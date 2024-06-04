Институт Солнца – экскурсии в Ташкенте

Найдено 11 экскурсий в категории «Институт Солнца» в Ташкенте на русском языке, цены от €70, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ташкент - витрина социализма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
114103 за всё до 4 чел.
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155148 за всё до 3 чел.
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 110 за всё до 10 чел.
«Навстречу солнцу» - большая Солнечная печь, Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Экскурсия «Навстречу солнцу»: Большая Солнечная печь и Институт Солнца
Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09 00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$144 за всё до 4 чел.
Два в одном: Научная и природная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Ночной астрономический тур к звездам в гелиокомплексе под Ташкентом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Звездный тур в Ташкенте: ночное небо и астрономические чудеса
Погрузитесь в атмосферу ночного неба Ташкента, изучая созвездия и небесные тела в компании профессионального астронома
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$350 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в Институт Солнца
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Ташкента в Институт Солнца
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Экскурсия в институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в институт Солнца
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$70 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    ALLA
    4 июня 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца
    Замечательный гид!
  • И
    Игорь
    24 мая 2024
    Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
    Уникальное место, компетентный гид.
    Уникальное место, компетентный гид
  • А
    Анжелика
    19 мая 2024
    Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
    Маршрут подойдёт людям любящим жизнь, природу, движение. Внимательный к экскурсантам Александр и его удививительный водитель со сказочным именем создали нам
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    настоящий праздник. Мы много узнали об объеках по маршруту и о жизни в Узбекистане. Несмотря на то, что погода создавала нам препятствия на протяжении всего маршрута, впечатления остались самые светлые, а мужчины мужчинами.

  • П
    Павел
    16 мая 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
    Экскурсия понравилась. Водитель-экскурсовод Шерзод приехал за нами в отель вовремя, много рассказывал по дороге о местных особенностях и привычках. Время
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    в пути прошло незаметно. На Солнечной станции пришлось доплатить за экскурсию местного экскурсовода. Он много и с энтузиазмом рассказывал об истории создания станции, ее реконструкции, принципа действия. Показывал эксперименты с фокусировкой солнечной энергии. Довольно интересно. На самой станции сейчас идет ремонт. На данный момент - это в основном туристический объект.

  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца
    У нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишь такого искреннего и заботливого гида, любящего свою страну. Огромное спасибо! В институте нам всё показал Юнус, тоже глубоко погруженный в тему.
    У нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишьУ нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишьУ нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишьУ нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишь
  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
    Были на экскурсии 11 мая. Гид был у нас Алишер. Встретил у отеля. Очень грамотная, русская речь без акцента. Первой
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    точкой было посещение Института Солнца. Масштабное сооружение, правда немного не повезло с погодой, было пасмурно, не удалось увидеть всех "фишек". Далее поехали в лес Сукок. Красиво, но опять же погода подвела. Но даже в сухую погоду лучше спортивная обувь. По дороге Алишер рассказывал про объекты города, историю города, отвечал на вопросы. После леса завёз нас на обед. Впервые попробовали сезонную самсу. Т к времени до вылета еще оставалось достаточно, предложил заехать в парк. Посещения этого парка не было заявлено в программе. Хочется сказать большое спасибо организаторам и,конечно, же нашему гиду Алишеру за такую насыщенную программу.

  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
    По горам вокруг Ташкента нас возил Александр. И это было просто прекрасно. Путешествие в 12 часов, мы объехали все заявленные
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    точки, и даже больше:) Александр тепло, умно, интеллигентно и интересно рассказывал без перерыва про Ташкент, про Узбекистан, про горы, про путешествия, про историю, про будущее и настоящее. Было очень познавательно, так как для нас это первое посещение Узбекистана (и вообще Средней Азии). Особенно впечатлило посещение Института Солнца, это уникальный объект, ныне действующий научный институт.

  • M
    Marina
    10 мая 2024
    Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
    Большое спасибо Хабибу за проведенную экскурсию и за внимательность! Сама экскурсия в институт Солнца очень понравилась! Особенно сыну - подростку). Если соберетесь, постарайтесь предусмотреть экскурсию на солнечный день). Мы час ждали когда выглянет солнце для эксперимента).
    Большое спасибо Хабибу за проведенную экскурсию и за внимательность!Большое спасибо Хабибу за проведенную экскурсию и за внимательность!Большое спасибо Хабибу за проведенную экскурсию и за внимательность!
  • Ф
    Федор
    1 мая 2024
    Ташкент - витрина социализма
    Комплекс Солнце внушает, еда вкусная, маршрут отличный
  • К
    Кристина
    14 апреля 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
    В начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объект - Институт Солнца. Очень
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    повезло с погодой и водителем Шерзодом, который по дороге рассказал немало интересных фактов о стране и её жителях, ответил на наши вопросы и посоветовал, куда ещё сходить и что купить из сувениров. Гелиокомплекс произвёл ожидаемое впечатление. Экскурсию нам провёл сотрудник, продемонстрировавший опыты и рассказавший об устройстве работы большой печи. Немного не хватило информации, но подана она была доходчиво и наглядно. После прогулялись по лесу Сукок, отдохнули в тени сосен, полюбовались горными видами, встретили лошадей. А в конце ждал вкусный обед за топчаном. Попробовали шашлык из баранины и курицы и даже поучаствовали в приготовлении лепёшек в тандыре. Всем рекомендую съездить с Шерзодом в эти края и узнать много нового в приятной компании

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Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Институт Солнца»

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  5. Из Ташкента - в Институт Солнца
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