Зааминский заповедник, известный как "Узбекская Швейцария", предлагает уникальные природные ландшафты и чистейший воздух.
Гости смогут подняться на высоту почти 2500 метров по канатной дороге, пройтись по стеклянному мосту длиной 305 метров и увидеть 700-летнюю орешину "Бобоёнгок". Также предусмотрено посещение Зааминского водохранилища и дегустация местной кухни.
Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой и получить незабываемые эмоции
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Чистейший горный воздух
- 🌉 Прогулка по стеклянному мосту
- 🌳 Уникальная 700-летняя орешина
- 🏞 Виды Зааминского водохранилища
- 🍽 Дегустация местной кухни
Что можно увидеть
- Стеклянный мост
- Орешина «Бобоёнгок»
- Зааминское водохранилище
Описание экскурсииПриглашаем вас в увлекательное путешествие в Зааминский государственный горно-арчовый заповедник — настоящий оазис природы, который по праву называют «Узбекской Швейцарией». Величественные горные цепи, арчовые леса, кристально чистый воздух и прохлада высокогорья сделают это место идеальным для отдыха и вдохновения. Вы подниметесь по современной канатной дороге на высоту почти 2500 метров, наслаждаясь видами горных склонов и долин. Затем вас ждёт прогулка по уникальному стеклянному мосту длиной 305 метров, парящему на высоте 150 метров, — от прозрачного пола захватывает дух! А для тех, кто ищет экстрим, возможен прыжок с тарзанки — адреналин и незабываемые эмоции обеспечены. Во время поездки вы увидите одно из природных чудес Узбекистана — 700-летнюю орешину «Бобоёнгок», высота которой достигает 20 метров, а диаметр — почти 3 метра. Это дерево хранит в себе многовековую историю Заамина и придаёт месту особую атмосферу. Не менее впечатляющим станет посещение Зааминского водохранилища с его бирюзовой гладью и легендами о гигантском соме. Здесь можно сделать красивые фотографии, насладиться тишиной гор и отдохнуть на свежем воздухе. Завершит день дегустация местной кухни: запечённый в тандыре горный барашек и горячий хлеб, приготовленный в казане, станут вкусной частью вашего путешествия. Это поездка для тех, кто хочет увидеть не только величественные пейзажи, но и прочувствовать дыхание природы, ощутить свободу горных просторов, а также испытать острые ощущения на современных аттракционах. Заамин подарит вам незабываемые впечатления и фотографии, достойные лучших альбомов. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
- Поездка без гида, с сопровождающим водителем.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы
- Канатная дорога
- Стеклянный мост
- Водохранилище
- Также можно закончить поездку в Ташкенте, к стоимости добавится 50$
Что включено
- Транспорт
- Водитель-сопровождающий
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
O
Olga
30 апр 2025
Входит в следующие категории Самарканда
