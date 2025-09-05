Вы отправитесь на фотопрогулку по Самарканду, где вас запечатлеют в ярких национальных костюмах на фоне знаковых достопримечательностей: вы увидите площадь Регистан
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание фото-прогулки
Именно в Самарканде у вас будет возможность не только насладиться красотой и монументальностью строений, но и появится шанс почувствовать себя царицей Востока! Вы увидите:Площадь Регистан XV-XVII веков: именно здесь у вас сложится впечатление о том, как обучались в те времена.
Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Аренда платья
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Разрешение на фотосъемку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Регистан
Завершение: Площадь Регистаг
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
5 сен 2025
Самарканд – это город, который нужно почувствовать, а не просто увидеть. Это место, где история оживает, и ты становишься ее частью. Мы уезжали с чувством глубокого удовлетворения и желанием вернуться сюда снова, чтобы открыть для себя новые грани этого удивительного города. Спасибо за это незабываемое путешествие нашему гиду Наргизе❤️❤️❤️
