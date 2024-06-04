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точкой было посещение Института Солнца. Масштабное сооружение, правда немного не повезло с погодой, было пасмурно, не удалось увидеть всех "фишек". Далее поехали в лес Сукок. Красиво, но опять же погода подвела. Но даже в сухую погоду лучше спортивная обувь. По дороге Алишер рассказывал про объекты города, историю города, отвечал на вопросы. После леса завёз нас на обед. Впервые попробовали сезонную самсу. Т к времени до вылета еще оставалось достаточно, предложил заехать в парк. Посещения этого парка не было заявлено в программе. Хочется сказать большое спасибо организаторам и,конечно, же нашему гиду Алишеру за такую насыщенную программу.