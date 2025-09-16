Вы посетите родину Амира Тимура, город Шахрисабз, а также посетите местный базар под открытым небом и проедете по живописному перевалу, который не оставит вас равнодушными.
5
6 отзывов
Описание экскурсии
Удивительное путешествие по Самаркандской области
Что же вас ожидает в этом увлекательном приключении? На комфортабельном автомобиле мы отправимся в невероятно живописные уголки Самаркандской области. Здесь вас встретят горы, свежий воздух и весенние цветы, которые наполняют место неповторимыми ароматами.
Очарование природы
Буйство красок перевала станет прекрасным поводом остановиться на минуту, выйти из машины и насладиться пением птиц, которые создают необыкновенную атмосферу.
Запечатлейте моменты
Не забудьте взять с собой фотоаппарат — именно здесь вы сможете сделать самые потрясающие фотографии, которые сохранят в памяти красоту этих мест!
Посещение исторических мест
Мы поднимемся на самую высокую точку перевала, где местные жители организовали базар под открытым небом. Это уникальная возможность увидеть культурное наследие региона и приобрести необычные souvenirs.
Родина великих правителей
Кроме того, мы посетим родину Тамерлана, где расположены впечатляющие достопримечательности — Дворец, фамильярные усыпальницы и музеи, которые расскажут вам о богатой истории и культуре данного региона.
Погружение в эту атмосферу подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о замечательном наследии Самаркандской области.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Город Шахрисабз
Плато дьявола
Базар под открытым небом
Дворец, усыпальницы Тамерлана и музеи
Что включено
Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим в любой гостинице
Завершение: Самарканд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Оксана
16 сен 2025
Очень познавательная экскурсия! Понравилось, что Тимур сразу уточнил, про что было бы интереснее узнать, и скорректировал программу под потребности. Шахрисабз запомнится солнечным и наполненным культурными ценностями городом. Рекомендуем)
Д
Дарья
22 авг 2025
Недавно были на этой чудесной экскурсии. От Тимура мы узнали много интересного, причём информация подавалась легко и красочно. Сам Шахрисабз и живописные горы впечатлили своим духом спокойствия и величия. Понравилось, читать дальше
что по пути обратно мы заехали в кафе, где хорошая еда и честное, доброжелательное обслуживание. А позже купили настоящее, очень вкусное мороженое, как в СССР, которое быстро тает) Однозначно рекомендуем экскурсию и гида!
Д
Дмитрий
14 мая 2025
Н
Наталья
13 мая 2025
Путешествие было приятным и познавательным. Гид хорошо говорил на русском языке, был доброжелательным, старался сделать поездку интересной, нам все понравилось. На обратном пути заехали в кафе, где подаётся мясо из тандыра. Без гида мы бы в такое место не зашли, было вкусно и для нас необычно.
М
Марюс
2 апр 2025
Д
Денис
5 янв 2025
Мы очень благодарны за экскурсию нашему гиду Тимуру. Образованный, начитанный, вежливый, интеллигентный Тимур очень интересно рассказывал и показывал все интересные места. Фотографировал нас и останавливал машину по нашей просьбе там, где мы хотели сфотографироваться. Вел машину аккуратно. С ним мы чувствовали себя в безопасности. Дорога в Шахрисабз очень живописная и красивая. Экскурсия нам понравилась, советуем!