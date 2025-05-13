Найдено 3 экскурсии в категории « Заповедники » в Самарканде на русском языке, цены от $82. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Путешествие в заповедник из Самарканда + фото на память Ощутить единение с природой и услышать ненавязчивый рассказ о местной жизни «По дороге в заповедник я расскажу вам об истории Самарканда и великого Тамерлана» $130 за всё до 4 чел. 10 часов Индивидуальная до 1 чел. К Зааминскому национальному заповеднику из Самарканда Начало: По договоренности с туристом «Приглашаем вас в удивительное путешествие в Зааминский государственный горно-арчовый заповедник, который по праву называют «Узбекской Швейцарией» за его уникальную красоту и необыкновенную природу» $130 за экскурсию На машине 3.5 часа Мини-группа до 10 чел. Из Самарканда - в Зарафшанский заповедник (в мини-группе) Среди пейзажей, напоминающих саванну, увидеть оленей и птиц, а также редкие виды растений Начало: У вашего отеля «Путь до заповедника займёт около часа» Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00 $82 за человека Другие экскурсии Самарканда

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Заповедники»

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