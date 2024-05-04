Большое спасибо Динаре за отличную экскурсию и прекрасное время, проведенное вместе❤ Очень интересно, познавательно и динамично. Красивые локации, интересная история, волшебный город 🌌

Динара отличный гид. Эрудированная, пунктуальная, веселая, деликатная. Просто красавица. Очень чутко относилась к нашим пожеланиям, всегда на связи. Мы в восторге. Отличные исторические знания. Горячо рекомендую этого гида. А Динаре процветания!

А Артур

Динара молодец. Знаток своего дела. Экскурсия проходила весь день, но прошла на раз два. И мы сами не поняли как прошел целый день. Отдельное спасибо за плов)). Отстояла с нами очередь, не оставила голодными))