Эта экскурсия позволит вам окунуться в атмосферу древнего Самарканда. Посетите величественные памятники архитектуры, такие как Регистан и Гур-Эмир. Узнайте о роли города в истории Востока и о великих правителях, таких как Тамерлан и Улугбек. Погуляйте по старейшему базару Сиаб и прикоснитесь к искусству создания шёлковых ковров. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о культуре и традициях Узбекистана
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественные памятники архитектуры
- 📜 История великих правителей
- 🕌 Уникальные культурные традиции
- 🧵 Искусство создания шёлковых ковров
- 🛍️ Прогулка по старейшему базару
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Некрополь Шахи-Зинда
- Фабрика шёлковых ковров «Худжум»
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым
- Сиаб-базар
Описание экскурсии
- Некрополь Шахи-Зинда. Вы посетите один из самых известных архитектурных комплексов в Самарканде, увидите ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати.
- Фабрика шёлковых ковров «Худжум». Прикоснётесь к древнему искусству создания ковров ручной работы. Это ремесло передаётся из поколения в поколение.
- Площадь Регистан. В самом сердце Самарканда рассмотрите знаковый архитектурный ансамбль. В своё время он был центром города, где проводились ярмарки и публичные мероприятия.
- Мавзолей Гур-Эмир. Увидите место захоронения Тимура, основателя империи Тимуридов.
- Мечеть Биби-Ханым. Окажетесь в мечети, построенной Тимуром в честь его старшей жены.
- Сиаб-базар. Прогуляетесь по старейшему базару Самарканда в историческом центре города.
Я расскажу:
- о главных объектах Самарканда, их архитектурных особенностях и значении.
- наследии великих правителей Тимура и Улугбека.
- узбекской культуре и её многослойности.
- древних традициях, которые сохранились и развиваются до сих пор.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — $25 за чел. на все объекты.
- Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet Tracker.
- По желанию и предварительной договорённости вы сможете посетить мастер-класс по узбекской керамике. Детали обсудим в переписке.
- Обеденный перерыв по программе не предусмотрен, но по вашему желанию я отвезу вас попробовать настоящий узбекский плов и другие блюда местной кухни.
ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$39
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У комплекса Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Ислом — ваш гид в Самарканде
Добро пожаловать в Самарканд! Меня зовут Ислам, и я с радостью проведу для вас экскурсию по этому удивительному городу — моему родному и самому любимому месту на земле. Уже болееЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
4 июл 2025
Ислом интеллигентный, образованный гид!!! Экскурсия прошла великолепно!!! Показал все великолепие Самарканда в ограниченный промежуток времени!!! Очень хорошо чувствует слушателей, ненавязчив, все очень тактично!!! В восторге от Самарканда и гида!!!
Галина
23 мар 2025
19 марта Ислом провел для нас замечательную экскурсию по истории и архитектуре Самарканда. Хочу отметить чёткую организацию экскурсии, а также интересную и понятную подачу информации. Ислом грамотный и эрудированный экскурсовод,
М
Марина
21 мар 2025
Ислом — замечательный и высококвалифицированный экскурсовод, который увлекательно рассказал историю и интересные факты о каждой достопримечательности. Его рассказ сопровождался старинными фотографиями, что добавляло глубину и атмосферу нашему путешествию.
Экскурсия была тщательно
О
Олег
16 мар 2025
Экскурсия интересная, Ислом - прекрасный гид, очень грамотный, настоящий знаток города
