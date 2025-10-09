Увлекательное путешествие от Ташкента до Института Солнца. Познакомьтесь с научными открытиями и секретами гелиокомплекса в компании экспертов
Экскурсия в Институт материаловедения и гелиокомплекс - это уникальная возможность узнать о солнечных технологиях и научных исследованиях.
В сопровождении опытных научных сотрудников, гости смогут погрузиться в мир передовых разработок и получить читать дальше
ответы на все интересующие вопросы.
Путешествие от Ташкента занимает всего час, и это отличный шанс для тех, кто хочет расширить свои знания и увидеть ранее закрытые объекты. Не упустите возможность посетить это удивительное место
5 причин купить эту экскурсию
🌞 Научные сотрудники в роли гидов
🚀 Быстрое путешествие от Ташкента
🔬 Уникальные научные открытия
📚 Ответы на сложные вопросы
🏛 Посещение ранее закрытого объекта
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В летние месяцы может быть жарко, но это не помешает наслаждаться экскурсиями в помещении. Зимой посещение также возможно, хотя стоит учитывать более прохладные температуры.
Что вас ждёт? Путешествие до Солнца от Земли, согласно теории, заняло бы около восьми месяцев на ракете. Однако, вы можете всего за час добраться от Ташкента до гелиокомплекса и института материаловедения при НПО «Физика-Солнце». Это удивительное место, которое станет источником новых знаний и вдохновения!
Экскурсии и научные сотрудники
В прошлом этот объект был закрыт для посещения, но сейчас у вас есть возможность побывать там. Мы организуем экскурсии, на которых вас будут сопровождать научные сотрудники. Они глубоко разбираются в теме и смогут рассказать о самых интересных аспектах, а также ответить на самые сложные вопросы.
Почему стоит посетить Институт Солнца?
Уникальные знания о солнечной энергии и её использовании.
Экскурсии, которые помогут понять сложные научные концепции.
Вопросы и ответы от настоящих экспертов в своей области.
Если вы оказались в Ташкенте, не упустите шанс посетить Институт Солнца! Это не просто экскурсия, а возможность погрузиться в мир науки и технологий.
Когда: В любой день с 09:00 до 13:00 (время выезда).
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.