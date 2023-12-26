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Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин

Узбекская кухня славится своим разнообразием и богатством вкусов. Попробуйте лучшие блюда Самарканда и насладитесь дегустацией местных вин
Погрузитесь в мир узбекской кухни на гастропоездке по Самарканду.

Здесь вас ждут знаменитые блюда, такие как слоёный плов, сочная самса и тандыр гушт, приготовленный в традиционной глиняной печи.

Завершите день дегустацией местных вин и коньяков на винзаводе, где сможете оценить разнообразие вкусов и ароматов.

Это уникальная возможность познакомиться с кулинарными традициями Узбекистана и насладиться гастрономическими изысками региона
3.5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍽️ Уникальные блюда узбекской кухни
  • 🍷 Дегустация местных вин и коньяков
  • 🥘 Плов по-самаркандски в лучших заведениях
  • 🥟 Разнообразие начинок в самсе
  • 🔥 Настоящий тандыр гушт на горном перевале
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин

Что можно увидеть

  • Винзавод Самарканда

Описание экскурсии

Два хита узбекской кухни

Сколько узоров способен разглядеть человек на узбекском ковре, столько же видов плова можно насчитать в узбекской кухне. Мы предложим вам плов по-самаркандски. Его подают не перемешанным, а выложенным слоями: сначала рис, затем зирвак (поджарка) и сверху мясо. Второе блюдо узбекской кухни, имеющее уйму поклонников — самса. Небольшие пирожки из слоёного теста, могут иметь самые разнообразные начинки — от классической баранины до нежной индейки и даже тыквы.

Правильный тандыр гушт

Тандыр гушт («мясо в тандыре») — гвоздь нашей программы. За ним мы отправимся на горный перевал. Готовят тандыр гушт в традиционной глиняной печи с огромной теплоёмкостью, за счёт чего блюдо буквально тает во рту. Для приготовления обычно берут мясо барашка и маринуют в пахучих специях: можжевельнике, паприке, зире, соли, чёрном и красном перце. Этим блюдом угощают гостей во всём Узбекистане — а теперь настоящий тандыр гушт попробуете и вы!

Вино, коньяк и самаркандский бальзам

После сытной дегустации мы отправимся на винзавод Самарканда для дегустации узбекских вин и коньяков. Вы познакомитесь с деталями винного производства и оцените местные вина: столовые, крепкие и десертные марочные и ординарные (в том числе вермут, портвейн, ликёр, кагор), а также коньяки и коньячные напитки. Изюминкой станет знаменитый самаркандский бальзам, в составе которого 40 компонентов из трав, винограда и мёда.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из отеля, транспортное обслуживание и услуги гида
  • Дегустация блюд и вин оплачивается дополнительно — от $30 и выше, в зависимости от вашего аппетита
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат
Азамат — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Доброго дня))
Нам эту экскурсию провел Зокир. Были приятно удивлены кулинарным разнообразием)))
Самое невероятное гастрономическое впечатление - это баранина запеченная в тандыре с легким ароматом можжевельника, поданная на хрустящей лепешке!!! И все это можно кушать с видом на горы и долину!!!
Очень советую))

С уважением, Наталья (Казахстан)
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Алла
Нашим гидом-водителем был Максут. Мы начинали экскурсию в 12 часов, сначала нам сообщили,что плова не будет,а дегустация на винзаводе слишком дорогая. Поэтому было предложено поехать загород поесть мясо из тандыра.
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В результате нашего давления, плов мы всё-таки поели,а вино и коньяк местного производства купили в магазине. Поездка в горы прошла замечательно: были и ослики, и маки, и прекрасные виды. Мяко из тандыра супервкусное.
Нужно учитывать, что это не экскурсия, а просто трансфер в кафе, где вас чудно накормят.

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Марина
Не первый раз в Самарканде.
Спасибо большое за гостеприимство.
Все очень вкусно, что хочется опять вернуться 🤪👍👍👍
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Л
Добрый день!
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин Из всего что было заявлено, нас отвезли только тандыр гушт,, вино сказали, что там не интересно и дорого берут
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за дегустацию, и отвезли в магазин где продают вино.
Самса и плов даже не были предложены нам, хотя мы говорили об этом.
И главное, «экскурсовод» даже не рассказал нам ничего, он просто с нами говорил про жизнь и отвечал на наши вопросы, и в конце просто сел с нами за стол и кушал нашу еду, даже не спросив разрешение на это!
Это было не экскурсия!

Азамат
Азамат
Ответ организатора:
Лина, добрый день!

Нам очень жаль, что вам экскурсия не понравилась. С данным гидом мы больше не работаем.

Большое спасибо за отзыв!
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