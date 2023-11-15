Ночная прогулка по Самарканду

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Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит вам полюбоваться величественными сооружениями в завораживающей подстветке фонарей.

Вы пройдетесь по узким улочкам старого города, прочувствуете гостеприимство и добродушие местных жителей. Самарканд впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой.
Ночная прогулка по Самарканду
Ночная прогулка по Самарканду
Ночная прогулка по Самарканду
Ночная прогулка по Самарканду
Ночная прогулка по Самарканду
Ночная прогулка по Самарканду
Ночная прогулка по Самарканду
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Мавзолей Гур Эмир
  • Мечеть Бибиханум
  • Площадь Регистан
  • Некрополь Шахизинда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка по Самарканду

Посмотрим шедевры зодчества, которые особенно прекрасны и завораживают под фонорями и подсветками в ночное время. Пройдёмся по узким улочкам старого города, прочувствуем гостеприимство и добродушие местных жителей. Ощутим невероятную энергетику и вдохновимся масштабами и красотой памятников архитектуры на главной площади города — Регистан. Что вы увидите:• Мавзолей Гур-Эмир — гробница Тамерлана. Здесь же погребены его сыновья Мираншах и Шахрух и внук Улугбек.
  • Площадь Регистан — сердце древнего Самарканда. Вы узнаете, почему её называют песчаным местом.
  • Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть 15 века. Вы услышите легенду о том, как архитектор влюбился в жену Тамерлана, которая руководила постройкой.
  • Некрополь Шахи-Зинда — архитектурный ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Мы расскажем, почему это место называют городом мёртвых, хотя название переводится как «живой царь». Важная информация:• Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Ежедневно с 19:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Вечерние
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