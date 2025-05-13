Экскурсии по заповедникам из Самарканда

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Самарканде на русском языке, цены от $82. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Путешествие в заповедник из Самарканда + фото на память
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в заповедник из Самарканда + фото на память
Ощутить единение с природой и услышать ненавязчивый рассказ о местной жизни
«По дороге в заповедник я расскажу вам об истории Самарканда и великого Тамерлана»
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
$130 за всё до 4 чел.
К Зааминскому национальному заповеднику из Самарканда
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
К Зааминскому национальному заповеднику из Самарканда
Начало: По договоренности с туристом
«Приглашаем вас в удивительное путешествие в Зааминский государственный горно-арчовый заповедник, который по праву называют «Узбекской Швейцарией» за его уникальную красоту и необыкновенную природу»
Завтра в 06:00
7 мая в 09:00
$130 за экскурсию
Из Самарканда - в Зарафшанский заповедник (в мини-группе)
На машине
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Из Самарканда - в Зарафшанский заповедник (в мини-группе)
Среди пейзажей, напоминающих саванну, увидеть оленей и птиц, а также редкие виды растений
Начало: У вашего отеля
«Путь до заповедника займёт около часа»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
$82 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Заповедники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в заповедник из Самарканда + фото на память
  2. К Зааминскому национальному заповеднику из Самарканда
  3. Из Самарканда - в Зарафшанский заповедник (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Самое главное
  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в мае 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 82 до 130.
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