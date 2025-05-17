Мои заказы

Семь озёр: из Самарканда в Таджикистан

Семь озёр — это каскад красивейших озёр в Фанских горах, в ущелье Шинг. Озёра расположены на высоте от 1640 до 2450 метров. Это место известно еще такими названиями как Маргузорские озёра или же Хафткул.

На комфортабельном транспорте мы отправимся в путь и посетим все озёра, ведь каждое озеро неповторимо и волшебно!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Фанские горы, где вы сможете увидеть знаменитый каскад из семи озёр в ущелье Шинг. Известные как Маргузорские или Хафткул озёра, они расположились на высоте от 1640 до 2450 метров, создавая захватывающие пейзажи и уникальную атмосферу. На удобном транспорте мы проложим маршрут по каждому из озёр, чтобы вы смогли оценить их индивидуальное очарование и разнообразие. Эти удивительные природные объекты манят путешественников со всего мира своими кристально чистыми водами и живописными видами. Присоединяйтесь к нашему путешествию и откройте для себя природное великолепие Фанских гор! Важная информация:
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Длина пути — 120 км. в одну сторону. Без учёта остановок займёт не больше 1 часа. Прохождение границы между Узбекистаном и Таджикистаном на КПП Джартепа-Саразм — около 10 мин.
  • Наденьте удобную одежду и захватите головной убор. Рекомендуем взять аптечку и принять таблетки, если вас укачивает — между озёрами мы поедем по серпантину.
  • Если вас больше 4 человек, можно арендовать подходящий транспорт за дополнительную плату (по запросу).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По предпочтению заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

М
Марина
17 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Индивидуальная, нас было 2 человека. Были 10 мая 2025 г. Очень красиво! С гидом на машине доехали до границы с Таджикистаном, быстро прошли весь контроль и там
читать дальше

нас ждал водитель на RAV 4. Дорога в горах серпантин, красиво и страшновато))) когда с одной стороны обрыв. Вода в озёрах холодная, но на 7 озере пару мужчин рискнули искупаться, но не долго))) Возьмите перекус, воду. С погодой повезло, солнечно и ветерок.
Кто любит природу, хочет увидеть величие Фанских гор (отличаются от Алтая своей мощью), превосходство озёр, езжайте, не пожалеете. Вся экскурсия туда-обратно заняла 6,5 часов. Нисколько не устали. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ГИДУ!

А
Анастасия
11 мая 2025
Провели отличный день в поездке из Самарканда на 7 озёр с Дильшодом. Дильшод - отличный гид и просто приятный собеседник. Рассказывал много интересного про историю и культуру и терпеливо ждал,
читать дальше

пока мы фотографировались)) Организация также была на высоте, никаких задержек при пересечении границы. Кроме того, мы абсолютно не знали, чего ждать от поездки в Таджикистан, и были приятно удивлены как невероятной красоты природой, так и чистотой и опрятностью населённых пунктов, которые проезжали. Благодаря этой поездке загорелись идеей добраться до Душанбе и исследовать другие красоты Таджикистана)) В общем очень рекомендую!

Л
Лиля
13 апр 2025
Интересная экскурсия с профессиональным гидом!
С
Светлана
13 апр 2025
Недавно мы с друзьями (нас было 4 человека) съездили на экскурсию к Семи озёрам в Таджикистане. Хочется отдельно поблагодарить нашего гида Дилшода — благодаря ему эта поездка стала по-настоящему особенной.
читать дальше

Очень добрый, внимательный и отзывчивый человек. Всё проходило спокойно и комфортно, он всегда был рядом, помогал и подсказывал.

Особенно запомнилось, как он устроил для нас неожиданный сюрприз — мы заехали в дом к местным жителям в горах, пообщались с ними, нас угостили, а потом ещё и покатались на ослике! Это не входило в программу экскурсии, но Дилшод сделал это просто по доброте и желанию показать нам настоящую жизнь региона. Было очень душевно!

Остались только самые тёплые впечатления — и от природы, и от общения. Мы искренне рекомендуем Дилшода как гида и его экскурсии. С ним всё проходит легко, интересно и по-доброму. Большое спасибо!

Е
Елена
4 апр 2025
Экскурсия на 7 Озер в Таджикистан из Самарканда оставила неизгладимые впечатления! Это место просто поражает своей красотой и уникальностью. Каждый из озер имеет свой собственный цвет и характер, что создает
читать дальше

невероятные пейзажи и позволяет наслаждаться разнообразием природы.

Приятно удивило качество организации экскурсии. Дильшод гид опытный и заботливый, рассказал много интересного о местной культуре и природе, подсказал что необходимо взять с собой для того чтобы поездка была максимально комфортной. Небольшой пикник в горах с незабываемыми видами на озеро добавил массу положительных эмоций.

Дорога к озерам была захватывающей, с невероятными видами на горы и ущелья. По пути удалось увидеть местную флору, фауну, жизнь и быт местных жителей. Есть возможность поплавать в кристально чистой воде одного из озер, отличное решение освежиться и насладиться природой на полную катушку для тех кто не боится холодной воды)

Рекомендую всем, кто любит активный отдых и хочет увидеть что-то по-настоящему уникальное! Эта экскурсия - отличный способ провести время на свежем воздухе, зарядиться положительными эмоциями и насладиться невероятными пейзажами Таджикистана.

С
Сергей
2 апр 2025
01.04.25 посетили незабываемое место-семь озёр в Таджикистане. Шикарное место. Чистый воздух. Вкусная горная вода. Погода супер. Были с ребенком. Очень понравилось. Вода прохладная, но люди даже купались. Гид Дильшод все
читать дальше

прекрасно организовывает и рассказывает. У местных ребятишек можно купить плетённые браслеты на память. Если заранее планировать путешествие - можно заказать хостел на 6 озере и остаться с ночёвкой. Лучше ехать пораньше - цвет озёр на солнце бирюзовый. Фотографии получились очень красивые. Серпантин по дороге назад, прям захватывающий.

В
Вера
27 мар 2025
В этой экскурсии было прекрасно все! Даже дождь не испортил впечатление. Дильшод очень классный гид 👍🏻😎 рассказывал все интересно и не скучно. С чувством юмора, что для меня очень важно 😅 обязательно вернусь еще 👍🏻

