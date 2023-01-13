Art&Fashion&Food: авторский шопинг-тур по Ташкенту

Развеять стереотипы о моде и еде Узбекистана, заглянуть в шоурумы и узнать о молодых дизайнерах

Современный Узбекистан — колоритен, многогранен, но далеко не так консервативен, как принято считать.

Предлагаю вам открыть неожиданную грань Ташкента: мир молодых дизайнеров и мастеров, которые вписывают национальные орнаменты в модные тренды.

В нашей программе стильные шоурумы и бутики, где вы наверняка найдете вещь, которая покорит ваше сердце!
Art&Fashion&Food: авторский шопинг-тур по Ташкенту
Art&Fashion&Food: авторский шопинг-тур по Ташкенту
Art&Fashion&Food: авторский шопинг-тур по Ташкенту
Art&Fashion&Food: авторский шопинг-тур по Ташкенту
Art&Fashion&Food: авторский шопинг-тур по Ташкенту
Art&Fashion&Food: авторский шопинг-тур по Ташкенту
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

Фэшн-мир Узбекистана: на стыке трендов и традиций

Как коренная жительница Ташкента, художник и историк, я смогу стать вашим проводником в мир арт- и фэшн-индустрии Узбекистана. Я помогу вам понять, как можно адаптировать для 21 века традиционные орнаменты, как можно сделать актуальной и стильной национальную одежду. Познакомлю вас с молодыми узбекскими дизайнерами, проведу по шоурумам и бутикам, показывая лучшее — ткани, одежду, кожаные изделия. Приготовьтесь разрушать стереотипы и влюбляться в красоту!

Шопинг-тур, разработанный под вас

Изначально при составлении программы я буду ориентироваться на ваши пожелания. В Узбекистане развито ремесленничество, поэтому мы можем не останавливаться только на одежде. Я покажу вам магазины, не похожие на обычные сувенирные лавочки, где вы сможете подобрать стильную посуду, аксессуары и ювелирные украшения, где традиционные узоры и формы также будут сочетаться с их актуальным и свежим прочтением. Такие вещи не только станут напоминанием о поездке в Узбекистан, но и украсят ваш интерьер и гардероб.

За целый день нам, конечно, захочется перекусить: я с удовольствием подскажу колоритные уютные ресторанчики, где блюда раскрывают многогранную кухню Узбекистана, но при этом адаптированы под «европейский» вкус.

Организационные детали

Передвижение по городу, еда и приобретение товаров оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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