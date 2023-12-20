Отправиться в пригород Самарканда и познакомиться с символом узбекских вин
Гид познакомит вас с историей и технологией изготовления органических напитков, а после вы продегустируете несколько сортов.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия по винодельне
Наш водитель вас заберёт из вашей гостиницы, и вы отправитесь в загородную винодельню. Местный гид вас встретит, расскажет о процессе производства вин и особенностях местных сортов. Вы можете попробовать шесть видов вина и три вида коньяка.
Органический продукт
Особенностью этой винодельни является то, что здесь создают органическое вино. Это значит, что виноград растет в естественных условиях: питается энергией солнца и чистой водой, и для улучшений вкуса не применяются химические добавки. Для удобрения почвы здесь используются лишь отходы крупного рогатого скота и чистая сера.
Широкий ассортимент вин
Самые популярные купажные вина делают из сортов Саперави и Каберне, и их букет создает нотки ванили, ягод и полевых цветов. Белое вино делают из сорта Ркацители, но есть купажное белое сухое вино «Багизаган», включающее сорта Рислинг, Баян Ширей и Кульджинский. А красное сухое вино «Багизаган» создают из сортов Каберне, Изабелла и Тавквери.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто, экскурсия на винодельне, дегустация вин, сырная тарелка, фруктовое ассорти, безлимитные чай и вода
- Мы заберём вас из удобного вам места в Самарканде и по окончании отвезём обратно
- Время в пути до винодельни — 1 час
- До места назначения и обратно вас отвезёт водитель из нашей команды, экскурсию на винодельне проводит местный сотрудник
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте в Самарканде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.