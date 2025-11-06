Е Евгений читать дальше народных ремёсел. Всё время не умолкал, узнали много о древнем Самарканде и династиях правителей. Возили на такси. Пока ходили по разным медресе и мавзолеям, таксист ожидал нас на стоянке. Расплачиваться за экскурсию можно в любой валюте, в том числе рублями. Прекрасную экскурсию для нас, двоих, провёл молодой человек Шахризод. Восемь часов с нами, включая обед в кафе. Посетили четыре памятных места Самарканда и т. н."бумажную фабрику" - где трудятся мастера

Н Наталья Отличная и очень содержательная экскурсия, спасибо гиду за подробный рассказ об основных достопримечательностях города! Рекомендуем всем.

Э Эдуард Гид хорошо контактирует с группой, но познавательная часть и формулирование мыслей страдает. Нет четкого опмсания всего маршрута и примерный временных параметров в начале экскурсии. Например, об обеде мы узнали только когда уже пришли в кафе.

С Старшова Отличная экскурсия! Шодиер очень энергичный, эрудированный гид, проводил экскурсию по всем значимым местам Самарканда в удобном для всех темпе, внимательный к гостям, рассказывал многовековую историю, добавляя легенды и украшая юмором. Большое спасибо за такой опыт!

Ю Юлия Отличная экскурсия, Шодиер прекрасный гид, рассказал про каждый памятник очень подробно, проехали по улицам Самарканда, пообедали в ресторане с недорогими ценами. В конце экскурсии всех развез по гостиницам, всем рекомендуем.

D Deleted Отличная экскурсия, Шодиер прекрасный гид, рассказал про каждый памятник очень подробно, проехали по улицам Самарканда, пообедали в ресторане с недорогими ценами. В конце экскурсии всех развез по гостиницам, всем рекомендуем.

Т Татьяна Гид Шодиер провел для нас сестрой незабываемую восьмичасовую экскурсию по Самарканду. Его юмор и знание истории не только памятников Самарканда, ни на минуту не позволяли заскучать во время такой длительной экскурсии. Рекомендую.

Д Дмитрий Экскурсовод Амин красавчик. Очень старался, рассказывал исторические факты. Все по делу доступно и понятно. Отличная экскурсия для тех, кто хочет выжать максимум впечателений из минимума времени. Комфортная поездка на комфортном авто (вода,кондиционер, спокойная езда,что немаловажно для местных водителей). Было весело и легко. Рекомендую

Ч Чулпан Благодарю Шерзота за экскурсии. Он был нашим гидом в Самарканде. Парень знает историю, коммуникабельный, приветливый, с чувством юмора. Отвечает на все вопросы грамотно. Большая 9 часовая экскурсия проходит в теплой атмосфере, информацию

дает доступно, глубоко. Не торопит.

Благодарю, рекомендую. Рузиля Чулпан

И Ирина Замечательная экскурсия, очень грамотно проложен маршрут от менее интересных локаций к более интересным. Это позволяет не уставать от большого количества информации и даёт максимум впечатлений. Отдельное спасибо гиду - Шодиер просто покорил умением держать внимание и своим чувством юмора, определенно, лучший гид!

А Александр Благодарим гида и водителя за чудесную поездку по самым ярким местам города.

Было очень информативно и увлекательно.

Остались довольны!



P.s: учтите, что стоимость указана именно за услуги гида с трансфером. Вход во все локации оплачивается отдельно, но не обязательно посещать все платно.

А Алина

К Карина Отличная экскурсия, очень понравился гид. Было весело, посмотрели многие места. Все соответсвует описанию. Спасибо экскурсоводу!

С Сергей Хорошо,что удалось благодарю этому ресурсу осмотреть город Самарканд, несмотря на то,что сезон уже закончился