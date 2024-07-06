Вечером шум толпы утихает, а исторические памятники окутывает таинственный мрак. Вы погрузитесь в волшебный мир древнего города, изучите его достопримечательности, по желанию зайдёте в музеи, а после того как солнце сядет, полюбуетесь звёздами. В Самарканде даже ветер шепчет тайны прошлого. Мы поможем вам прислушаться к ним.

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за 1 человека или €16 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Захватывающий мир древнего города

Приглашаем вас в увлекательное путешествие сквозь века и тайны Самарканда! На экскурсии мы раскроем историю города, расскажем об архитектуре, культуре и традиционных ремёслах. Разберём особенности мавзолеев и дворцов, которые делают Самарканд уникальным.

Под покровом вечера

Вы изучите город в сумерках, когда улицы полны особенного очарования. Или ночью, когда древние стены освещают мерцающие звёзды и лунный свет. В нашей программе:

Регистан — идеальное место, чтобы насладиться красотой и величием древних построек

— идеальное место, чтобы насладиться красотой и величием древних построек Мавзолей Гур-Эмир, где вы узнаете о великом завоевателе Тамерлане, который здесь похоронен. И о его вкладе в историю Самарканда

где вы узнаете о великом завоевателе Тамерлане, который здесь похоронен. И о его вкладе в историю Самарканда Биби-Ханым — величественный архитектурный памятник города, посвящённый жене Тимура

— величественный архитектурный памятник города, посвящённый жене Тимура Шахи-Зинда — вы погрузитесь в атмосферу средневековья и узнаете, какую роль это место играет в религиозной и культурной жизни города

— вы погрузитесь в атмосферу средневековья и узнаете, какую роль это место играет в религиозной и культурной жизни города Обсерватория Улугбека — памятник культуры, построенный в 15 веке. Вы услышите о развитии астрономии в Самарканде и увидите реконструкцию солнечных часов и квадранта

Как проходит экскурсия

Если вы хотите зайти во все достопримечательности, то экскурсию нужно начать раньше — в 16:00, так как музеи работают до 18:00-19:00. Позже мы осмотрим все памятники только снаружи

Мы будем передвигаться по городу на комфортабельном автомобиле. Остановимся в указанных локациях и обязательно сделаем красочные фото

Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте (у гостиницы, ресторана или у аэропорта/вокзала)

Организационные детали