Нашу прогулку вполне можно отнести к фитнесс-программам: мы точно пройдем ежедневную норму по шагам. Но это о количестве.А что по качеству — за эти 10000 шагов вы перенесетесь в мир

Амира Тимура и откроете Европейский Самарканд, или Южный Петербург. Заглянете в квартальную общину «махаллю», где хранятся традиции и обычаи узбекского народа. И, конечно, вольетесь в ритм бурлящего восточного базара, где проверите умение торговаться — а иначе и нельзя: обидятся!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка с пользой для ума и тела

Наше бодрое путешествие включает разные кварталы и эпохи Самарканда: мы пройдем от Абрамовского (Университетского) бульвара до усыпальницы Амира Тимура. За полдня вы обойдете знаковые памятники города, заглянете в аутентичные уголки, почувствуете вкусы и ароматы Востока и узнаете, чем же живут местные.

Европейский Самарканд

Я познакомлю вас с архитектурными сооружениями дореволюционного периода — вы обнаружите здесь настоящую частичку Петербурга: увидите сооружение русско-китайского банка, женскую гимназию-семинарию, а также пройдете по красивой аллее из многовековых чинар. Попутно я расскажу о прошлом каждого здания и судьбах их владельцев.

Чарующий Самарканд Средних веков и колорит Востока

Вы услышите, кем и как воздвигался памятник великому полководцу Тамерлану, у которого вы сможете сфотографироваться. А у усыпальницы Cахибкирана вам предстоит раскрыть тайны комплекса Гур-Эмир, послужившего прообразом Тадж-Махала.

Чтобы почувствовать живую атмосферу Средневековья, мы не остановимся только на памятниках зодчества. Впереди у нас посещение настоящей махалли, где время течет в десятки раз медленнее и можно прикоснуться к аутентичному быту самаркандцев.

В сердце Самарканда изучим ансамбль Регистана, поражающий красотой каждого! Я расскажу о центре науки всего Мавераннахра и престижных учебных заведениях, где преподавали великие муддарисы.

Пройдясь по караванной дороге, от которой пролегала одна из малых веток Шелкового пути, увидим мечеть Биби-Ханым, окутанной разными легендами и байками.

Бурлящий базар заманит ароматами фруктов и специй, а местные торговцы — традиционной забавой Восточного мира. Готовы проверить, как вы владеете искусством торговаться?

Кульминацией прогулки станет комплекс Шахи-Зинда, где вы посчитаете ступени и сможете загадать самые заветные желания!

Организационные детали

Во время прогулки можно сделать перерыв

Обязательно позаботьтесь об удобной обуви, а также возьмите солнечные очки и головной убор

По желанию в экскурсионную программу можно внести изменения

Центральный базар закрыт по понедельникам

Оплатить остаток стоимости экскурсии на месте вы можете наличными в любой валюте

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.