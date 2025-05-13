Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в заповедник из Самарканда + фото на память
Ощутить единение с природой и услышать ненавязчивый рассказ о местной жизни
«По дороге в заповедник я расскажу вам об истории Самарканда и великого Тамерлана»
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
$130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
К Зааминскому национальному заповеднику из Самарканда
Начало: По договоренности с туристом
«Приглашаем вас в удивительное путешествие в Зааминский государственный горно-арчовый заповедник, который по праву называют «Узбекской Швейцарией» за его уникальную красоту и необыкновенную природу»
Завтра в 06:00
7 мая в 09:00
$130 за экскурсию
Мини-группа
до 10 чел.
Из Самарканда - в Зарафшанский заповедник (в мини-группе)
Среди пейзажей, напоминающих саванну, увидеть оленей и птиц, а также редкие виды растений
Начало: У вашего отеля
«Путь до заповедника займёт около часа»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
$82 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Заповедники»
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