Наше бодрое путешествие включает разные кварталы и эпохи Самарканда: мы пройдем от Абрамовского (Университетского) бульвара до усыпальницы Амира Тимура. За полдня вы обойдете знаковые памятники города, заглянете в аутентичные уголки, почувствуете вкусы и ароматы Востока и узнаете, чем же живут местные.
Я познакомлю вас с архитектурными сооружениями дореволюционного периода — вы обнаружите здесь настоящую частичку Петербурга: увидите сооружение русско-китайского банка, женскую гимназию-семинарию, а также пройдете по красивой аллее из многовековых чинар. Попутно я расскажу о прошлом каждого здания и судьбах их владельцев.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.