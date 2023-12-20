Экскурсия на винзавод «Багизаган» (всё включено)

Индивидуальная экскурсия в Самарканде

Отправиться в пригород Самарканда и познакомиться с символом узбекских вин

Винзавод «Багизаган» находится в одноимённом посёлке Тайлякского района, в 25 км от Самарканда. Пять поколений виноделов выращивали виноград в долине реки Зарафшан. И сегодня здесь производят одни из лучших вин и коньяков в Узбекистане.

Гид познакомит вас с историей и технологией изготовления органических напитков, а после вы продегустируете несколько сортов.
Экскурсия на винзавод «Багизаган» (всё включено)
Экскурсия на винзавод «Багизаган» (всё включено)
Экскурсия на винзавод «Багизаган» (всё включено)
Экскурсия на винзавод «Багизаган» (всё включено)
Экскурсия на винзавод «Багизаган» (всё включено)
Экскурсия на винзавод «Багизаган» (всё включено)
Экскурсия на винзавод «Багизаган» (всё включено)
Ближайшие даты:
20
дек
21
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22
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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по винодельне

Наш водитель вас заберёт из вашей гостиницы, и вы отправитесь в загородную винодельню. Местный гид вас встретит, расскажет о процессе производства вин и особенностях местных сортов. Вы можете попробовать шесть видов вина и три вида коньяка.

Органический продукт

Особенностью этой винодельни является то, что здесь создают органическое вино. Это значит, что виноград растет в естественных условиях: питается энергией солнца и чистой водой, и для улучшений вкуса не применяются химические добавки. Для удобрения почвы здесь используются лишь отходы крупного рогатого скота и чистая сера.

Широкий ассортимент вин

Самые популярные купажные вина делают из сортов Саперави и Каберне, и их букет создает нотки ванили, ягод и полевых цветов. Белое вино делают из сорта Ркацители, но есть купажное белое сухое вино «Багизаган», включающее сорта Рислинг, Баян Ширей и Кульджинский. А красное сухое вино «Багизаган» создают из сортов Каберне, Изабелла и Тавквери.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто, экскурсия на винодельне, дегустация вин, сырная тарелка, фруктовое ассорти, безлимитные чай и вода
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Самарканде и по окончании отвезём обратно
  • Время в пути до винодельни — 1 час
  • До места назначения и обратно вас отвезёт водитель из нашей команды, экскурсию на винодельне проводит местный сотрудник

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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