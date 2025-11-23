читать дальше

(в Узбекистане, страдающем от дефицита воды это было бы расточительством). Шумные свадьбы могли заполнить только малую часть огромнейшей площади от входных ворот и до статуи Тамерлана (Амира Темура). И сам Тамерлан как-то теряется в этих необъятных просторах. Фарух дал подробный экскурс в историю империи Темуридов, зарождение, завоевания, жажда власти, подозрения ко всем и всему… Ну и не обошлось без "проклятия могилы Тамерлана". Почему-то вспомнился Гаврила Романович Державин:

Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А потом был чудный обед в кафе на перевале - барашек из тандыра!!! И салат, и кислое молоко, и чай горный с чабрецом! Ну очень вкусно!!! Только столько не съесть, пришлось остатки в отель забирать.

Долина камней, которую тоже проезжали и останавливались для фото, впечатлила не очень, хотя новый Чингачгук бойко прыгал по камням, кричал и позировал. Легкая, не напряжная авто-прогулка из Самарканда. Хотя я потом уже узнала, что можно было проехать дальше в горы к водопадам. Значит, придется ехать еще раз!