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🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 140 отзывов Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров 151 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 140 отзывов Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей € 77 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 61 отзыв Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 228 отзывов Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города € 125 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 108 отзывов Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 353 отзыва Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию € 90 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 18 отзывов Популярное предложение Долина демонов - поездка в горы Самарканда Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил € 150 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 135 отзывов О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 29 отзывов Историческая прогулка по Самарканду: взгляд сквозь века Вас ждет погружение в историю Самарканда, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя древние памятники и тайны прошлого Начало: Возле мавзолея Гур-Эмир € 35 за человека

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 5 часов 30 отзывов Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре 200 € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке 100 € 90 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 75 отзывов Фотопрогулка по легендарному Самарканду Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 77 отзывов Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре 100 € 90 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Экспресс-экскурсия по Самарканду: величие истории в комфортном формате За короткое время вы увидите самые значимые достопримечательности Самарканда, познакомитесь с его историей и архитектурой Начало: В удобном вам месте € 78 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 47 отзывов Узбекская кухня: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи Начало: Частная квартира где проживает повар € 150 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 28 отзывов Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган € 65 за всё до 8 чел.

10% скидка Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке 100 € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 27 отзывов 10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар € 160 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 9 часов 35 отзывов Хафткул: семь удивительных озёр На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам 375 € 282 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 5 часов 7 отзывов Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории € 103 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Популярное предложение Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото € 100 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки Начало: У входа в мавзолей Тамерлана € 43 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни 180 € 144 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Главное в Самарканде + обед в центре плова Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале от 115 € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный Ваши дети откроют для себя тайны древнего Самарканда, освоят ремёсла и попробуют настоящий узбекский плов Начало: У вашего отеля 140 € 126 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 29% скидка Фотопрогулка 2 часа 11 отзывов Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией Начало: У мавзолея Гур-Эмир 68 € 48 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа 13 отзывов Сияние куполов древнего Самарканда: путешествие по знаковым местам Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда, посетив его знаменитые достопримечательности и попробовав национальные блюда Начало: Мавзолей Гур эмир Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00 € 26 за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту 299 € 255 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва Главное о Самарканде и фрески Афросиаба Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Мир искусств Самарканда: полное погружение Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии € 92 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Магия ночного Самарканда: «Вечный город», Регистан и Гур-Эмир Прогулка по ночному Самарканду: этнографический парк, яркие фонтаны и легендарные памятники в свете огней. Идеально для первого знакомства с городом € 110 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 92 отзыва В Шахрисабз из Самарканда: путешествие на родину Тамерлана Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас Начало: По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т... € 200 за всё до 4 чел.