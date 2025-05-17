читать дальше

Очень добрый, внимательный и отзывчивый человек. Всё проходило спокойно и комфортно, он всегда был рядом, помогал и подсказывал.



Особенно запомнилось, как он устроил для нас неожиданный сюрприз — мы заехали в дом к местным жителям в горах, пообщались с ними, нас угостили, а потом ещё и покатались на ослике! Это не входило в программу экскурсии, но Дилшод сделал это просто по доброте и желанию показать нам настоящую жизнь региона. Было очень душевно!



Остались только самые тёплые впечатления — и от природы, и от общения. Мы искренне рекомендуем Дилшода как гида и его экскурсии. С ним всё проходит легко, интересно и по-доброму. Большое спасибо!