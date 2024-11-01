Откройте для себя древний Самарканд: пройдитесь по его узким улочкам, полюбуйтесь шедеврами архитектуры времён Амира Темура, научитесь торговаться на восточном базаре, и обязательно попробуйте знаменитый Самаркандский плов и другие блюда узбекской кухни.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсииОткройте тайны Самарканда! Уважаемые гости приглашаю посетить самый древний город Узбекистана —Самарканд! Расскажу и покажу вам самые знаменитые локации города, шедевры архитектуры, которые строились во времена правления великого завоевателя Амира Темура. Пройдёмся по узким улочкам древнего города, научимся торговаться на восточном базаре, добродушие и гостеприимство жителей подарят вам массу приятных эмоций и впечатлений. Важная информация:
- Надевайте удобную обувь и не забудьте воду.
- Не рекомендуются: короткие юбки, шорты.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Бибиханум
- Некрополь Шахи Зинда
- Туристическая деревня Конигиль мастер класс по производству шёлковой бумаги по древней технологии
- Мавзолей пророка Даниила
- Обсерватория Улугбека
Что включено
- Услуги гида
- Услуга авто
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и не забудьте воду
- Не рекомендуем короткие юбки, шорты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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