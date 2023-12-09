Самарканд - Рим Востока

Групповая экскурсия в Самарканде
В программе экскурсии: Мавзолей Гур Эмир — династическая усыпальница Тимуридов, комплекс площади Регистан: три средневековых высших учебных заведения Медресе Улугбека, Медресе Шердор и Медресе Тилля Кори – главный символ Самарканда и шедевр мировой архитектуры.
Самарканд - Рим Востока
Самарканд - Рим Востока
Самарканд - Рим Востока
Самарканд - Рим Востока
Самарканд - Рим Востока
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Мавзолей Гур Эмир
  • Комплекс площади Регистан
  • Сиабский базар

Описание

Экскурсия по Самарканду Посещение мастерской по ручному изготовлению шелковой бумаги «Конигиль-Мерос» (10 км. от Самарканда). Здесь гостей подробно знакомят с процессом изготовления вручную шелковой самаркандской бумаги по технологии VIII века, в котором можно также участвовать самому. Обсерватория Улугбека (XV в.); Мавзолей пророка Даниила (XIV-XIX вв.), место почитания трех религий – ислама, иудаизма и христианства; Музей античного города Афросиаб (VIII в. до н. э.). Посещение фабрики ручного ковроделия «Худжум» — здесь из полностью натурального сырья вручную изготавливают знаменитые самаркандские ковры. Здесь вас ждёт экскурсия и, по желанию, краткий мастер-класс по ковроткачеству. Мавзолейный комплекс Шахи Зинда (X-XV вв.) – целая улица средневековых мавзолеев изумительной красоты; Соборная мечеть Биби Ханум (XV в.) – самое грандиозное сооружение эпохи Тимуридов. Рядом с Мечетью Биби Ханум расположен Сиабский базар – самому древний, большой и колоритный рынок Самарканда. Прогулка по базару. Мечеть Хазрати Хизр (VIII-XIX вв.) – самая первая мечеть в Самарканде. Мавзолей Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Отель, вокзал по запросу туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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