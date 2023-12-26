Погрузитесь в мир узбекской кухни на гастропоездке по Самарканду. Здесь вас ждут знаменитые блюда, такие как слоёный плов, сочная самса и тандыр гушт, приготовленный в традиционной глиняной печи. Завершите день дегустацией местных вин и коньяков на винзаводе, где сможете оценить разнообразие вкусов и ароматов. Это уникальная возможность познакомиться с кулинарными традициями Узбекистана и насладиться гастрономическими изысками региона

Описание экскурсии

Два хита узбекской кухни

Сколько узоров способен разглядеть человек на узбекском ковре, столько же видов плова можно насчитать в узбекской кухне. Мы предложим вам плов по-самаркандски. Его подают не перемешанным, а выложенным слоями: сначала рис, затем зирвак (поджарка) и сверху мясо. Второе блюдо узбекской кухни, имеющее уйму поклонников — самса. Небольшие пирожки из слоёного теста, могут иметь самые разнообразные начинки — от классической баранины до нежной индейки и даже тыквы.

Правильный тандыр гушт

Тандыр гушт («мясо в тандыре») — гвоздь нашей программы. За ним мы отправимся на горный перевал. Готовят тандыр гушт в традиционной глиняной печи с огромной теплоёмкостью, за счёт чего блюдо буквально тает во рту. Для приготовления обычно берут мясо барашка и маринуют в пахучих специях: можжевельнике, паприке, зире, соли, чёрном и красном перце. Этим блюдом угощают гостей во всём Узбекистане — а теперь настоящий тандыр гушт попробуете и вы!

Вино, коньяк и самаркандский бальзам

После сытной дегустации мы отправимся на винзавод Самарканда для дегустации узбекских вин и коньяков. Вы познакомитесь с деталями винного производства и оцените местные вина: столовые, крепкие и десертные марочные и ординарные (в том числе вермут, портвейн, ликёр, кагор), а также коньяки и коньячные напитки. Изюминкой станет знаменитый самаркандский бальзам, в составе которого 40 компонентов из трав, винограда и мёда.

Организационные детали