Вечером шум толпы утихает, а исторические памятники окутывает таинственный мрак.
Вы погрузитесь в волшебный мир древнего города, изучите его достопримечательности, по желанию зайдёте в музеи, а после того как солнце сядет, полюбуетесь звёздами. В Самарканде даже ветер шепчет тайны прошлого. Мы поможем вам прислушаться к ним.
Вы погрузитесь в волшебный мир древнего города, изучите его достопримечательности, по желанию зайдёте в музеи, а после того как солнце сядет, полюбуетесь звёздами. В Самарканде даже ветер шепчет тайны прошлого. Мы поможем вам прислушаться к ним.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Захватывающий мир древнего города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие сквозь века и тайны Самарканда! На экскурсии мы раскроем историю города, расскажем об архитектуре, культуре и традиционных ремёслах. Разберём особенности мавзолеев и дворцов, которые делают Самарканд уникальным.
Под покровом вечера
Вы изучите город в сумерках, когда улицы полны особенного очарования. Или ночью, когда древние стены освещают мерцающие звёзды и лунный свет. В нашей программе:
- Регистан — идеальное место, чтобы насладиться красотой и величием древних построек
- Мавзолей Гур-Эмир, где вы узнаете о великом завоевателе Тамерлане, который здесь похоронен. И о его вкладе в историю Самарканда
- Биби-Ханым — величественный архитектурный памятник города, посвящённый жене Тимура
- Шахи-Зинда — вы погрузитесь в атмосферу средневековья и узнаете, какую роль это место играет в религиозной и культурной жизни города
- Обсерватория Улугбека — памятник культуры, построенный в 15 веке. Вы услышите о развитии астрономии в Самарканде и увидите реконструкцию солнечных часов и квадранта
Как проходит экскурсия
- Если вы хотите зайти во все достопримечательности, то экскурсию нужно начать раньше — в 16:00, так как музеи работают до 18:00-19:00. Позже мы осмотрим все памятники только снаружи
- Мы будем передвигаться по городу на комфортабельном автомобиле. Остановимся в указанных локациях и обязательно сделаем красочные фото
- Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте (у гостиницы, ресторана или у аэропорта/вокзала)
Организационные детали
- Экскурсия проходит на седане, минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников)
- Вход в музеи по желанию. Входные билеты оплачиваются отдельно — около €4-6 за билет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Меня зовут Муксин, я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.Задать вопрос
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