Винзавод «Багизаган» находится в одноимённом посёлке Тайлякского района, в 25 км от Самарканда. Пять поколений виноделов выращивали виноград в долине реки Зарафшан. И сегодня здесь производят одни из лучших вин и коньяков в Узбекистане. Гид познакомит вас с историей и технологией изготовления органических напитков, а после вы продегустируете несколько сортов.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия по винодельне

Наш водитель вас заберёт из вашей гостиницы, и вы отправитесь в загородную винодельню. Местный гид вас встретит, расскажет о процессе производства вин и особенностях местных сортов. Вы можете попробовать шесть видов вина и три вида коньяка.

Органический продукт

Особенностью этой винодельни является то, что здесь создают органическое вино. Это значит, что виноград растет в естественных условиях: питается энергией солнца и чистой водой, и для улучшений вкуса не применяются химические добавки. Для удобрения почвы здесь используются лишь отходы крупного рогатого скота и чистая сера.

Широкий ассортимент вин

Самые популярные купажные вина делают из сортов Саперави и Каберне, и их букет создает нотки ванили, ягод и полевых цветов. Белое вино делают из сорта Ркацители, но есть купажное белое сухое вино «Багизаган», включающее сорта Рислинг, Баян Ширей и Кульджинский. А красное сухое вино «Багизаган» создают из сортов Каберне, Изабелла и Тавквери.

Организационные детали