Попробовать главные блюда страны и открыть для себя местные вина
Побывать в Самарканде и не попробовать слоёный плов, сочную самсу и правильный тандыр гушт — значит, ничего не узнать об Узбекистане. Вкусно поесть здесь любят, а готовить предпочитают тщательно и вдохновенно.
Не сомневайтесь (и не завтракайте!): вас ждут самые знаменитые блюда в тех заведениях, где их готовят лучше всего.
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Что вас ожидает
Два хита узбекской кухни
Сколько узоров способен разглядеть человек на узбекском ковре, столько же видов плова можно насчитать в узбекской кухне. Мы предложим вам плов по-самаркандски. Его подают не перемешанным, а выложенным слоями: сначала рис, затем зирвак (поджарка) и сверху мясо. Второе блюдо узбекской кухни, имеющее уйму поклонников — самса. Небольшие пирожки из слоёного теста, могут иметь самые разнообразные начинки — от классической баранины до нежной индейки и даже тыквы.
Правильный тандыр гушт
Тандыр гушт («мясо в тандыре») — гвоздь нашей программы. За ним мы отправимся на горный перевал. Готовят тандыр гушт в традиционной глиняной печи с огромной теплоёмкостью, за счёт чего блюдо буквально тает во рту. Для приготовления обычно берут мясо барашка и маринуют в пахучих специях: можжевельнике, паприке, зире, соли, чёрном и красном перце. Этим блюдом угощают гостей во всём Узбекистане — а теперь настоящий тандыр гушт попробуете и вы!
Вино, коньяк и самаркандский бальзам
После сытной дегустации мы отправимся на винзавод Самарканда для дегустации узбекских вин и коньяков. Вы познакомитесь с деталями винного производства и оцените местные вина: столовые, крепкие и десертные марочные и ординарные (в том числе вермут, портвейн, ликёр, кагор), а также коньяки и коньячные напитки. Изюминкой станет знаменитый самаркандский бальзам, в составе которого 40 компонентов из трав, винограда и мёда.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из отеля, транспортное обслуживание и услуги гида
- Дегустация блюд и вин оплачивается дополнительно — от $30 и выше, в зависимости от вашего аппетита
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.