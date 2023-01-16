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Описание
Что вас ожидает
Самаркандская сказка
Мы начнем с пешеходной обзорной экскурсии по историческому центру. Вы перенесетесь во времена, когда город был важным центром Великого Шелкового пути, и узнаете, как складывалась его богатая культурная мозаика. Особый разговор коснется периода наивысшего расцвета Самарканда, когда он стал столицей империи Тамерлана. Мавзолей Амира Тимура Гур-Эмир, главная площадь — Регистан, ансамбль мавзолеев Шахи Зинда, мечеть Биби-Ханум — за каждым памятником стоит невероятная история, которую вам предстоит раскрыть на нашей встрече.
Кроме того, мы познакомим вас с местным искусством плетения ковров и его особенностями. Вы увидите мастеров за работой и даже сможете попробовать сами. Также вы посетите уютный музей с замечательной коллекций, где можно примерить паранджу 18 века и головной убор 19 века. А еще навестите «келью» музыканта, чтобы прочувствовать очарование старинной восточной музыки.
Экскурсия по винзаводу и дегустации
Винная история Узбекистана уходит еще в 5 век до н. э! Об эногастрономической стороне культуры региона вы узнаете во второй части программы. А отправимся мы в пригород Самарканда, поселок Багизаган Тайлякского района. Пять поколений виноделов выращивали виноград в долине реки Зарафшан — и сегодня здесь производят одни из лучших вин и коньяков в Узбекистане. На территории винного предприятия вы подробнее познакомитесь с его историей и тонкостями производства, а в колоритном подвальном зале продегустируете напитки, вобравшие в себя весь солнечный свет и тепло, что есть в этих краях.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты — 12 $/человека, дегустация — 30 $/человека и питание (по желанию)
Также отдельно оплачивается трансфер, цена зависит от того, хотите ли вы арендовать машину на время всей экскурсии, со встречей в отеле и доставкой обратно, или только воспользоваться такси для поездки на винзавод — уточняйте стоимость в сообщении гиду, порядок цен 40-60 $
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динара — ваша команда гидов в Самарканде
Здравствуйте! Я представляю команду опытных гидов. Работаю в сфере туризма уже более 12 лет. Провела сотни вкусных и познавательных туров по Узбекистану, а также тысячи экскурсий по Самарканду! Будем рады познакомить вас с историей, традициями и обычаями нашей многонациональной страны.