Прогулка по Самарканду

Площадь Регистан — сердце древнего Самарканда. Вы узнаете, почему её называют песчаным местом.

Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть 15 века. Вы услышите легенду о том, как архитектор влюбился в жену Тамерлана, которая руководила постройкой.

Некрополь Шахи-Зинда — архитектурный ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати. Мы расскажем, почему это место называют городом мёртвых, хотя название переводится как «живой царь». Важная информация:• Пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Посмотрим шедевры зодчества, которые особенно прекрасны и завораживают под фонорями и подсветками в ночное время. Пройдёмся по узким улочкам старого города, прочувствуем гостеприимство и добродушие местных жителей. Ощутим невероятную энергетику и вдохновимся масштабами и красотой памятников архитектуры на главной площади города — Регистан. Что вы увидите:• Мавзолей Гур-Эмир — гробница Тамерлана. Здесь же погребены его сыновья Мираншах и Шахрух и внук Улугбек.