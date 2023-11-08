Узбекистан — это не только плов! Наш мягкий солнечный климат позволяет выращивать виноградники и производить первоклассное вино. Вы убедитесь в этом, побывав в винных угодьях «Багизаган». Здесь вам покажут процесс производства напитков, расскажут о тонкостях и подходах и предложат продегустировать 6 видов вина и 3 вида коньяка.

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Описание

Что вас ожидает

Отправляемся из Самарканда на загородное виноделие «Багизаган». Во время поездки вы полюбуетесь прекрасными природными пейзажами.

На заводе вас встретит опытный гид, который расскажет о процессе производства вина и познакомит вас с различными местными сортами: Каберне, Мерло, Шардоне, Ркацители, Кульджинский, Баян Ширей. Также вам предстоит попробовать 6 видов вина и 3 вида коньяка.

Во время прогулки по виноградникам и угодьям вы узнаете о том, какие сорта винограда выращиваются здесь и какие методы используются для ухода за ними. Вы также увидите, как производится сбор винограда вручную, и посетите винодельческий цех, где вино ферментируется и выдерживается в бочках.

Организационные детали