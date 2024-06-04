1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
114€103 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155€148 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Навстречу солнцу»: Большая Солнечная печь и Институт Солнца
Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09 00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Звездный тур в Ташкенте: ночное небо и астрономические чудеса
Погрузитесь в атмосферу ночного неба Ташкента, изучая созвездия и небесные тела в компании профессионального астронома
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Ташкента в Институт Солнца
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в институт Солнца
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$70 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AALLA4 июня 2024Замечательный гид!
- ИИгорь24 мая 2024Уникальное место, компетентный гид.
- ААнжелика19 мая 2024Маршрут подойдёт людям любящим жизнь, природу, движение. Внимательный к экскурсантам Александр и его удививительный водитель со сказочным именем создали нам
- ППавел16 мая 2024Экскурсия понравилась. Водитель-экскурсовод Шерзод приехал за нами в отель вовремя, много рассказывал по дороге о местных особенностях и привычках. Время
- ЛЛюдмила13 мая 2024У нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишь такого искреннего и заботливого гида, любящего свою страну. Огромное спасибо! В институте нам всё показал Юнус, тоже глубоко погруженный в тему.
- ППавел12 мая 2024Были на экскурсии 11 мая. Гид был у нас Алишер. Встретил у отеля. Очень грамотная, русская речь без акцента. Первой
- ТТатьяна10 мая 2024По горам вокруг Ташкента нас возил Александр. И это было просто прекрасно. Путешествие в 12 часов, мы объехали все заявленные
- MMarina10 мая 2024Большое спасибо Хабибу за проведенную экскурсию и за внимательность! Сама экскурсия в институт Солнца очень понравилась! Особенно сыну - подростку). Если соберетесь, постарайтесь предусмотреть экскурсию на солнечный день). Мы час ждали когда выглянет солнце для эксперимента).
- ФФедор1 мая 2024Комплекс Солнце внушает, еда вкусная, маршрут отличный
- ККристина14 апреля 2024В начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объект - Институт Солнца. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Институт Солнца»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Институт Солнца" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 70 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Институт Солнца», 50 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август