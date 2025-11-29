Погрузитесь в Самарканд, изучая его самые значимые достопримечательности, начиная от усыпальницы Тамерлана и заканчивая лазурными гробницами Шахи-Зинда.
Вас ждет увлекательное знакомство с ключевыми сокровищами Самарканда, дополненное интересными сведениями и захватывающими преданиями. Узнайте самое существенное о Самарканде за день: прошлое, зодчество и подлинный восточный дух.
Экскурсионный маршрут, где каждый ваш шаг раскрывает новую главу истории: от площади Регистан до священных мавзолеев Шахи-Зинда.
Описание экскурсииЭкскурсия, где каждое движение — это глава из летописи Погрузитесь в Самарканд, изучая его самые значимые достопримечательности, от величественного Гур-Эмира до изумительных гробниц Шахи-Зинда. Вас ждет увлекательное приключение по ключевым жемчужинам Самарканда, дополненное интересными сведениями и захватывающими преданиями. Роскошь Самарканда в любое время суток Для бронирования экскурсии доступно удобно для вас время: Утренний старт в свежей атмосфере Самарканда — идеально для ранних путешественников. Дневные прогулки для тех, кто хочет насладиться ярким солнцем и оживлёнными улицами. Вечерняя экскурсия в золотой час — когда город окутан мягким светом заката. Выбирайте удобное время в этом диапазоне, и я сделаю так, чтобы каждый момент вашей поездки стал особенным. От Регистана до священных мавзолеев Шахи-Зинда:
- Встречаемся у мавзолея Гур-Эмир, чтобы начать наше путешествие и знакомство с Самаркандом. Изучаем мавзолей — повествование о жизни и наследии Тимура и его династии.
- Направляемся к площади Регистан, где расположены медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
- Посетим мечеть Биби-Ханым — восхитительный памятник архитектуры XV столетия.
- Прогулка по Сиабскому рынку — отведайте самаркандский хлеб, сладости и ощутите колорит Востока.
- Отправляемся к некрополю Шахи-Зинда — комплексу усыпальниц, украшенных неповторимой бирюзовой мозаикой.
• Завершаем экскурсию в Шахи-Зинда, где у вас будет возможность сделать фото и прогуляться самостоятельно. Важная информация:
- Возьмите удобную обувь и одежду по сезону.
- Экскурсия подходит для гостей от 8 лет и старше.
- Хорошее настроение и улыбка — обязательные спутники нашей прогулки.
Ежедневно в течении дня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Амира Темура (Гур-Эмир)
- Площадь Регистан
- Соборная мечеть Биби-Ханым
- Сиабский базар
- Некрополь Шахи-Зинда
Что включено
- Услуги профессионального гида (экскурсия на русском и английском языках)
- Транспортировка на комфортабельном автомобиле
- Фотопаузы в живописных местах
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Комплекс Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в течении дня.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Возьмите удобную обувь и одежду по сезону
- Экскурсия подходит для гостей от 8 лет и старше
- Хорошее настроение и улыбка - обязательные спутники нашей прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
