Едем к «Солнцу»

Увлекательное путешествие от Ташкента до Института Солнца. Познакомьтесь с научными открытиями и секретами гелиокомплекса в компании экспертов
Экскурсия в Институт материаловедения и гелиокомплекс - это уникальная возможность узнать о солнечных технологиях и научных исследованиях.

В сопровождении опытных научных сотрудников, гости смогут погрузиться в мир передовых разработок и получить
читать дальше

ответы на все интересующие вопросы.

Путешествие от Ташкента занимает всего час, и это отличный шанс для тех, кто хочет расширить свои знания и увидеть ранее закрытые объекты. Не упустите возможность посетить это удивительное место

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Научные сотрудники в роли гидов
  • 🚀 Быстрое путешествие от Ташкента
  • 🔬 Уникальные научные открытия
  • 📚 Ответы на сложные вопросы
  • 🏛 Посещение ранее закрытого объекта

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В летние месяцы может быть жарко, но это не помешает наслаждаться экскурсиями в помещении. Зимой посещение также возможно, хотя стоит учитывать более прохладные температуры.
Сейчас октябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Институт материаловедения
  • Гелиокомплекс

Описание экскурсии

Уникальная возможность познакомиться с наукой

Что вас ждёт? Путешествие до Солнца от Земли, согласно теории, заняло бы около восьми месяцев на ракете. Однако, вы можете всего за час добраться от Ташкента до гелиокомплекса и института материаловедения при НПО «Физика-Солнце». Это удивительное место, которое станет источником новых знаний и вдохновения!

Экскурсии и научные сотрудники

В прошлом этот объект был закрыт для посещения, но сейчас у вас есть возможность побывать там. Мы организуем экскурсии, на которых вас будут сопровождать научные сотрудники. Они глубоко разбираются в теме и смогут рассказать о самых интересных аспектах, а также ответить на самые сложные вопросы.

Почему стоит посетить Институт Солнца?

  • Уникальные знания о солнечной энергии и её использовании.
  • Экскурсии, которые помогут понять сложные научные концепции.
  • Вопросы и ответы от настоящих экспертов в своей области.

Если вы оказались в Ташкенте, не упустите шанс посетить Институт Солнца! Это не просто экскурсия, а возможность погрузиться в мир науки и технологий.

В любой день с 09:00 до 13:00 (время выезда).

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Институт Солнца
  • Мечеть Хазрат Али Бува
Что включено
  • Услуги гида
  • Легковой автотранспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты - от $3/чел.
  • Обед (оплачивается дополнительно)
Место начала и завершения?
Стоянка у отеля Узбекистан
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 09:00 до 13:00 (время выезда).
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ташкента

