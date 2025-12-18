Мои заказы

Шахрисабз - родина Амира Темура

Открыть тайны древнего города и узнать легенды о великих завоевателях - из Ташкента
Вы посетите величественные дворцы и мавзолеи тимуридов, познакомитесь с богатой историей Шахрисабза, увидите артефакты в музеях и насладитесь живописными горными пейзажами.

В программе — дворец Ак-Сарай, медресе Чубин, комплекс Дорус-Саодат, духовный центр Дор-ут Тиловат и традиционный обед с национальной кухней.
Описание экскурсии

Утренний выезд из Самарканда

Дорога в Шахрисабз займёт около двух часов и пройдёт через живописное ущелье Аман-Кутан и перевал Тахта-Карача.

Остановки по пути

Сделаем паузу у Тешикташа («Камня с дырой») — природного памятника с необычной формой. А затем остановимся на самой вершине перевала.

Прибытие в Шахрисабз — город детства Амира Темура

Первая остановка — дворец Ак-Сарай, когда-то грандиозная резиденция великого полководца. Сохранившиеся ворота поражают своим масштабом и мастерством зодчих 14 века.

Медресе Чубин и музей истории города

Посетим музей, где хранятся артефакты разных эпох, в том числе редкий зороастрийский оссуарий.

Арт-галерея Азиза Ахмедова

Познакомимся с автором детального макета дворца Ак-Сарай и другими работами, посвящёнными истории Шахрисабза.

Комплекс Дорус-Саодат — усыпальница тимуридов

Здесь расположен склеп Тимура, оставшийся пустым. Почему — узнаете на экскурсии.

Комплекс Дор-ут Тиловат

Место духовного значения: мавзолей шейха Шамсад-Дина Куляла, мавзолей Гумбази-Сейидан и мечеть Кок-Гумбаз (Голубой купол).

Обед с национальным колоритом

После насыщенной программы вас ждёт ароматная баранина, приготовленная в традиционном тандыре по старинному рецепту.

Возвращение в Самарканд

По дороге обратно вы сможете ещё раз насладиться пейзажами Нуратинских гор. Прибытие в город — ориентировочно в 16:00.

Вы узнаете:

  • Сколько названий сменил Шахрисабз
  • Почему Амир Темур не был похоронен в отстроенном для него склепе фамильной усыпальницы
  • А также другие факты богатой истории этого древнего города

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты — примерно $5 за каждый объект
  • Тайминг зависит от вашего темпа
  • Поедем на легковом автомобиле Chevrolet Cobalt или минивэне
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Вы можете забронировать несколько наших программ и получить скидку. Подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2825 туристов
Наша команда отличается высоким профессионализмом. Все мы владеем русским языком на уровне носителя, а для большинства он является родным. Предлагаем программы по всему Узбекистану, включая обзорные экскурсии по Ташкенту, Самарканду и Бухаре, треккинг в Чимганских горах и Заамине, поездки в Ферганскую долину.

