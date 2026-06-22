Нашу прогулку вполне можно отнести к фитнесс-программам: мы точно пройдем ежедневную норму по шагам. Но это о количестве.
А что по качеству — за эти 10000 шагов вы перенесетесь в мир
А что по качеству — за эти 10000 шагов вы перенесетесь в мир
Описание экскурсии
Прогулка с пользой для ума и тела
Наше бодрое путешествие включает разные кварталы и эпохи Самарканда: мы пройдем от Абрамовского (Университетского) бульвара до усыпальницы Амира Тимура. За полдня вы обойдете знаковые памятники города, заглянете в аутентичные уголки, почувствуете вкусы и ароматы Востока и узнаете, чем же живут местные.
Европейский Самарканд
Я познакомлю вас с архитектурными сооружениями дореволюционного периода — вы обнаружите здесь настоящую частичку Петербурга: увидите сооружение русско-китайского банка, женскую гимназию-семинарию, а также пройдете по красивой аллее из многовековых чинар. Попутно я расскажу о прошлом каждого здания и судьбах их владельцев.
Чарующий Самарканд Средних веков и колорит Востока
- Вы услышите, кем и как воздвигался памятник великому полководцу Тамерлану, у которого вы сможете сфотографироваться. А у усыпальницы Cахибкирана вам предстоит раскрыть тайны комплекса Гур-Эмир, послужившего прообразом Тадж-Махала.
- Чтобы почувствовать живую атмосферу Средневековья, мы не остановимся только на памятниках зодчества. Впереди у нас посещение настоящей махалли, где время течет в десятки раз медленнее и можно прикоснуться к аутентичному быту самаркандцев.
- В сердце Самарканда изучим ансамбль Регистана, поражающий красотой каждого! Я расскажу о центре науки всего Мавераннахра и престижных учебных заведениях, где преподавали великие муддарисы.
- Пройдясь по караванной дороге, от которой пролегала одна из малых веток Шелкового пути, увидим мечеть Биби-Ханым, окутанной разными легендами и байками.
- Бурлящий базар заманит ароматами фруктов и специй, а местные торговцы — традиционной забавой Восточного мира. Готовы проверить, как вы владеете искусством торговаться?
- Кульминацией прогулки станет комплекс Шахи-Зинда, где вы посчитаете ступени и сможете загадать самые заветные желания!
Организационные детали
- Во время прогулки можно сделать перерыв
- Обязательно позаботьтесь об удобной обуви, а также возьмите солнечные очки и головной убор
- По желанию в экскурсионную программу можно внести изменения
- Центральный базар закрыт по понедельникам
- Оплатить остаток стоимости экскурсии на месте вы можете наличными в любой валюте
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамшед — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1109 туристов
Мы — команда профессиональных гидов в Узбекистане. Уже много лет мы организовываем и проводим интереснейшие туры и экскурсии по всей стране. С радостью раскроем для вас красоту городов и природы, покажем гостеприимство местных жителей, познакомим с древними ремёслами и национальной кухней. Будет интересно и душевно!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия по достопримечательностям Самарканда, очень интересно и увлекательно проведена гидом Анной. Отличное знание, увлеченность предметом и очень живой рассказ с любовью к городу и истории.
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Однозначно рекомендуем всем эту экскурсию. Хорошо структурированная подача материала. Живой и образный рассказ. Бахадыр обладает потрясающим чувством юмора. Экскурсия прошла на одном дыхании. Хотя мы уже второй раз в Самарканде, открыли для себя много новых и интересных деталей
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Очень понравилось. Для первого знакомства с Самаркандом однозначно рекомендую. Экскурсия интересная, объемная, она и по основным достопримечательностям и просто по уютным улочкам. Прошли более чем 10000 шагов по городу, заглянули
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Мы были, наверное, не самыми простыми туристами, поскольку постоянно пытались внести изменения в нашу программу:). Тем не менее, Шохрух показал нам не только то, что было в программе, но и
+2
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Нашим гидом был Щохрух
Очень интеллигентный, начитанный, образованный, эрудированный молодой человек
Отдавался экскурсии всей душой. Было очень познавательно и увлекательно. Будем в Самарканде, обязательно закажем Шохруха еще раз.
У него есть классная экскурсия с фотосессией, вот ее мы обязательно забронируем в следующую поездку
Очень интеллигентный, начитанный, образованный, эрудированный молодой человек
Отдавался экскурсии всей душой. Было очень познавательно и увлекательно. Будем в Самарканде, обязательно закажем Шохруха еще раз.
У него есть классная экскурсия с фотосессией, вот ее мы обязательно забронируем в следующую поездку
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Экскурсия с гидом Шохрухом превзошла все ожидания. Очень интересно и познавательно, удалось окунуться в атмосферу древнего города. Видно, что экскурсовод очень старался. Маршрут был откорректирован в соответствии с нашими пожеланиями.
Также хочу отметить, что Шохрух старался сделать нам красивые фото на память.
Также хочу отметить, что Шохрух старался сделать нам красивые фото на память.
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Входит в следующие категории Самарканда
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