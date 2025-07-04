Мои заказы

Самарканд за один день: история, культура и архитектура

Познакомиться с богатым наследием древнего города
Эта экскурсия позволит вам окунуться в атмосферу древнего Самарканда. Посетите величественные памятники архитектуры, такие как Регистан и Гур-Эмир. Узнайте о роли города в истории Востока и о великих правителях, таких как Тамерлан и Улугбек. Погуляйте по старейшему базару Сиаб и прикоснитесь к искусству создания шёлковых ковров. Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о культуре и традициях Узбекистана
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Величественные памятники архитектуры
  • 📜 История великих правителей
  • 🕌 Уникальные культурные традиции
  • 🧵 Искусство создания шёлковых ковров
  • 🛍️ Прогулка по старейшему базару
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Фабрика шёлковых ковров «Худжум»
  • Площадь Регистан
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Сиаб-базар

Описание экскурсии

  • Некрополь Шахи-Зинда. Вы посетите один из самых известных архитектурных комплексов в Самарканде, увидите ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати.
  • Фабрика шёлковых ковров «Худжум». Прикоснётесь к древнему искусству создания ковров ручной работы. Это ремесло передаётся из поколения в поколение.
  • Площадь Регистан. В самом сердце Самарканда рассмотрите знаковый архитектурный ансамбль. В своё время он был центром города, где проводились ярмарки и публичные мероприятия.
  • Мавзолей Гур-Эмир. Увидите место захоронения Тимура, основателя империи Тимуридов.
  • Мечеть Биби-Ханым. Окажетесь в мечети, построенной Тимуром в честь его старшей жены.
  • Сиаб-базар. Прогуляетесь по старейшему базару Самарканда в историческом центре города.

Я расскажу:

  • о главных объектах Самарканда, их архитектурных особенностях и значении.
  • наследии великих правителей Тимура и Улугбека.
  • узбекской культуре и её многослойности.
  • древних традициях, которые сохранились и развиваются до сих пор.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — $25 за чел. на все объекты.
  • Поездка пройдёт на автомобиле Chevrolet Tracker.
  • По желанию и предварительной договорённости вы сможете посетить мастер-класс по узбекской керамике. Детали обсудим в переписке.
  • Обеденный перерыв по программе не предусмотрен, но по вашему желанию я отвезу вас попробовать настоящий узбекский плов и другие блюда местной кухни.

ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$39
Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У комплекса Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислом
Ислом — ваш гид в Самарканде
Добро пожаловать в Самарканд! Меня зовут Ислам, и я с радостью проведу для вас экскурсию по этому удивительному городу — моему родному и самому любимому месту на земле. Уже более
читать дальше

6 лет я работаю гидом и помогаю гостям Самарканда раскрыть его тайны и величие. Я лингвист по образованию, также специализируюсь на архитектуре и культуре Средней Азии. Благодаря этому мои экскурсии наполнены интересными деталями. Я говорю на русском, узбекском, английском и французском, чтобы каждому гостю было комфортно. Почему я люблю Самарканд? Это город, где история и культура переплетаются в каждом камне, здании и улице. Для меня он как бесконечная книга. Буду счастлив показать вам Самарканд таким, каким его люблю я, и сделать вашу поездку незабываемой!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
4 июл 2025
Ислом интеллигентный, образованный гид!!! Экскурсия прошла великолепно!!! Показал все великолепие Самарканда в ограниченный промежуток времени!!! Очень хорошо чувствует слушателей, ненавязчив, все очень тактично!!! В восторге от Самарканда и гида!!!
Галина
Галина
23 мар 2025
19 марта Ислом провел для нас замечательную экскурсию по истории и архитектуре Самарканда. Хочу отметить чёткую организацию экскурсии, а также интересную и понятную подачу информации. Ислом грамотный и эрудированный экскурсовод,
читать дальше

отлично владеет материалом
и русским языком. Очень приятно порадовал встреча нас на вокзале и порстроение маршрута с учётом наших пожеланий. Помимо исторических достопримечательностей этого древнего города, мы побывали на мастер классе по изготовлению шелковых ковров. Хочется отметить
уважительное
отношение гида к нам. Ислом нашёл возможность организовать нам обед с дегустацией самаркандского плов и дал нам возможность немного отдохнуть после обеда. Это было очень кстати. Будем рекомендовать его нашим друзьям.

М
Марина
21 мар 2025
Ислом — замечательный и высококвалифицированный экскурсовод, который увлекательно рассказал историю и интересные факты о каждой достопримечательности. Его рассказ сопровождался старинными фотографиями, что добавляло глубину и атмосферу нашему путешествию.

Экскурсия была тщательно
читать дальше

продумана, и мы также попросили сделать перерыв на обед. Ислом с удовольствием отвел нас в заведение, где подают самый вкусный самаркандский плов.

Кроме того, стоит отметить, что у нас остались великолепные фотографии, сделанные Исламом на его телефон, которые по качеству не уступают снимкам, сделанным на профессиональный фотоаппарат. Автомобиль, на котором мы путешествовали, находился в отличном состоянии.

О
Олег
16 мар 2025
Экскурсия интересная, Ислом - прекрасный гид, очень грамотный, настоящий знаток города

