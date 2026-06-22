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10000 шагов по древнему Самарканду

Собрать всю палитру самаркандских красок: от памятников Средневековья до дореволюционного модерна
Нашу прогулку вполне можно отнести к фитнесс-программам: мы точно пройдем ежедневную норму по шагам. Но это о количестве.

А что по качеству — за эти 10000 шагов вы перенесетесь в мир
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Амира Тимура и откроете Европейский Самарканд, или Южный Петербург. Заглянете в квартальную общину «махаллю», где хранятся традиции и обычаи узбекского народа.

И, конечно, вольетесь в ритм бурлящего восточного базара, где проверите умение торговаться — а иначе и нельзя: обидятся!

4.9
32 отзыва
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду

Описание экскурсии

Прогулка с пользой для ума и тела

Наше бодрое путешествие включает разные кварталы и эпохи Самарканда: мы пройдем от Абрамовского (Университетского) бульвара до усыпальницы Амира Тимура. За полдня вы обойдете знаковые памятники города, заглянете в аутентичные уголки, почувствуете вкусы и ароматы Востока и узнаете, чем же живут местные.

Европейский Самарканд

Я познакомлю вас с архитектурными сооружениями дореволюционного периода — вы обнаружите здесь настоящую частичку Петербурга: увидите сооружение русско-китайского банка, женскую гимназию-семинарию, а также пройдете по красивой аллее из многовековых чинар. Попутно я расскажу о прошлом каждого здания и судьбах их владельцев.

Чарующий Самарканд Средних веков и колорит Востока

  • Вы услышите, кем и как воздвигался памятник великому полководцу Тамерлану, у которого вы сможете сфотографироваться. А у усыпальницы Cахибкирана вам предстоит раскрыть тайны комплекса Гур-Эмир, послужившего прообразом Тадж-Махала.
  • Чтобы почувствовать живую атмосферу Средневековья, мы не остановимся только на памятниках зодчества. Впереди у нас посещение настоящей махалли, где время течет в десятки раз медленнее и можно прикоснуться к аутентичному быту самаркандцев.
  • В сердце Самарканда изучим ансамбль Регистана, поражающий красотой каждого! Я расскажу о центре науки всего Мавераннахра и престижных учебных заведениях, где преподавали великие муддарисы.
  • Пройдясь по караванной дороге, от которой пролегала одна из малых веток Шелкового пути, увидим мечеть Биби-Ханым, окутанной разными легендами и байками.
  • Бурлящий базар заманит ароматами фруктов и специй, а местные торговцы — традиционной забавой Восточного мира. Готовы проверить, как вы владеете искусством торговаться?
  • Кульминацией прогулки станет комплекс Шахи-Зинда, где вы посчитаете ступени и сможете загадать самые заветные желания!

Организационные детали

  • Во время прогулки можно сделать перерыв
  • Обязательно позаботьтесь об удобной обуви, а также возьмите солнечные очки и головной убор
  • По желанию в экскурсионную программу можно внести изменения
  • Центральный базар закрыт по понедельникам
  • Оплатить остаток стоимости экскурсии на месте вы можете наличными в любой валюте

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед
Джамшед — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1109 туристов
Мы — команда профессиональных гидов в Узбекистане. Уже много лет мы организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту городов и природы, покажем гостеприимство местных жителей, познакомим с древними ремёслами и национальной кухней. Будет интересно и душевно!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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Дмитрий
Прекрасная экскурсия по достопримечательностям Самарканда, очень интересно и увлекательно проведена гидом Анной. Отличное знание, увлеченность предметом и очень живой рассказ с любовью к городу и истории.
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Любовь
Однозначно рекомендуем всем эту экскурсию. Хорошо структурированная подача материала. Живой и образный рассказ. Бахадыр обладает потрясающим чувством юмора. Экскурсия прошла на одном дыхании. Хотя мы уже второй раз в Самарканде, открыли для себя много новых и интересных деталей
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Константин
Очень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основным достопримечательностям и просто по уютным улочкам. Прошли более чем 10000 шагов по городу, заглянули
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в его прошлое и узнали много интересных фактов и о сегодняшнем Самарканде, которые не вылетели из головы. Самарканд это не только медресе,мавзолеи и минареты но и махалля со своими уникальными внутренними двориками где жизнь течет своим ходом. Помимо маршрута, рассказа о городе очень важна личность самого гида. В этой прогулке все сложилось, грамотно продуманный маршрут, интересные факты и сам гид Джамшед очень приятный и позитивный человек с отличным чувством юмора. Спасибо огромное за прекрасный день, который влюбил нас в Самарканд.
Рекомендуем всем путешественникам!

Очень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основным
Очень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основным
Очень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основным
Очень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основным
Очень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основным
Очень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основным
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Андрей
Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем не менее, Шохрух показал нам не только то, что было в программе, но и
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то, чего там совсем там не было, при этом интересно и содержательно рассказывал о том, что мы посещали. У него отличные знания и способность интересно их донести. Прислал ещё потом много дополнительного интересного материала по истории и архитектуре Средней Азии. В общем, мы в восторге, очень рекомендуем!

Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем
Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем
Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем
Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем
Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем
Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем
Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем
Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем+2
Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем
Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем
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Светлана
Нашим гидом был Щохрух

Очень интеллигентный, начитанный, образованный, эрудированный молодой человек

Отдавался экскурсии всей душой. Было очень познавательно и увлекательно. Будем в Самарканде, обязательно закажем Шохруха еще раз.

У него есть классная экскурсия с фотосессией, вот ее мы обязательно забронируем в следующую поездку
Нашим гидом был Щохрух
Нашим гидом был Щохрух
Нашим гидом был Щохрух
Нашим гидом был Щохрух
Нашим гидом был Щохрух
Нашим гидом был Щохрух
Нашим гидом был Щохрух
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Наталия
Экскурсия с гидом Шохрухом превзошла все ожидания. Очень интересно и познавательно, удалось окунуться в атмосферу древнего города. Видно, что экскурсовод очень старался. Маршрут был откорректирован в соответствии с нашими пожеланиями.
Также хочу отметить, что Шохрух старался сделать нам красивые фото на память.
Экскурсия с гидом Шохрухом превзошла все ожидания. Очень интересно и познавательно, удалось окунуться в атмосферу древнего
Экскурсия с гидом Шохрухом превзошла все ожидания. Очень интересно и познавательно, удалось окунуться в атмосферу древнего
Экскурсия с гидом Шохрухом превзошла все ожидания. Очень интересно и познавательно, удалось окунуться в атмосферу древнего
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Входит в следующие категории Самарканда

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