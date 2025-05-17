Семь озёр — это каскад красивейших озёр в Фанских горах, в ущелье Шинг. Озёра расположены на высоте от 1640 до 2450 метров. Это место известно еще такими названиями как Маргузорские озёра или же Хафткул.
На комфортабельном транспорте мы отправимся в путь и посетим все озёра, ведь каждое озеро неповторимо и волшебно!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииПриглашаем вас на незабываемую экскурсию в Фанские горы, где вы сможете увидеть знаменитый каскад из семи озёр в ущелье Шинг. Известные как Маргузорские или Хафткул озёра, они расположились на высоте от 1640 до 2450 метров, создавая захватывающие пейзажи и уникальную атмосферу. На удобном транспорте мы проложим маршрут по каждому из озёр, чтобы вы смогли оценить их индивидуальное очарование и разнообразие. Эти удивительные природные объекты манят путешественников со всего мира своими кристально чистыми водами и живописными видами. Присоединяйтесь к нашему путешествию и откройте для себя природное великолепие Фанских гор! Важная информация:
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Длина пути — 120 км. в одну сторону. Без учёта остановок займёт не больше 1 часа. Прохождение границы между Узбекистаном и Таджикистаном на КПП Джартепа-Саразм — около 10 мин.
- Наденьте удобную одежду и захватите головной убор. Рекомендуем взять аптечку и принять таблетки, если вас укачивает — между озёрами мы поедем по серпантину.
- Если вас больше 4 человек, можно арендовать подходящий транспорт за дополнительную плату (по запросу).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По предпочтению заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
17 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Индивидуальная, нас было 2 человека. Были 10 мая 2025 г. Очень красиво! С гидом на машине доехали до границы с Таджикистаном, быстро прошли весь контроль и там
А
Анастасия
11 мая 2025
Провели отличный день в поездке из Самарканда на 7 озёр с Дильшодом. Дильшод - отличный гид и просто приятный собеседник. Рассказывал много интересного про историю и культуру и терпеливо ждал,
Л
Лиля
13 апр 2025
Интересная экскурсия с профессиональным гидом!
С
Светлана
13 апр 2025
Недавно мы с друзьями (нас было 4 человека) съездили на экскурсию к Семи озёрам в Таджикистане. Хочется отдельно поблагодарить нашего гида Дилшода — благодаря ему эта поездка стала по-настоящему особенной.
Е
Елена
4 апр 2025
Экскурсия на 7 Озер в Таджикистан из Самарканда оставила неизгладимые впечатления! Это место просто поражает своей красотой и уникальностью. Каждый из озер имеет свой собственный цвет и характер, что создает
С
Сергей
2 апр 2025
01.04.25 посетили незабываемое место-семь озёр в Таджикистане. Шикарное место. Чистый воздух. Вкусная горная вода. Погода супер. Были с ребенком. Очень понравилось. Вода прохладная, но люди даже купались. Гид Дильшод все
В
Вера
27 мар 2025
В этой экскурсии было прекрасно все! Даже дождь не испортил впечатление. Дильшод очень классный гид 👍🏻😎 рассказывал все интересно и не скучно. С чувством юмора, что для меня очень важно 😅 обязательно вернусь еще 👍🏻
