Познакомиться с процессом изготовления вина и продегустировать разные узбекские сорта
Узбекистан — это не только плов! Наш мягкий солнечный климат позволяет выращивать виноградники и производить первоклассное вино. Вы убедитесь в этом, побывав в винных угодьях «Багизаган».
Здесь вам покажут процесс производства напитков, расскажут о тонкостях и подходах и предложат продегустировать 6 видов вина и 3 вида коньяка.
Здесь вам покажут процесс производства напитков, расскажут о тонкостях и подходах и предложат продегустировать 6 видов вина и 3 вида коньяка.
Ближайшие даты:
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Отправляемся из Самарканда на загородное виноделие «Багизаган». Во время поездки вы полюбуетесь прекрасными природными пейзажами.
На заводе вас встретит опытный гид, который расскажет о процессе производства вина и познакомит вас с различными местными сортами: Каберне, Мерло, Шардоне, Ркацители, Кульджинский, Баян Ширей. Также вам предстоит попробовать 6 видов вина и 3 вида коньяка.
Во время прогулки по виноградникам и угодьям вы узнаете о том, какие сорта винограда выращиваются здесь и какие методы используются для ухода за ними. Вы также увидите, как производится сбор винограда вручную, и посетите винодельческий цех, где вино ферментируется и выдерживается в бочках.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном авто марки Chevrolet Captiva
- Мы заберём вас из удобного вам места в Самарканде и по окончании отвезём обратно
- В стоимость включены: трансфер, рассказ гида винодельни, дегустация вин, сырная тарелка, фруктовое ассорти, безлимитные чай и вода
- Время в пути до винодельни — 1 час
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 21 туриста
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.
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Летние
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