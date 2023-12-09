Описание

Экскурсия по Самарканду Посещение мастерской по ручному изготовлению шелковой бумаги «Конигиль-Мерос» (10 км. от Самарканда). Здесь гостей подробно знакомят с процессом изготовления вручную шелковой самаркандской бумаги по технологии VIII века, в котором можно также участвовать самому. Обсерватория Улугбека (XV в.); Мавзолей пророка Даниила (XIV-XIX вв.), место почитания трех религий – ислама, иудаизма и христианства; Музей античного города Афросиаб (VIII в. до н. э.). Посещение фабрики ручного ковроделия «Худжум» — здесь из полностью натурального сырья вручную изготавливают знаменитые самаркандские ковры. Здесь вас ждёт экскурсия и, по желанию, краткий мастер-класс по ковроткачеству. Мавзолейный комплекс Шахи Зинда (X-XV вв.) – целая улица средневековых мавзолеев изумительной красоты; Соборная мечеть Биби Ханум (XV в.) – самое грандиозное сооружение эпохи Тимуридов. Рядом с Мечетью Биби Ханум расположен Сиабский базар – самому древний, большой и колоритный рынок Самарканда. Прогулка по базару. Мечеть Хазрати Хизр (VIII-XIX вв.) – самая первая мечеть в Самарканде. Мавзолей Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.