Наша программа состоит из двух частей. В первой вы исследуете самаркандские древности. Осмотрите мечети и мавзолеи средневековой знати. Побываете на самой известной площади Среднего Востока. Прикоснетесь к искусству ковроткачества и посетите «келью» восточного музыканта. А после отправимся в долину реки Зарафшан, где производят одни из лучших вин и коньяков страны.

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Описание

Что вас ожидает

Самаркандская сказка

Мы начнем с пешеходной обзорной экскурсии по историческому центру. Вы перенесетесь во времена, когда город был важным центром Великого Шелкового пути, и узнаете, как складывалась его богатая культурная мозаика. Особый разговор коснется периода наивысшего расцвета Самарканда, когда он стал столицей империи Тамерлана. Мавзолей Амира Тимура Гур-Эмир, главная площадь — Регистан, ансамбль мавзолеев Шахи Зинда, мечеть Биби-Ханум — за каждым памятником стоит невероятная история, которую вам предстоит раскрыть на нашей встрече.

Кроме того, мы познакомим вас с местным искусством плетения ковров и его особенностями. Вы увидите мастеров за работой и даже сможете попробовать сами. Также вы посетите уютный музей с замечательной коллекций, где можно примерить паранджу 18 века и головной убор 19 века. А еще навестите «келью» музыканта, чтобы прочувствовать очарование старинной восточной музыки.

Экскурсия по винзаводу и дегустации

Винная история Узбекистана уходит еще в 5 век до н. э! Об эногастрономической стороне культуры региона вы узнаете во второй части программы. А отправимся мы в пригород Самарканда, поселок Багизаган Тайлякского района. Пять поколений виноделов выращивали виноград в долине реки Зарафшан — и сегодня здесь производят одни из лучших вин и коньяков в Узбекистане. На территории винного предприятия вы подробнее познакомитесь с его историей и тонкостями производства, а в колоритном подвальном зале продегустируете напитки, вобравшие в себя весь солнечный свет и тепло, что есть в этих краях.

Организационные детали