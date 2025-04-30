Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Зааминский заповедник, известный как "Узбекская Швейцария", предлагает уникальные природные ландшафты и чистейший воздух.



Гости смогут подняться на высоту почти 2500 метров по канатной дороге, пройтись по стеклянному мосту длиной 305 метров и увидеть 700-летнюю орешину "Бобоёнгок". Также предусмотрено посещение Зааминского водохранилища и дегустация местной кухни.



Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет насладиться природой и получить незабываемые эмоции

5 1 оценка