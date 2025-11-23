Откройте для себя Шахрисабз — древний город-ровесник Рима, родину Тамерлана.
Вас ждет путешествие сквозь века: вы увидите величественные руины дворцов и мавзолеев, услышите истории о великом правителе и его династии и полюбуетесь живописными пейзажами, окружающими город.
Описание экскурсии
Сокровища древнего города:
- путешествие в эпохи Тимуридов.
- Приглашаем вас на экскурсию в Шахрисабз — один из древнейших городов мира, ровесник Рима и Афин, основанный более 2500 лет назад. Этот город, утопающий в цветущих садах и виноградниках, является родиной великого полководца Амира Темура (Тамерлана). Здесь сохранились величественные памятники архитектуры, большая часть которых связана с его именем. Вы узнаете историю места, где он родился, планировал быть похороненным и где покоятся его близкие.
- Величественное наследие эпохи Тамерлана.
- Путь в Шахрисабз лежит через живописный горный перевал Тахтакарача. Главной жемчужиной города является руина грандиозного дворца Ак-Сарай, на портале которого запечатлено послание Тамерлана потомкам. Вы также увидите мечеть Кок-Гумбаз с гигантским голубым куполом и скромный мавзолей шейха Куляла — духовного наставника Тамерлана, где также покоится его отец.
- Династические тайны и местный колорит.
- В мемориальном комплексе Дорус-Саодат вы узнаете о судьбе сыновей Тамерлана — Джахангира и Омар-Шейха, и увидите пустой склеп, предназначавшийся для самого правителя. Погружение в историю дополняется знакомством с узбекской кухней. Вы узнаете о традиционных блюдах, таких как тандыр-гушт, умакай-джиз и чалоп, и при желании сможете их попробовать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Ак-Сарай
- Мечеть Кок-Гумбаз
- Мавзолей Шейха Куляла
- Мемориальный комплекс Дорус-Саодат
Что включено
- Услуга гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
23 ноя 2025
Отличная поездка! Нельзя не побывать в Шахрисабзе, если вы приехали в Самарканд. Моя поездка получилась интересной, комфортной и запомнится навсегда. Это благодаря гиду Хуршиду. На комфортном автомобиле дорога в 100
A
Arkadiy
29 окт 2025
Экскурсия произвела двойственное впечатление. Шахрисабз - непомерное величие замысла, от воплощения которого остались только две части въездных ворот (грандиознейшие по величине даже лишенные соединяющей арки). Огромная территория с неработающими фонтанами
R
Roma
28 окт 2025
Это место было в числе обязательных для посещения, хотелось чуть ближе прикоснуться к такой легенде как Амир Темур, и посещение его родного города было просто необходимо. Путешествие занимает практически весь
А
Александр
25 окт 2025
Экскурсия очень понравилась: и по самому маршруту, комфорту в поездке, и особенно по историческому обзору. Экскурсию провел Артем. Артем обладает энциклопедическими знаниями по теме экскурсии, Самарканда и всего Ближнего Востока.
A
Anna
24 окт 2025
Восторг от нашего организатора путешествия: Фарход — настоящий профи и очень чуткий гид!
Заботливо следил не только за тем, чтобы нам был интересен маршрут и рассказ, но и за общим комфортом
Y
Yakov
24 окт 2025
Эта поездка стала для нас настоящим открытием. Мы отправились из Самарканда в Шахрисабз и туристическое село Мираки через живописный перевал Тахтакорача – и это было просто волшебно! По дороге нас
А
Айдана
23 окт 2025
В полном восторге от экскурсии! Ездили втроём, с женой и пятилетним сыном. Гид Шухрат забронировал для нас на весь день комфортабельный авто с водителем, и всю дорогу туда развлекал нас
О
Ольга
13 окт 2025
Очень понравилось наше путешествие!
Чудесная страна, прекрасные традиции, вкуснейшая еда.
Мы очень довольны!
Входит в следующие категории Самарканда
