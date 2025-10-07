Совершите однодневное путешествие из Самарканда к живописным «Семи Озёрам» (Хафткуль) в Таджикистане. Окунитесь в великолепие Фанских гор и насладитесь потрясающими видами горной природы.
Описание экскурсииПриключение к удивительным озёрам Таджикистана Отправьтесь вместе с нами в однодневное приключение, где вас ждут невероятные горные пейзажи Фанских гор. Откройте для себя семь удивительных озёр, каждое из которых отличается своим неповторимым цветом — от насыщенного синего до зелёных и жёлтых оттенков. Все озёра расположены на разной высоте. Поездка начинается рано утром в Самарканде, откуда вы отправитесь в сторону Таджикистана. Во время маршрута вас будут сопровождать впечатляющие виды горных склонов, долин и небольших поселений. Добравшись до Семи озёр, вы сможете пройтись пешком между ними, наслаждаясь уединением и природной гармонией. Красота и безмятежность У последнего озера на нашем маршруте откроется потрясающий вид на окружающие горы и умиротворённую атмосферу высокогорья. Также у вас будет шанс ближе познакомиться с жизнью местных жителей в одной из деревень по пути. В конце дня вы вернётесь обратно в Самарканд, наполненные яркими эмоциями и впечатлениями от удивительного путешествия. Важная информация:
- Данная экскурсия не подходит для детей младше 6 лет, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями.
- Возьмите с собой комфортную обувь, теплую одежду, местную валюту на личные расходы.
- Запрещено: дроны, алкоголь.
- Для пересечения границы необходим паспорт (проверьте наличие визы).
- Программа тура может меняться.
Ежедневно в 7:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Семь озёр
- Долина Фаннских гор
Что включено
- Транспорт из Самарканда до Семи Озер и обратно
- Услуги гида
- Посещение местной деревни и прогулка у озер
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Помощь на границе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Самарканд, площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Важная информация
- Данная экскурсия не подходит для детей младше 6 лет, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями
- Возьмите с собой комфортную обувь, теплую одежду, местную валюту на личные расходы
- Запрещено: дроны, алкоголь
- Для пересечения границы необходим паспорт (проверьте наличие визы)
- Программа тура может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 окт 2025
Все очень понравилось!
П
Петр
29 авг 2025
Уровень организации крайне низкий, поставил 3 звезды с авансом. Видно что очень сыро, гид ничего кроме названия озер, высоты и глубины ничего не отвечал по озерам. Это можно в википедии почитать, от гида хотелось бы расширенных знаний, плюс местные особенности.
A
Antonova
14 июн 2025
Очень не рекомендую данного "организатора". Я оплатила экскурсию, пыталась связаться с ним для уточнения - всё ли в порядке. Но они не выходили на связь. В итоге служба поддержки Спутник8 нашли замену мероприятия и прислали билеты. А организатор так и не соизволил мне ничего написать.
Спутник8 - молодцы. А с данным организатором связываться не советую
Спутник8 - молодцы. А с данным организатором связываться не советую
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 3 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
12 ноя в 07:00
13 ноя в 07:00
$275 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Шесть озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Индивидуальная экскурсия по Самарканду и Таджикистану: аутентичный рынок, озёра и традиционная кухня. Удобный трансфер и профессиональный гид
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
$288 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Самарканда - к Фанским горам и Семи озёрам в Таджикистане
Индивидуальная экскурсия к Семи озёрам через Фанские горы. Путешествие на внедорожнике, остановки в горных кишлаках и знакомство с местными традициями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$271
$285 за всё до 3 чел.