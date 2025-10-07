Уровень организации крайне низкий, поставил 3 звезды с авансом. Видно что очень сыро, гид ничего кроме названия озер, высоты и глубины ничего не отвечал по озерам. Это можно в википедии почитать, от гида хотелось бы расширенных знаний, плюс местные особенности.

A Antonova

Очень не рекомендую данного "организатора". Я оплатила экскурсию, пыталась связаться с ним для уточнения - всё ли в порядке. Но они не выходили на связь. В итоге служба поддержки Спутник8 нашли замену мероприятия и прислали билеты. А организатор так и не соизволил мне ничего написать.

Спутник8 - молодцы. А с данным организатором связываться не советую