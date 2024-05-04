1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Древний Самарканд и винные традиции Багизаган: путешествие и дегустация
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда и откройте мир узбекского виноделия на экскурсии по винзаводу Багизаган
«Экскурсия по винзаводу и дегустации»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€65 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винзавод Багизаган: дегустация редчайших вин Узбекистана
Начало: Ваш отель, вокзал
«Предлагаем вам погрузиться в удивительный мир узбекского виноделия на винзаводе «Багизаган»»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на винзавод «Багизаган» и дегустация вин
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Винзавод «Багизаган» находится в одноименном поселке Тайлякского района, в 25 км»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$72 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 мая 2024Большое спасибо Динаре за отличную экскурсию и прекрасное время, проведенное вместе❤ Очень интересно, познавательно и динамично. Красивые локации, интересная история, волшебный город 🌌
- ССветлана9 апреля 2024Динара отличный гид. Эрудированная, пунктуальная, веселая, деликатная. Просто красавица. Очень чутко относилась к нашим пожеланиям, всегда на связи. Мы в восторге. Отличные исторические знания. Горячо рекомендую этого гида. А Динаре процветания!
- ААртур25 марта 2024Динара молодец. Знаток своего дела. Экскурсия проходила весь день, но прошла на раз два. И мы сами не поняли как прошел целый день. Отдельное спасибо за плов)). Отстояла с нами очередь, не оставила голодными))
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Винзавод»
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