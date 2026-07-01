Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте три легендарных города Узбекистана всего за 3 дня! Путешествуйте между Самаркандом, Хивой и Бухарой на современных скоростных поездах без долгих автомобильных переездов.



Вас ждут экскурсии с местными гидами, комфортные отели, древние крепости, мавзолеи, медресе и атмосферные восточные улицы. Идеальный тур для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время.

Джамшед Ваш гид в Самарканде Задать вопрос Групповой тур $950 за человека 🇷🇺 русский 3 дня 1-16 человек На поезде Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание тура Три древних города Узбекистана за 3 дня Хотите увидеть самые знаменитые города Узбекистана за короткое время? Этот тур создан специально для тех, кто ценит комфорт и не хочет тратить долгие часы на автомобильные переезды. За три дня вы посетите легендарный Самарканд, сказочную Хиву и древнюю Бухару, путешествуя между городами на современных скоростных поездах. Вас ждут профессиональные гиды в каждом городе, комфортные отели, удобные трансферы и знакомство с главными архитектурными шедеврами Великого шелкового пути. Вы увидите великолепный Регистан, древний некрополь Шахи-Зинда, атмосферную крепость Ичан-Кала, знаменитый минарет Калян, исторические медресе, дворцы, мавзолеи и восточные базары. Все переезды, встречи на вокзалах и размещение уже организованы. Вам остается только наслаждаться путешествием и открывать для себя культуру, историю и гостеприимство Узбекистана. Важная информация: Паспорт обязателен для поездки на скоростных поездах. Рекомендуем удобную обувь, головной убор, солнцезащитные очки. Время отправления поездов может незначительно меняться в зависимости от расписания железных дорог.

Ежедневно с 05:30 до 10:00 (время выезда). Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик