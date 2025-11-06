Мои заказы

Все памятники Самарканда за один день

Путешествие по Самарканду - это шанс увидеть уникальные памятники и попробовать традиционный плов. Насладитесь историей и культурой древнего города
Групповая экскурсия по Самарканду предлагает насыщенную программу.

Участники увидят Гробницу Тамерлана, Мавзолей Рухабад, площадь Регистан и другие исторические памятники. Также предусмотрено посещение бумажной фабрики «Мерос» и дегустация самаркандского плова. Путешествие по древнему городу станет незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные исторические памятники
  • 🍽️ Дегустация самаркандского плова
  • 🚌 Комфортная групповая поездка
  • 📜 Узнайте о древней истории
  • 🎨 Посещение ремесленных мастерских
Что можно увидеть

  • Гробница Тамерлана
  • Мавзолей Рухабад
  • Площадь Регистан
  • Бумажная фабрика «Мерос»
  • Мавзолей Святого Даниила
  • Обсерватория Улугбека
  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Соборная мечеть Биби-Ханум
  • Сиабский базар

Описание экскурсии

Самарканд – один из древнейших городов, формировавшийся в V веке до нашей эры. Ранее город был известен под названием Мароканда и был столицей Согдианы. Позже старая часть древнего Самарканда была переименована как Афрасиаб. В XIV- XV веках Самарканд был столицей Империя Тимуридов. В ходе нашей насыщенной экскурсии вас ждет:
  • Гробница Тамерлана. В подземном склепе были погребены еще три правителя: сыновья Темура Мираншах, Шахрух и его внук Улугбек (XIV-XV вв.);
  • Мавзолей Рухабад (Обитель духа). Легенда гласит, что под куполом имеется коробка с семью волосками Пророка Мухаммеда (XIV в.);
  • Площадь Регистан (Песчаное место) – главная площадь Самарканда;
  • Бумажная фабрика «Мерос», основателями которой являются известные мастера братья Мухтаровы. Благодаря их усилиям на местной фабрике возрождена древняя традиция изготовления бумаги по старинным самаркандским технологиям;
  • Мавзолей Святого Даниила (Данияра), пророка трех религий. Находится он на окраине городища Афрасиаб, что на северо-востоке Самарканда. На высоком обрыве холма растянулось длинное пятикупольное здание мавзолея, а у подножия холма протекает река Сиаб;
  • Обсерватория Улугбека (XV) – уникальный архитектурный памятник на окраине Самарканда, на Холме Кухак;
  • Некрополь Шахи-Зинда (Живой царь);
  • Грандиозная соборная мечеть Биби-Ханум (XV в.);
  • Обзор Сиабского базара.

Ежедневно, точная дата и время согласовываются с гидом

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
6 ноя 2025
Прекрасную экскурсию для нас, двоих, провёл молодой человек Шахризод. Восемь часов с нами, включая обед в кафе. Посетили четыре памятных места Самарканда и т. н."бумажную фабрику" - где трудятся мастера
читать дальше

народных ремёсел. Всё время не умолкал, узнали много о древнем Самарканде и династиях правителей. Возили на такси. Пока ходили по разным медресе и мавзолеям, таксист ожидал нас на стоянке. Расплачиваться за экскурсию можно в любой валюте, в том числе рублями.

Н
Наталья
5 ноя 2025
Отличная и очень содержательная экскурсия, спасибо гиду за подробный рассказ об основных достопримечательностях города! Рекомендуем всем.
Э
Эдуард
1 ноя 2025
Гид хорошо контактирует с группой, но познавательная часть и формулирование мыслей страдает. Нет четкого опмсания всего маршрута и примерный временных параметров в начале экскурсии. Например, об обеде мы узнали только когда уже пришли в кафе.
С
Старшова
26 окт 2025
Отличная экскурсия! Шодиер очень энергичный, эрудированный гид, проводил экскурсию по всем значимым местам Самарканда в удобном для всех темпе, внимательный к гостям, рассказывал многовековую историю, добавляя легенды и украшая юмором. Большое спасибо за такой опыт!
Ю
Юлия
25 окт 2025
Отличная экскурсия, Шодиер прекрасный гид, рассказал про каждый памятник очень подробно, проехали по улицам Самарканда, пообедали в ресторане с недорогими ценами. В конце экскурсии всех развез по гостиницам, всем рекомендуем.
D
Deleted
25 окт 2025
Отличная экскурсия, Шодиер прекрасный гид, рассказал про каждый памятник очень подробно, проехали по улицам Самарканда, пообедали в ресторане с недорогими ценами. В конце экскурсии всех развез по гостиницам, всем рекомендуем.
Т
Татьяна
20 окт 2025
Гид Шодиер провел для нас сестрой незабываемую восьмичасовую экскурсию по Самарканду. Его юмор и знание истории не только памятников Самарканда, ни на минуту не позволяли заскучать во время такой длительной экскурсии. Рекомендую.
Д
Дмитрий
19 окт 2025
Экскурсовод Амин красавчик. Очень старался, рассказывал исторические факты. Все по делу доступно и понятно. Отличная экскурсия для тех, кто хочет выжать максимум впечателений из минимума времени. Комфортная поездка на комфортном авто (вода,кондиционер, спокойная езда,что немаловажно для местных водителей). Было весело и легко. Рекомендую
Ч
Чулпан
9 окт 2025
Благодарю Шерзота за экскурсии. Он был нашим гидом в Самарканде. Парень знает историю, коммуникабельный, приветливый, с чувством юмора. Отвечает на все вопросы грамотно. Большая 9 часовая экскурсия проходит в теплой атмосфере, информацию
дает доступно, глубоко. Не торопит.
Благодарю, рекомендую. Рузиля Чулпан
И
Ирина
22 сен 2025
Замечательная экскурсия, очень грамотно проложен маршрут от менее интересных локаций к более интересным. Это позволяет не уставать от большого количества информации и даёт максимум впечатлений. Отдельное спасибо гиду - Шодиер просто покорил умением держать внимание и своим чувством юмора, определенно, лучший гид!
А
Александр
29 июл 2025
Благодарим гида и водителя за чудесную поездку по самым ярким местам города.
Было очень информативно и увлекательно.
Остались довольны!

P.s: учтите, что стоимость указана именно за услуги гида с трансфером. Вход во все локации оплачивается отдельно, но не обязательно посещать все платно.
А
Алина
23 июл 2025
К
Карина
6 июл 2025
Отличная экскурсия, очень понравился гид. Было весело, посмотрели многие места. Все соответсвует описанию. Спасибо экскурсоводу!
С
Сергей
20 июн 2025
Хорошо,что удалось благодарю этому ресурсу осмотреть город Самарканд, несмотря на то,что сезон уже закончился
С
Светлана
15 июн 2025
Экскурсия понравилась, информации достаточно, без перегруза. Самарканд прекрасен, мы посетили все интересные места, поели вкусного плова, отлично и весело провели день с Шодиером.

Входит в следующие категории Самарканда

