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Арт, стиль, еда: авторский шопинг по Ташкенту

Развеять стереотипы о моде и еде Узбекистана, заглянуть в шоурумы и узнать о молодых дизайнерах
Современный Узбекистан — колоритен, многогранен, но далеко не так консервативен, как принято считать.

Предлагаю вам открыть неожиданную грань Ташкента: мир молодых дизайнеров и мастеров, которые вписывают национальные орнаменты в модные тренды.

В нашей программе стильные шоурумы и бутики, где вы наверняка найдете вещь, которая покорит ваше сердце!
5
17 отзывов
Арт, стиль, еда: авторский шопинг по Ташкенту
Арт, стиль, еда: авторский шопинг по Ташкенту
Арт, стиль, еда: авторский шопинг по Ташкенту

Описание экскурсии

Арт-погружение с историком и художником

Как коренная жительница Ташкента, художник и историк, я смогу стать вашим проводником в мир арт- и фэшн-индустрии Узбекистана. Я покажу самые вкусные и интересные места столицы, познакомлю вас с локальными брендами и их создателями, открою мир современной живописи Узбекистана.

Что вас ожидает

Фэшн-мир Узбекистана: на стыке трендов и традиций

На прогулке вы разберётесь, как можно адаптировать для 21 века традиционные орнаменты, как можно сделать актуальной и стильной национальную одежду. Я познакомлю вас с молодыми узбекскими дизайнерами, проведу по шоурумам и бутикам, показывая лучшее — ткани, одежду, кожаные изделия. Приготовьтесь разрушать стереотипы и влюбляться в красоту!

Шопинг, разработанный под вас

Изначально при составлении программы я буду ориентироваться на ваши пожелания. В Узбекистане развито ремесленничество, поэтому мы можем не останавливаться только на одежде. Я покажу вам магазины, не похожие на обычные сувенирные лавочки, где вы сможете подобрать стильную посуду, аксессуары и ювелирные украшения, где традиционные узоры и формы также будут сочетаться с их актуальным и свежим прочтением. Такие вещи не только станут напоминанием о поездке в Узбекистан, но и украсят ваш интерьер и гардероб.

За целый день нам, конечно, захочется перекусить: я с удовольствием подскажу колоритные уютные ресторанчики, где блюда раскрывают многогранную кухню Узбекистана, но при этом адаптированы под «европейский» вкус.

Организационные детали

Передвижение по городу, еда и приобретение товаров оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамилла
Тамилла — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 50 туристов
Меня зовут Тамилла! Я коренная жительница Ташкента. Моё историческое образование, знание интересных мест столицы и хороший вкус гарантируют вам лёгкую и познавательную шопинг-прогулку. А моя причастность к живописцам Узбекистана даст возможность познакомиться с современным искусством моего края.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
Елена
Это экскурсия – настоящая жемчужина среди множества предложений!
Маршрут продуман до мелочей, логистика выстроена идеально.
Локации подобраны со вкусом с комфортными перемещениями.
Тамила исключительно компетентный и увлечённый гид. Очень интересно рассказывает с глубоким
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знанием деталей. Натура художественная, с большим творческим потенциалом, она не только проводит экскурсию но и вдохновляет смотреть на вещи по-новому. Её рекомендации были очень кстати.
Рекомендую всем, кто ценит культуру, хорошую еду и эстетичные покупки!

Тамилла
Тамилла
Ответ организатора:
Елена благодарю за отзыв, очень приятно! Я также, очень рада нашему знакомству!
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Ульяна
Это не просто экскурсия - это иммерсионный спектакль, который ты проживаешь с каждым шагом, наслаждаясь красками, запахами и вкусами! Тамилла потрясающий рассказчик, обаятельный человек и эксперт в мире искусства и
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стиля! Я всем рекомендую эту экскурсию (особенно, если хочется что-то прикупить из одежды, еды, сувениров). Тамилла раскрывает такие тонкости, о которых бы ты сам никак не догадался! Мы зашли в такие интересные и атмосферные локации, в которых сам никогда не окажешься! Низкий поклон и огромная благодарность Тамилле за незабываемые впечатления!

Тамилла
Тамилла
Ответ организатора:
Ульяна благодарю Вас за отзыв! Мне очень приятно было с вами провести это время! Благодарю своё дело за встречу с такими замечательными людьми! Прилетайте к нам ещё, буду рада встрече! ❤️🙏
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З
Если хотите узнать Культурный код Узбекистана, тогда вам к Тамилле. Она знает много прекрасных местных художников и дизайнеров, которые умеют подчеркивает связь традиционного текстиля с современной модой. Она покажет, какая
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одежда с национальными узорами становится модным авангардом. Тамилла умеет показать, как богатое культурное наследие развивается сейчас в Узбекистане. Прогулка с Тамиллой будет полезна тем, кто хочет купить именно дизайнерские и авторские вещи и аксессуары.

Тамилла
Тамилла
Ответ организатора:
Зиля благодарю Вас за отзыв! Мне было очень приятно знакомство с Вами! Желаю удачи и процветания! Прилетайте к нам снова! 🙏❤️
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О
сразу скажу, что экскурсия подойдет не для всех, а только для тех кто интересуется модой, известными местными дизайнерами и т. д. вещи качественные, интересные (смешение узбекских мотивов и современного стиля)
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ну и конечно не масмаркет и не из дешевых вещей, все достойно! мне очень импонировала гид- так как она еще раз доказала что возраст не помеха для чего то нового. прям на таких примерах и хочется учится. помните, в любом возрасте можно начать с 0!

Тамилла
Тамилла
Ответ организатора:
Олеся спасибо большое за отзыв! Мне было очень приятно и легко работать в вашей компании! ❤️
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О
Были с дочкой на прогулке по Ташкенту с Тамиллой в мае 2026. Ташкент - однозначно новая модная точка на карте. Рекомендую всем, кто интересуется креативной индустрией и желает открыть для себя модный Ташкент. Тамилла прекрасный проводник в мир моды, покажет правильные локации, куда захочется вновь вернулся. Я уже вернулась за своим сюзане)) Бомберы Suraya collection и Nigora Nashimova ❤
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Юрий
Экскурсия подойдёт для всех, кто интересуется шопингом в Ташкенте.

Тамилла покажет все места, где можно купить одежду, еду, керамику и сувениры на любой вкус и кошелёк.

Вместе с этим вы узнаете много
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об истории, культуре и традициях Узбекистана.

Отдельно понравилось, что Тамилла показывала малоизвестные места, где можно найти уникальные вещи, знакомила с их авторами.

Обязательно говорите, что именно ищете. Тамилла обязательно подберёт для вас интересные магазины.

В общем, остались очень положительные эмоции после экскурсии. И, конечно, мы ушли с покупками.

Экскурсия подойдёт для всех, кто интересуется шопингом в Ташкенте.
Экскурсия подойдёт для всех, кто интересуется шопингом в Ташкенте.
Экскурсия подойдёт для всех, кто интересуется шопингом в Ташкенте.
Экскурсия подойдёт для всех, кто интересуется шопингом в Ташкенте.
Экскурсия подойдёт для всех, кто интересуется шопингом в Ташкенте.
Экскурсия подойдёт для всех, кто интересуется шопингом в Ташкенте.
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Входит в следующие категории Ташкента

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