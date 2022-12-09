10000 шагов по древнему Самарканду

Собрать всю палитру самаркандских красок: от памятников Средневековья до дореволюционного модерна

5
2 отзыва
Нашу прогулку вполне можно отнести к фитнесс-программам: мы точно пройдем ежедневную норму по шагам. Но это о количестве.

А что по качеству — за эти 10000 шагов вы перенесетесь в мир Амира Тимура и откроете Европейский Самарканд, или Южный Петербург. Заглянете в квартальную общину «махаллю», где хранятся традиции и обычаи узбекского народа.

И, конечно, вольетесь в ритм бурлящего восточного базара, где проверите умение торговаться — а иначе и нельзя: обидятся!
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
10000 шагов по древнему Самарканду
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка с пользой для ума и тела

Наше бодрое путешествие включает разные кварталы и эпохи Самарканда: мы пройдем от Абрамовского (Университетского) бульвара до усыпальницы Амира Тимура. За полдня вы обойдете знаковые памятники города, заглянете в аутентичные уголки, почувствуете вкусы и ароматы Востока и узнаете, чем же живут местные.

Европейский Самарканд

Я познакомлю вас с архитектурными сооружениями дореволюционного периода — вы обнаружите здесь настоящую частичку Петербурга: увидите сооружение русско-китайского банка, женскую гимназию-семинарию, а также пройдете по красивой аллее из многовековых чинар. Попутно я расскажу о прошлом каждого здания и судьбах их владельцев.

Чарующий Самарканд Средних веков и колорит Востока

  • Вы услышите, кем и как воздвигался памятник великому полководцу Тамерлану, у которого вы сможете сфотографироваться. А у усыпальницы Cахибкирана вам предстоит раскрыть тайны комплекса Гур-Эмир, послужившего прообразом Тадж-Махала.
  • Чтобы почувствовать живую атмосферу Средневековья, мы не остановимся только на памятниках зодчества. Впереди у нас посещение настоящей махалли, где время течет в десятки раз медленнее и можно прикоснуться к аутентичному быту самаркандцев.
  • В сердце Самарканда изучим ансамбль Регистана, поражающий красотой каждого! Я расскажу о центре науки всего Мавераннахра и престижных учебных заведениях, где преподавали великие муддарисы.
  • Пройдясь по караванной дороге, от которой пролегала одна из малых веток Шелкового пути, окажемся в самой грандиозной мечети Биби-Ханым, окутанной разными легендами и байками.
  • Бурлящий базар заманит ароматами фруктов и специй, а местные торговцы — традиционной забавой Восточного мира. Готовы проверить, как вы владеете искусством торговаться?
  • Кульминацией прогулки станет комплекс Шахи-Зинда, где вы посчитаете ступени и сможете загадать самые заветные желания!

Организационные детали

  • Во время прогулки можно сделать перерыв
  • Обязательно позаботьтесь об удобной обуви, а также возьмите солнечные очки и головной убор
  • По желанию в экскурсионную программу можно внести изменения
  • Центральный базар закрыт по понедельникам

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Университетском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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O
9 дек 2022
Замечательный гид! Готов подстроиться под ваши пожелания - скорректировать маршрут или расширить его. Дополняет свой рассказ иллюстрациями, после экскурсии прислал ссылки на дополнительные материалы.
К
30 ноя 2022
Очень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основным достопримечательностям и просто по уютным улочкам. Прошли более чем 10000 шагов по городу, заглянули в его прошлое и узнали много интересных фактов и о сегодняшнем Самарканде, которые не вылетели из головы. Самарканд это не только медресе,мавзолеи и минареты но и махалля со своими уникальными внутренними двориками где жизнь течет своим ходом. Помимо маршрута, рассказа о городе очень важна личность самого гида. В этой прогулке все сложилось, грамотно продуманный маршрут, интересные факты и сам гид Джамшед очень приятный и позитивный человек с отличным чувством юмора. Спасибо огромное за прекрасный день, который влюбил нас в Самарканд.
Рекомендуем всем путешественникам!
Очень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основнымОчень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основнымОчень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основнымОчень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основнымОчень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основнымОчень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основным

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