читать дальше

6 лет я работаю гидом и помогаю гостям Самарканда раскрыть его тайны и величие. Я лингвист по образованию, также специализируюсь на архитектуре и культуре Средней Азии. Благодаря этому мои экскурсии наполнены интересными деталями. Я говорю на русском, узбекском, английском и французском, чтобы каждому гостю было комфортно. Почему я люблю Самарканд? Это город, где история и культура переплетаются в каждом камне, здании и улице. Для меня он как бесконечная книга. Буду счастлив показать вам Самарканд таким, каким его люблю я, и сделать вашу поездку незабываемой!