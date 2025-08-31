Что вас ждет: Мавзолей Гур Эмир — тут покоится великий завоеватель основатель огромной империи Амир Тимур (Тамерлан) и его потомки. Площадь Регистан — визитная карточка города с тремя Медресе — Улугбека, Шердор и Тиллакари. Величественную Мечеть Бибиханум — названная в честь любимой жены Тимура.

Некрополь Шахи

Зинда — комплекс мавзолеев знатных особ. В данном комплексе самый древний мавзолей XI-го века Мавзолей Кусама ибн Аббаса двоюродного брата пророка Мухаммада. Древняя бумажная фабрика — где с Vlll го века производили бумагу 6ти видов вы увидите весь восстановленный процесс изготовления бумаги в древнем стиле без использования современных технологий. Во время экскурсии по вашему желанию могу организовать для вас интересные мастер-классы, попробуете знаменитого Самаркандского Плова, Винная дегустация и много другое. Важная информация: Надевайте удобную обувь, посетим святые места одежда должна быть ниже колен.