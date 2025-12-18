Вы посетите величественные дворцы и мавзолеи тимуридов, познакомитесь с богатой историей Шахрисабза, увидите артефакты в музеях и насладитесь живописными горными пейзажами. В программе — дворец Ак-Сарай, медресе Чубин, комплекс Дорус-Саодат, духовный центр Дор-ут Тиловат и традиционный обед с национальной кухней.

от $220 за 1–4 человек или $55 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Утренний выезд из Самарканда

Дорога в Шахрисабз займёт около двух часов и пройдёт через живописное ущелье Аман-Кутан и перевал Тахта-Карача.

Остановки по пути

Сделаем паузу у Тешикташа («Камня с дырой») — природного памятника с необычной формой. А затем остановимся на самой вершине перевала.

Прибытие в Шахрисабз — город детства Амира Темура

Первая остановка — дворец Ак-Сарай, когда-то грандиозная резиденция великого полководца. Сохранившиеся ворота поражают своим масштабом и мастерством зодчих 14 века.

Медресе Чубин и музей истории города

Посетим музей, где хранятся артефакты разных эпох, в том числе редкий зороастрийский оссуарий.

Арт-галерея Азиза Ахмедова

Познакомимся с автором детального макета дворца Ак-Сарай и другими работами, посвящёнными истории Шахрисабза.

Комплекс Дорус-Саодат — усыпальница тимуридов

Здесь расположен склеп Тимура, оставшийся пустым. Почему — узнаете на экскурсии.

Комплекс Дор-ут Тиловат

Место духовного значения: мавзолей шейха Шамсад-Дина Куляла, мавзолей Гумбази-Сейидан и мечеть Кок-Гумбаз (Голубой купол).

Обед с национальным колоритом

После насыщенной программы вас ждёт ароматная баранина, приготовленная в традиционном тандыре по старинному рецепту.

Возвращение в Самарканд

По дороге обратно вы сможете ещё раз насладиться пейзажами Нуратинских гор. Прибытие в город — ориентировочно в 16:00.

Вы узнаете:

Сколько названий сменил Шахрисабз

Почему Амир Темур не был похоронен в отстроенном для него склепе фамильной усыпальницы

А также другие факты богатой истории этого древнего города

