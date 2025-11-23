Мои заказы

Древний и живописный Шахрисабз - родина Тамерлана

Откройте для себя Шахрисабз — древний город-ровесник Рима, родину Тамерлана.

Вас ждет путешествие сквозь века: вы увидите величественные руины дворцов и мавзолеев, услышите истории о великом правителе и его династии и полюбуетесь живописными пейзажами, окружающими город.
5
8 отзывов
Описание экскурсии

Сокровища древнего города:

  • путешествие в эпохи Тимуридов.
  • Приглашаем вас на экскурсию в Шахрисабз — один из древнейших городов мира, ровесник Рима и Афин, основанный более 2500 лет назад. Этот город, утопающий в цветущих садах и виноградниках, является родиной великого полководца Амира Темура (Тамерлана). Здесь сохранились величественные памятники архитектуры, большая часть которых связана с его именем. Вы узнаете историю места, где он родился, планировал быть похороненным и где покоятся его близкие.
  • Величественное наследие эпохи Тамерлана.
  • Путь в Шахрисабз лежит через живописный горный перевал Тахтакарача. Главной жемчужиной города является руина грандиозного дворца Ак-Сарай, на портале которого запечатлено послание Тамерлана потомкам. Вы также увидите мечеть Кок-Гумбаз с гигантским голубым куполом и скромный мавзолей шейха Куляла — духовного наставника Тамерлана, где также покоится его отец.
  • Династические тайны и местный колорит.
  • В мемориальном комплексе Дорус-Саодат вы узнаете о судьбе сыновей Тамерлана — Джахангира и Омар-Шейха, и увидите пустой склеп, предназначавшийся для самого правителя. Погружение в историю дополняется знакомством с узбекской кухней. Вы узнаете о традиционных блюдах, таких как тандыр-гушт, умакай-джиз и чалоп, и при желании сможете их попробовать.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Ак-Сарай
  • Мечеть Кок-Гумбаз
  • Мавзолей Шейха Куляла
  • Мемориальный комплекс Дорус-Саодат
Что включено
  • Услуга гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Н
Надежда
23 ноя 2025
Отличная поездка! Нельзя не побывать в Шахрисабзе, если вы приехали в Самарканд. Моя поездка получилась интересной, комфортной и запомнится навсегда. Это благодаря гиду Хуршиду. На комфортном автомобиле дорога в 100
читать дальше

км была быстрой. Гид предложил заехать на фабрику шелка, где мне показали производство ковров. Кстати, совершенно бесплатно. По дороге Хуршид рассказывал о традициях и обычаях. Сама экскурсия прошла без спешки, спокойно и интересно. Рекомендую эту экскурсию с этим гидом как обязательную для посещения.

A
Arkadiy
29 окт 2025
Экскурсия произвела двойственное впечатление. Шахрисабз - непомерное величие замысла, от воплощения которого остались только две части въездных ворот (грандиознейшие по величине даже лишенные соединяющей арки). Огромная территория с неработающими фонтанами
читать дальше

(в Узбекистане, страдающем от дефицита воды это было бы расточительством). Шумные свадьбы могли заполнить только малую часть огромнейшей площади от входных ворот и до статуи Тамерлана (Амира Темура). И сам Тамерлан как-то теряется в этих необъятных просторах. Фарух дал подробный экскурс в историю империи Темуридов, зарождение, завоевания, жажда власти, подозрения ко всем и всему… Ну и не обошлось без "проклятия могилы Тамерлана". Почему-то вспомнился Гаврила Романович Державин:
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А потом был чудный обед в кафе на перевале - барашек из тандыра!!! И салат, и кислое молоко, и чай горный с чабрецом! Ну очень вкусно!!! Только столько не съесть, пришлось остатки в отель забирать.
Долина камней, которую тоже проезжали и останавливались для фото, впечатлила не очень, хотя новый Чингачгук бойко прыгал по камням, кричал и позировал. Легкая, не напряжная авто-прогулка из Самарканда. Хотя я потом уже узнала, что можно было проехать дальше в горы к водопадам. Значит, придется ехать еще раз!

R
Roma
28 окт 2025
Это место было в числе обязательных для посещения, хотелось чуть ближе прикоснуться к такой легенде как Амир Темур, и посещение его родного города было просто необходимо. Путешествие занимает практически весь
читать дальше

день, путь не близкий, но с таким супер-гидом как Акобир время летит незаметно, ты успеваешь и узнать много нового, но и передохнуть. По нашей просьбе на обратном пути мы остановились на обед на горном перевале, очень хотелось попробовать знаменитое тандырное мясо и это было дополнительным бонусом к этой экскурсии. Акобир, спасибо огромное за этот волшебный день, за возможность узнать не только про великого Тамерлана намного больше, но и в целом про историю и традиции Узбекистана. Искренне рекомендую и саму экскурсию и прекрасное гида!

А
Александр
25 окт 2025
Экскурсия очень понравилась: и по самому маршруту, комфорту в поездке, и особенно по историческому обзору. Экскурсию провел Артем. Артем обладает энциклопедическими знаниями по теме экскурсии, Самарканда и всего Ближнего Востока.
читать дальше

После осмотра достопримечательностей Шахрисабза на обратной дороге посмотрели видео про Тамерлана. Теперь эта информация нам запомнится на долгие годы. После этой экскурсии в Шахрисабз и в целом после поездки по Узбекистану купили много литературы по истории данной территории, приедем еще раз.

Ехали на комфортабельном автобусе. Большое спасибо за комфортную поездку и приятную компанию!
Также хотелось отметить заботу гида о туристах: был дождь, Артем привез зонты и следил, чтобы нам было комфортно и интересно.
И, конечно, понравилось совершенно волшебное мясо ягненка из тандыра, которое ели на обратной дороге, никогда ничего подобного не ели.
Большое спасибо, нам очень понравилось, приедем еще!

Экскурсия заняла почти весь световой день: с 9:30 до 17:00, мы не очень быстро передвигаемся. На всякий случай, я бы не планировал в день этой экскурсии другие активности, дорога до Шахрисабза и обратно долгая.

A
Anna
24 окт 2025
Восторг от нашего организатора путешествия: Фарход — настоящий профи и очень чуткий гид!

Заботливо следил не только за тем, чтобы нам был интересен маршрут и рассказ, но и за общим комфортом
читать дальше

в поездке. Ни на секунду ни о чем не приходилось думать — просто наслаждались историей, видами и приятным общением.

Очень много информации, все приправлено юмором.

Особенно отмечу, что поездка была размеренной, нас не подгоняли быстрее посмотреть и двинуться дальше. Посетили все интересные локации, поговорили и о быте людей сегодня, и об исторических событиях.

Однозначно рекомендуем для посещения. Программа полностью соответствует описанию.

Y
Yakov
24 окт 2025
Эта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое село Мираки через живописный перевал Тахтакорача – и это было просто волшебно! По дороге нас
читать дальше

сопровождали потрясающие виды на горные пейзажи, которые сменялись один за другим, словно страницы сказочной книги. Мы не упустили ни одной возможности сделать захватывающие фотографии.

Шахрисабз встретил нас величественными памятниками истории. Руины дворца Ак-Сарай поразили своими масштабами и мощью, а мавзолей Джахонгира наполнил атмосферу древним величием. Наш гид Артем оказался настоящим мастером своего дела – его увлекательные рассказы переносили нас в эпоху великих правителей, и город оживал на наших глазах.

А дегустация тандыра на перевале Тахтакорача – это было нечто! Мы наслаждались хрустящей корочкой, ароматом свежей выпечки и специями, сидя в уютной чайхане с видом на величественные горы. Этот вкус останется с нами надолго.

Но самое тёплое впечатление оставило село Мираки. Уютные улочки, гостеприимные жители и атмосфера подлинной восточной сказки – мы словно попали в другой мир. Нам показали традиционные ремёсла, мы увидели, как создаются изделия ручной работы, и узнали много интересного о местных обычаях.

Спасибо Артему за потрясающую экскурсию, заботу и искреннюю любовь к своему делу! Эта поездка подарила нам не только невероятные виды и гастрономические впечатления, но и частичку культуры и души Узбекистана. Обязательно порекомендуем друзьям и сами вернёмс

А
Айдана
23 окт 2025
В полном восторге от экскурсии! Ездили втроём, с женой и пятилетним сыном. Гид Шухрат забронировал для нас на весь день комфортабельный авто с водителем, и всю дорогу туда развлекал нас
читать дальше

очень содержательной экскурсией, не отвлекаясь на дорогу. Очень интересная подача материала, реально разбирается в истории Самарканда и Узбекистана. Посетили Шахрисабз - все, что только можно. Ни разу не пытался завезти в лавку или кафе к знакомым (!), даже в ресторан поехали по нашей просьбе (покушали отлично и дёшево. Ребёнок вёл себя на четыре с плюсом, две трети экскурсии слушал внимательно, говорит, что экскурсия и дядя-экскурсовод понравились очень. Задержались на час дольше, но тут, скорее, наша вина - пока в фонтане искупались, пока кепкой пошвырялись…. В общем, категорически рекомендуем. Поедем с ним ещё. Водитель очень аккуратно вёл машину, даже поспали на обратном пути. Спасибо огромное Шухрату и водителю за отлично проведённый день!

О
Ольга
13 окт 2025
Очень понравилось наше путешествие!
Чудесная страна, прекрасные традиции, вкуснейшая еда.
Мы очень довольны!

Входит в следующие категории Самарканда

