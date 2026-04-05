читать дальше уменьшить

достопримечательности: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым и Шахи-Зинда. Было очень много интересных фактов и легенд, о которых в обычных путеводителях не прочитаешь. Шухрат рассказывал грамотно, увлекательно и живо — слушать было действительно интересно. Он отвечал на все интересующие нас вопросы и делал это с большим вниманием.

Организация экскурсии на высоте: начали вовремя, темп был комфортный, без спешки. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Самарканд с новой стороны и узнать больше о его истории.