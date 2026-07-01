Откройте три легендарных города Узбекистана всего за 3 дня! Путешествуйте между Самаркандом, Хивой и Бухарой на современных скоростных поездах без долгих автомобильных переездов.
Вас ждут экскурсии с местными гидами, комфортные отели, древние крепости, мавзолеи, медресе и атмосферные восточные улицы. Идеальный тур для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время.
Вас ждут экскурсии с местными гидами, комфортные отели, древние крепости, мавзолеи, медресе и атмосферные восточные улицы. Идеальный тур для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время.
Описание тураТри древних города Узбекистана за 3 дня Хотите увидеть самые знаменитые города Узбекистана за короткое время? Этот тур создан специально для тех, кто ценит комфорт и не хочет тратить долгие часы на автомобильные переезды. За три дня вы посетите легендарный Самарканд, сказочную Хиву и древнюю Бухару, путешествуя между городами на современных скоростных поездах. Вас ждут профессиональные гиды в каждом городе, комфортные отели, удобные трансферы и знакомство с главными архитектурными шедеврами Великого шелкового пути. Вы увидите великолепный Регистан, древний некрополь Шахи-Зинда, атмосферную крепость Ичан-Кала, знаменитый минарет Калян, исторические медресе, дворцы, мавзолеи и восточные базары. Все переезды, встречи на вокзалах и размещение уже организованы. Вам остается только наслаждаться путешествием и открывать для себя культуру, историю и гостеприимство Узбекистана. Важная информация: Паспорт обязателен для поездки на скоростных поездах. Рекомендуем удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки. Время отправления поездов может незначительно меняться в зависимости от расписания железных дорог.
Ежедневно с 05:30 до 10:00 (время выезда).
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- ПРОГРАММА
- ДЕНЬ 1. САМАРКАНД
- Встреча путешественников в международном аэропорту Самарканда
- Встреча в аэропорту
- Трансфер в отель и размещение
- Небольшой отдых
- Обзорная автопешеходная экскурсия по Самарканду
- Во время экскурсии вы посетите:
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым
- Некрополь Шахи-Зинда
- После экскурсии - трансфер в отель
- Ночь в Самарканде
- -
- ДЕНЬ 2. САМАРКАНД - ХИВА
- Завтрак в отеле
- Трансфер на железнодорожный вокзал Самарканда
- Отправление скоростным поездом Самарканд - Хива в 09:20
- Прибытие в Хиву в 14:40, встреча с местным гидом
- Пешеходная экскурсия по древнему городу Ичан-Кала
- Во время экскурсии вы увидите:
- Крепость Куня-Арк
- Минарет Кальта-Минор
- Медресе Мухаммад Амин-хана
- Дворец Таш-Хаули
- Мечеть Джума
- Минарет Ислам-Ходжа
- Экскурсия завершится встречей красивого заката над древними стенами Хивы
- Ночь в Хиве
- ДЕНЬ 3. ХИВА - БУХАРА
- Ранний трансфер на железнодорожный вокзал
- Отправление скоростным поездом Хива - Бухара в 07:00
- Прибытие в Бухару в 10:40, встреча с гидом
- Обзорная экскурсия по Бухаре
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Медресе Надир-Диван-Беги
- Торговые купола
- Мечеть Магоки-Аттари
- Крепость Арк
- Комплекс Пои-Калян
- Минарет Калян
- Медресе Мир-и-Араб
- После окончания экскурсии - размещение в отеле
- Окончание программы
- Для путешественников, вылетающих из Бухары, включен трансфер в аэропорт Бухары
- Если ваш обратный рейс отправляется из Самарканда или Ташкента, мы с удовольствием организуем трансфер на скоростном поезде и все необходимые переезды за дополнительную плату
Что включено
- Встреча в аэропорту Самарканда/nВсе трансферы по программе/nТрансферы отель - вокзал - отель/nБилеты на скоростные поезда по программе/nПроживание в комфортных отелях/nУслуги профессиональных местных гидов/nЭкскурсионный транспорт/nВходные билеты во все достопримечательности/nОбеды в течение 3 дней/nСопровождение на протяжении маршрута
Что не входит в цену
- Международные и внутренние авиабилеты/nУжины/nЛичные расходы/nАлкогольные и другие напитки/nДополнительные услуги вне программы/nДополнительные трансферы в Самарканд или Ташкент после окончания тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ваш адрес
Завершение: Бухара аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 05:30 до 10:00 (время выезда).
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Паспорт обязателен для поездки на скоростных поездах. Рекомендуем удобную обувь
- Головной убор
- Солнцезащитные очки. Время отправления поездов может незначительно меняться в зависимости от расписания железных дорог
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Самарканда
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