Посетив древнейший город Самарканд вы ознакомитесь с 3000 летней историей, древней и богатой культурой, узнаете как возродился город при великом завоевателе и правителе Амире Тимуре, узнаете каким был город в советское время до обретения независимости.
Вас поразят шедевры архитектуры мавзолеи, медресе и мечети XIV—XVII веков, невероятные горы и пейзажи, быт и обычаи местных жителей.
Вас поразят шедевры архитектуры мавзолеи, медресе и мечети XIV—XVII веков, невероятные горы и пейзажи, быт и обычаи местных жителей.
Описание мастер-класса
Что вас ждет: Мавзолей Гур Эмир — тут покоится великий завоеватель основатель огромной империи Амир Тимур (Тамерлан) и его потомки. Площадь Регистан — визитная карточка города с тремя Медресе — Улугбека, Шердор и Тиллакари. Величественную Мечеть Бибиханум — названная в честь любимой жены Тимура.
Некрополь Шахи
Зинда — комплекс мавзолеев знатных особ. В данном комплексе самый древний мавзолей XI-го века Мавзолей Кусама ибн Аббаса двоюродного брата пророка Мухаммада. Древняя бумажная фабрика — где с Vlll го века производили бумагу 6ти видов вы увидите весь восстановленный процесс изготовления бумаги в древнем стиле без использования современных технологий. Во время экскурсии по вашему желанию могу организовать для вас интересные мастер-классы, попробуете знаменитого Самаркандского Плова, Винная дегустация и много другое. Важная информация: Надевайте удобную обувь, посетим святые места одежда должна быть ниже колен.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир
- Площадь Регистан
- Медресе Улугбека
- Медресе Шердор
- Мавзолей пророка Даниила
- Мечеть Бибиханум
- Некрополь Шахи Зинда
- Древняя Бумажная фабрика
Что включено
- Сопровождение гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Оплата на входные билеты в среднем 15$ на человека на все достопримечательности
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь
- Посетим святые места одежда должна быть ниже колен
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Шухрат провел с нами два дня на двух экскурсиях, первой из которых была эта. Все было прекрасно. От гостиницы нас забрал водитель на комфортной машине с кондиционером, что важно летом
Вам был полезен этот отзыв?
S
Шухрат- гид. Это были феноменально. Очень политкорректный гид. Историк, много фактов, которые мы не знали даже погуляв с изи-тревел два дня. Спасибо ему. Очень понравилась фраза, -"как говорят историки". Очень
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия по Самарканду была замечательной! Наш гид Шухрат, историк по образованию, провёл для нас прекрасную экскурсию. Мавзолей Гур Эмир произвёл большое впечатление своей исторической значимостью. Много в Самарканде мест, связанных
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия по Самарканду была замечательной! Наш гид Шухрат, историк по образованию, провёл для нас прекрасную экскурсию. Мавзолей Гур Эмир произвёл большое впечатление своей исторической значимостью. Много в Самарканде мест, связанных
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень содержательная экскурсия! Понравился город, прекрасный Самарканд: его достопримечательности и парки!
Огромная благодарность Шухрату Хажиеву, великолепному рассказчику и суперпрофессионалу!!
Наша автомобильно-пешеходная экскурсия была очень комфортная и насыщенная, время пролетело незаметно! Огромное спасибо Шухрату и водителю!!
Желаем всего самого доброго!!
Огромная благодарность Шухрату Хажиеву, великолепному рассказчику и суперпрофессионалу!!
Наша автомобильно-пешеходная экскурсия была очень комфортная и насыщенная, время пролетело незаметно! Огромное спасибо Шухрату и водителю!!
Желаем всего самого доброго!!
Вам был полезен этот отзыв?
E
Спасибо огромное Шухрату за экскурсию по Самарканду! Очень грамотный гид, тактичный человек, рассказал много интересного, слушать одно удовольствие, легко и непринужденно. Посетили все места, обозначенные в программе, машина была комфортная с кондиционером. Благодаря Шухрату влюбились в Самарканд и Узбекистан в целом!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии на «Самарканд - сказочный город на Шелковом Пути»
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд глазами жителя: старинный, тёплый и дружелюбный город
Начало: Могу встретить у отеля/вокзала/аэропорта
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Классический Самарканд - жемчужина Великого шёлкового пути
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Каждый день любое удобное для вас время
$80 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Экскурсия по древнему Самарканду
Начало: Площадь Регистан
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Прекрасный и исторический Самарканд
Начало: В вашем отеле
$160 за всё до 4 чел.
$120 за экскурсию