Описание фото-прогулки Именно в Самарканде у вас будет возможность не только насладиться красотой и монументальностью строений, но и появится шанс почувствовать себя царицей Востока! Вы увидите: Площадь Регистан XV-XVII веков: именно здесь у вас сложится впечатление о том, как обучались в те времена.

Аренда платья Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты

Л Лариса Самарканд – это город, который нужно почувствовать, а не просто увидеть. Это место, где история оживает, и ты становишься ее частью. Мы уезжали с чувством глубокого удовлетворения и желанием вернуться сюда снова, чтобы открыть для себя новые грани этого удивительного города. Спасибо за это незабываемое путешествие нашему гиду Наргизе❤️❤️❤️