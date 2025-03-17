Самарканд - Эдем Востока. Шедевры архитектуры и мавзолей Тамерлана

Самарканд - Эдем Востока
Гур Эмир — величественный мавзолей Самарканда, где покоится великий завоеватель и основатель Тимуридской империи Амир Тимур.

Вы узнаете о подвигах Тамерлана и его потомков, погружаясь в атмосферу истории, легенд и роскоши этого уникального места.

Мавзолей поразит вас своей архитектурной красотой и богатым наследием, которое навсегда останется в памяти.
Самарканд - Эдем Востока. Шедевры архитектуры и мавзолей Тамерлана
Самарканд - Эдем Востока. Шедевры архитектуры и мавзолей Тамерлана
Самарканд - Эдем Востока. Шедевры архитектуры и мавзолей Тамерлана
Ближайшие даты:
17
мар19
мар20
мар21
мар25
мар29
мар30
мар
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Путешествие в Гур Эмир

Приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие по одному из самых великолепных мавзолеев мира — Гур Эмир в Самарканде. Это уникальное место, где покоится великий полководец и правитель, основатель Тимуридской империи — Тамерлан (Амир Тимур).

История мавзолея

Гур Эмир, что в переводе означает «Гробница повелителя», поражает своей роскошью, уникальной архитектурой и величественностью. Во время экскурсии я расскажу вам о жизни и великих подвигах Тамерлана, создавшего третью по величине империю в мире.

Священные залы

Мы пройдемся по священным залам мавзолея, где также покоятся его потомки и знаменитые деятели династии Тимуридов. Гур Эмир, с его изысканными куполами и богато украшенными стенами, окутан легендами, которые восхищают и погружают в атмосферу великого прошлого.

Наследие и культура

Этот мавзолей не оставит вас равнодушными: вас поразит его красота, богатая история и мистические предания, которые веками передаются из поколения в поколение. Позвольте себе прикоснуться к истории великого правителя и его наследия!

Важно знать

  • Не желательно посещение в шортах и коротких юбках.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Гур Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Бибиханум
  • Сияб Базар
  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Мечеть Хазрати Хизр
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуга авто
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Не желательно посешение в шортах и коротких юбках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Самарканда

Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
На машине
7 часов
-
5%
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
Погрузитесь в историю Шахрисабза, родного города Тамерлана. Посетите древние руины, мавзолеи и ремесленные мастерские. Узнайте о суфизме и культуре Тимуридов
Начало: У вашего отеля в Самарканде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$152$160 за всё до 3 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока
Пешая
5 часов
408 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
19 мар в 09:00
20 мар в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
На машине
6 часов
268 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
21 мар в 09:00
$136 за всё до 3 чел.