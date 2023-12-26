Здесь вас ждут знаменитые блюда, такие как слоёный плов, сочная самса и тандыр гушт, приготовленный в традиционной глиняной печи.
Завершите день дегустацией местных вин и коньяков на винзаводе, где сможете оценить разнообразие вкусов и ароматов.
Это уникальная возможность познакомиться с кулинарными традициями Узбекистана и насладиться гастрономическими изысками региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Уникальные блюда узбекской кухни
- 🍷 Дегустация местных вин и коньяков
- 🥘 Плов по-самаркандски в лучших заведениях
- 🥟 Разнообразие начинок в самсе
- 🔥 Настоящий тандыр гушт на горном перевале
Что можно увидеть
- Винзавод Самарканда
Описание экскурсии
Два хита узбекской кухни
Сколько узоров способен разглядеть человек на узбекском ковре, столько же видов плова можно насчитать в узбекской кухне. Мы предложим вам плов по-самаркандски. Его подают не перемешанным, а выложенным слоями: сначала рис, затем зирвак (поджарка) и сверху мясо. Второе блюдо узбекской кухни, имеющее уйму поклонников — самса. Небольшие пирожки из слоёного теста, могут иметь самые разнообразные начинки — от классической баранины до нежной индейки и даже тыквы.
Правильный тандыр гушт
Тандыр гушт («мясо в тандыре») — гвоздь нашей программы. За ним мы отправимся на горный перевал. Готовят тандыр гушт в традиционной глиняной печи с огромной теплоёмкостью, за счёт чего блюдо буквально тает во рту. Для приготовления обычно берут мясо барашка и маринуют в пахучих специях: можжевельнике, паприке, зире, соли, чёрном и красном перце. Этим блюдом угощают гостей во всём Узбекистане — а теперь настоящий тандыр гушт попробуете и вы!
Вино, коньяк и самаркандский бальзам
После сытной дегустации мы отправимся на винзавод Самарканда для дегустации узбекских вин и коньяков. Вы познакомитесь с деталями винного производства и оцените местные вина: столовые, крепкие и десертные марочные и ординарные (в том числе вермут, портвейн, ликёр, кагор), а также коньяки и коньячные напитки. Изюминкой станет знаменитый самаркандский бальзам, в составе которого 40 компонентов из трав, винограда и мёда.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из отеля, транспортное обслуживание и услуги гида
- Дегустация блюд и вин оплачивается дополнительно — от $30 и выше, в зависимости от вашего аппетита
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Отзывы и рейтинг
Нам эту экскурсию провел Зокир. Были приятно удивлены кулинарным разнообразием)))
Самое невероятное гастрономическое впечатление - это баранина запеченная в тандыре с легким ароматом можжевельника, поданная на хрустящей лепешке!!! И все это можно кушать с видом на горы и долину!!!
Очень советую))
С уважением, Наталья (Казахстан)
Спасибо большое за гостеприимство.
Все очень вкусно, что хочется опять вернуться 🤪👍👍👍
Гастропоездка по Самарканду: плов, самса, тандыр гушт + дегустация вин Из всего что было заявлено, нас отвезли только тандыр гушт,, вино сказали, что там не интересно и дорого берут
Нам очень жаль, что вам экскурсия не понравилась. С данным гидом мы больше не работаем.
Большое спасибо за отзыв!