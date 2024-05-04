Экскурсии на винный завод из Самарканда

Найдено 3 экскурсии в категории «Винзавод» в Самарканде на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган
«Экскурсия по винзаводу и дегустации»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
65 за всё до 8 чел.
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Индивидуальная
2 часа
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Начало: Ваш отель, вокзал
«Предлагаем вам погрузиться в удивительный мир узбекского виноделия на винзаводе «Багизаган»»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Винзавод «Багизаган» находится в одноименном поселке Тайлякского района, в 25 км»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 мая 2024
    Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
    Большое спасибо Динаре за отличную экскурсию и прекрасное время, проведенное вместе❤ Очень интересно, познавательно и динамично. Красивые локации, интересная история, волшебный город 🌌
    Большое спасибо Динаре за отличную экскурсию и прекрасное время, проведенное вместе❤
  • С
    Светлана
    9 апреля 2024
    Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
    Динара отличный гид. Эрудированная, пунктуальная, веселая, деликатная. Просто красавица. Очень чутко относилась к нашим пожеланиям, всегда на связи. Мы в восторге. Отличные исторические знания. Горячо рекомендую этого гида. А Динаре процветания!
  • А
    Артур
    25 марта 2024
    Древний Самарканд и винзавод «Багизаган»
    Динара молодец. Знаток своего дела. Экскурсия проходила весь день, но прошла на раз два. И мы сами не поняли как прошел целый день. Отдельное спасибо за плов)). Отстояла с нами очередь, не оставила голодными))

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Винзавод»

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  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Винзавод" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 75. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Винзавод», 28 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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