Экскурсии проходящие только летом в Самарканде

Найдено 109 экскурсий в категории «Летние» в Самарканде на русском языке, цены от €11, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узбекский плов: готовим и едим
🚗 На машине
Групповая
4 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Узбекский плов: кулинарный мастер-класс в Самарканде
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
37 за человека
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
188 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
11 за человека
Сказка вечернего Самарканда
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154116 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка по Регистану в Самарканде: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с историческим сердцем Самарканда через уникальный опыт фотопрогулки в национальных нарядах
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 08:15
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
75 за человека
Самарканд за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4 часа
16 отзывов
Самарканд: обзорная экскурсия по великолепным достопримечательностям
Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду
Начало: У входа в Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3530 за человека
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Изучить сооружения, которые должны были превратить город во вторую роскошную столицу империи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
170153 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
78 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3532 за человека
Цветущие горы Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 110 за всё до 10 чел.
Самарканд для искушённых путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 4 чел.
Чарующий Самарканд
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
114 отзывов
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
42 за человека
Самарканд - город голубых куполов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
119 отзывов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
150 за всё до 4 чел.
Старинный самобытный Самарканд
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
140 отзывов
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151129 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам
Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 10 чел.
Самарканд во всей красе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара
Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
228 отзывов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
125 за всё до 3 чел.
Место встречи - Самарканд
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
353 отзыва
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Популярное предложение
Долина демонов - поездка в горы Самарканда
Проехать по серпантину и увидеть результат борьбы тёмных и светлых сил
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 7 чел.
О Самарканде с любовью
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
153 за всё до 4 чел.
Историческая прогулка по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Историческая прогулка по Самарканду: взгляд сквозь века
Вас ждет погружение в историю Самарканда, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя древние памятники и тайны прошлого
Начало: Возле мавзолея Гур-Эмир
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
35 за человека
Самарканд, искусства и ремёсла: по следам древних караванов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200160 за всё до 4 чел.
Самарканд глазами художника Верещагина
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение
Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
75 отзывов
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Любимый Самарканд
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10090 за всё до 6 чел.
Экспресс-экскурсия по Самарканду
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экспресс-экскурсия по Самарканду: величие истории в комфортном формате
За короткое время вы увидите самые значимые достопримечательности Самарканда, познакомитесь с его историей и архитектурой
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
78 за всё до 4 чел.
Самаркандский плов - мастер-класс в гостях у узбекской семьи
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Узбекская кухня: мастер-класс по приготовлению самаркандского плова
Плов - легенда среднеазиатской кухни. Узнайте секреты его приготовления на мастер-классе в уютной квартире самаркандской семьи
Начало: Частная квартира где проживает повар
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
150 за всё до 4 чел.
Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
65 за всё до 8 чел.
Как приготовить самаркандский плов
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Как приготовить самаркандский плов: мастер-класс в традиционном доме
Приглашаем вас стать частью уникального кулинарного путешествия и научиться готовить самаркандский плов в аутентичной обстановке
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
10090 за всё до 4 чел.
10000 шагов по древнему Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
160 за всё до 7 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
35 отзывов
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
375282 за всё до 3 чел.
Атмосферный Самарканд на рассвете или на закате
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
7 отзывов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
125 за всё до 4 чел.
Вечерние огни Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
103 за всё до 4 чел.
Девичник в Самарканде
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей
Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
43 за всё до 10 чел.
Шахрисабз: история и природа
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Шахрисабз: исторические чудеса и природные красоты Узбекистана
Погрузитесь в мир древних легенд и живописных пейзажей на экскурсии в Шахрисабз. Откройте для себя секреты Амира Темура и вкус национальной кухни
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180144 за всё до 7 чел.
Главное в Самарканде + обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115110 за всё до 10 чел.
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Самарканд для детей: увлекательный, сказочный, вкусный
Ваши дети откроют для себя тайны древнего Самарканда, освоят ремёсла и попробуют настоящий узбекский плов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140126 за всё до 4 чел.
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
🚶 Пешая
скидка
29%
Фотопрогулка
2 часа
11 отзывов
Самарканд за 2 часа: увидеть и полюбить
Индивидуальная экскурсия по Самарканду за 2 часа: Гур-Эмир, Рухабад, Регистан и улочки Старого города. Погружение в атмосферу Востока с мини-фотосессией
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
6848 за всё до 8 чел.
Сияние куполов древнего Самарканда
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
13 отзывов
Сияние куполов древнего Самарканда: путешествие по знаковым местам
Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда, посетив его знаменитые достопримечательности и попробовав национальные блюда
Начало: Мавзолей Гур эмир
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 за человека
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Самарканда - в Узбекскую Швейцарию
Путешествие на премиальном авто в Зааминский национальный парк. Оцените красоту природы, деревни вдали от цивилизации и уникальные мастер-классы
Начало: У отеля, на вокзале или в аэропорту
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
299255 за всё до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:30
155 за всё до 4 чел.
Мир искусств Самарканда: полное погружение
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
92 за всё до 6 чел.
Магия ночного Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Магия ночного Самарканда: «Вечный город», Регистан и Гур-Эмир
Прогулка по ночному Самарканду: этнографический парк, яркие фонтаны и легендарные памятники в свете огней. Идеально для первого знакомства с городом
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
110 за всё до 4 чел.
В Шахрисабз - на родину Тамерлана
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
92 отзыва
В Шахрисабз из Самарканда: путешествие на родину Тамерлана
Погрузитесь в мир средневекового Востока, посетив родину Амира Тимура. Уникальные пейзажи, исторические рассказы и вкус тандыр-гушта ждут вас
Начало: По запросу гостей. Пр. Отель, Вокзал, Аэрапорт и т...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Иммерсивная прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
24 отзыва
Иммерсивная прогулка по Самарканду с виртуальным рассказчиком
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука
Начало: В мечети Биби-Ханым
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
24 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    7 июня 2024
    Самарканд за 3 часа
    Замечательный экскурсовод Акобир. Очень познавательно и дружелюбно. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
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    передвинул время экскурсии. Также гид включил в экскурсию дополнительные места. Он прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать и классно подать информацию. Передвижение было комфортным и интересным.

    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел
  • V
    Vitalija
    5 июня 2024
    Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана
    I had individual trip excursion Загадочный Шахрисабз и проклятие Тамерлана with guide Shokhrukh, young professional guide fluently speaking in English
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    and Russian. Guide Shokhrukh is friendly, easy going person, good driving his confortable car, and though the road was not very short, beautiful landscape, historical places and interesting stories made this excursion exciting and unforgettable.

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сказка вечернего Самарканда
    Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    О Самарканде с любовью
    Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
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    пожелания, так что все прошло легко при хорошем объеме информации. Мы заезжали на обед в самую вкусную чайхану и пили кофе в секретном месте старого медресе) Джамшед, еще раз выражаю вам нашу с мужем благодарность и рекомендую всем от души!

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Гостеприимный Самарканд
    Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию. Мы с ребенком 10 лет заказывали индивидуальную экскурсию, с авто. Очень
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    рады, что нас встретили прям на вокзале и по окончании экскурсии так же отвезли нас обратно. Мы приехали утром и уехали после обеда, у нас было 5 часов, чтобы посмотреть Самарканд и попробовать плов. Мы влюбились в Самарканд ❤️. А плов, ммм - все съели 🤤. Экскурсия прошла на легке, все структурировано и по заявленному маршруту. Так же хотим отдельного поблагодарить организаторов и водителя.

    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
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    все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все мои миллион вопросов), и очень своевременный перерыв на плов, и классная прогулка по рынку и основным достопримечательностям. Особенно меня поразило то, что гид оказался классным фотографом и теперь у меня ещё и пачка супер-фото (прилагаю их к отзыву). В общем экскурсию очень реклмендую. Очень удобно, что все расстояния преодолеваются на машине, где можно поить водички и укрыться от жары.

    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Сияние куполов древнего Самарканда
    Огромное спасибо Тимуру за отличную экскурсию, все было супер познавательно и информативно!!!
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Самарканд - жемчужина Востока
    Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Летние»

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  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
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