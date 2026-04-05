Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит вам полюбоваться величественными сооружениями в завораживающей подстветке фонарей.
Вы пройдетесь по узким улочкам старого города, прочувствуете гостеприимство и добродушие местных жителей. Самарканд впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой.
Вы пройдетесь по узким улочкам старого города, прочувствуете гостеприимство и добродушие местных жителей. Самарканд впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой.
Описание экскурсии
Прогулка по СамаркандуПосмотрим шедевры зодчества, которые особенно прекрасны и завораживают под фонорями и подсветками в ночное время. Пройдёмся по узким улочкам старого города, прочувствуем гостеприимство и добродушие местных жителей. Ощутим невероятную энергетику и вдохновимся масштабами и красотой памятников архитектуры на главной площади города — Регистан. Что вы увидите:• Мавзолей Гур-Эмир — гробница Тамерлана. Здесь же погребены его сыновья Мираншах и Шахрух и внук Улугбек.
- Площадь Регистан — сердце древнего Самарканда. Вы узнаете, почему её называют песчаным местом.
- Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть 15 века. Вы услышите легенду о том, как архитектор влюбился в жену Тамерлана, которая руководила постройкой.
• Базар Сиаб; Самый древний базар Узбекистана, попробуете восточные сладости, сухофрукты, специи и знаменитая Самаркандские лепёшки. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Ежедневно с 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир
- Мечеть Бибиханум
- Площадь Регистан
- Базар Сиаб
Что включено
- Услуги гида
- ""
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде
- Возьмите с собой воду и легкий перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Выражаем искреннюю благодарность нашему гиду Шухрату за потрясающее путешествие по Самарканду. Это был не просто обзор фактов, а настоящее погружение в историю.
Особое впечатление оставила мечеть Биби-Ханым. Когда стоишь под гигантским порталом время словно останавливается, буквально физически ощущаешь масштаб замысла Тамерлана и трагедию этой величественной постройки.
Особое впечатление оставила мечеть Биби-Ханым. Когда стоишь под гигантским порталом время словно останавливается, буквально физически ощущаешь масштаб замысла Тамерлана и трагедию этой величественной постройки.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень эрудированный гид. Хорошо и последовательно излагает материал. Правильная понятная речь.
Рекомендую.
Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень образованный молодой человек, рассказывал интересные факты.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вчера посетили ночную экскурсию по Самарканду с гидом Шухратом — остались очень довольны. Вечерний город в подсветке производит совершенно иное впечатление: меньше людей, приятная прохлада и особая атмосфера.
Маршрут включал ключевые
Маршрут включал ключевые
Вам был полезен этот отзыв?
A
Нам все очень понравилось. Гид просто отличный. Рассказывает интересно, не монотонно, можно и пошутить с ним. Нам точно скучно не было. Отвечал на все вопросы, которые даже не касались экскурсии. Спасибо большое за время и знания, которые мы получили!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Огромное спасибо за профессионализм и любовь к своей профессии. Мы были в восторге,как от увиденного так и о рассказе гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Вечерняя прогулка по Самарканду»
-
10%
Индивидуальная
Утренняя или вечерняя экскурсия по древнему Самарканду
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Начало: Около вашего адреса в городе
Завтра в 05:00
15 авг в 05:00
от $113
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
Познакомиться с архитектурными шедеврами города в самое впечатляющее время суток
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Завтра в 17:00
16 авг в 17:00
от $71 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Загадки великого Самарканда: вечерняя экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Самарканда, где история оживает на фоне подсветки. Откройте для себя культурное наследие города в уникальном свете
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 16:00
15 авг в 16:00
$30 за человека
-
5%
Групповая
Утренняя или вечерняя групповая экскурсия по древнему Самарканду
Увидеть мечети и дворцы, узнать их историю и открыть для себя город без дневной суеты
Начало: Около мавзолея Амира Тимура
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
$38
$40 за человека
$10 за человека