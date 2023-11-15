Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит вам полюбоваться величественными сооружениями в завораживающей подстветке фонарей.
Вы пройдетесь по узким улочкам старого города, прочувствуете гостеприимство и добродушие местных жителей. Самарканд впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой.
Вы пройдетесь по узким улочкам старого города, прочувствуете гостеприимство и добродушие местных жителей. Самарканд впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой.
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур Эмир
- Мечеть Бибиханум
- Площадь Регистан
- Некрополь Шахизинда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка по СамаркандуПосмотрим шедевры зодчества, которые особенно прекрасны и завораживают под фонорями и подсветками в ночное время. Пройдёмся по узким улочкам старого города, прочувствуем гостеприимство и добродушие местных жителей. Ощутим невероятную энергетику и вдохновимся масштабами и красотой памятников архитектуры на главной площади города — Регистан. Что вы увидите:• Мавзолей Гур-Эмир — гробница Тамерлана. Здесь же погребены его сыновья Мираншах и Шахрух и внук Улугбек.
- Площадь Регистан — сердце древнего Самарканда. Вы узнаете, почему её называют песчаным местом.
- Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть 15 века. Вы услышите легенду о том, как архитектор влюбился в жену Тамерлана, которая руководила постройкой.
- Некрополь Шахи-Зинда — архитектурный ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Мы расскажем, почему это место называют городом мёртвых, хотя название переводится как «живой царь». Важная информация:• Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Ежедневно с 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 19:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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