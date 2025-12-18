Открыть тайны древнего города и узнать легенды о великих завоевателях - из Ташкента
Вы посетите величественные дворцы и мавзолеи тимуридов, познакомитесь с богатой историей Шахрисабза, увидите артефакты в музеях и насладитесь живописными горными пейзажами.
В программе — дворец Ак-Сарай, медресе Чубин, комплекс Дорус-Саодат, духовный центр Дор-ут Тиловат и традиционный обед с национальной кухней.
Описание экскурсии
Утренний выезд из Самарканда
Дорога в Шахрисабз займёт около двух часов и пройдёт через живописное ущелье Аман-Кутан и перевал Тахта-Карача.
Остановки по пути
Сделаем паузу у Тешикташа («Камня с дырой») — природного памятника с необычной формой. А затем остановимся на самой вершине перевала.
Прибытие в Шахрисабз — город детства Амира Темура
Первая остановка — дворец Ак-Сарай, когда-то грандиозная резиденция великого полководца. Сохранившиеся ворота поражают своим масштабом и мастерством зодчих 14 века.
Медресе Чубин и музей истории города
Посетим музей, где хранятся артефакты разных эпох, в том числе редкий зороастрийский оссуарий.
Арт-галерея Азиза Ахмедова
Познакомимся с автором детального макета дворца Ак-Сарай и другими работами, посвящёнными истории Шахрисабза.
Комплекс Дорус-Саодат — усыпальница тимуридов
Здесь расположен склеп Тимура, оставшийся пустым. Почему — узнаете на экскурсии.
Комплекс Дор-ут Тиловат
Место духовного значения: мавзолей шейха Шамсад-Дина Куляла, мавзолей Гумбази-Сейидан и мечеть Кок-Гумбаз (Голубой купол).
Обед с национальным колоритом
После насыщенной программы вас ждёт ароматная баранина, приготовленная в традиционном тандыре по старинному рецепту.
Возвращение в Самарканд
По дороге обратно вы сможете ещё раз насладиться пейзажами Нуратинских гор. Прибытие в город — ориентировочно в 16:00.
Вы узнаете:
Сколько названий сменил Шахрисабз
Почему Амир Темур не был похоронен в отстроенном для него склепе фамильной усыпальницы
А также другие факты богатой истории этого древнего города
Организационные детали
Отдельно оплачиваются входные билеты — примерно $5 за каждый объект
Тайминг зависит от вашего темпа
Поедем на легковом автомобиле Chevrolet Cobalt или минивэне
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Вы можете забронировать несколько наших программ и получить скидку. Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
