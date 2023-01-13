Как коренная жительница Ташкента, художник и историк, я смогу стать вашим проводником в мир арт- и фэшн-индустрии Узбекистана. Я помогу вам понять, как можно адаптировать для 21 века традиционные орнаменты, как можно сделать актуальной и стильной национальную одежду. Познакомлю вас с молодыми узбекскими дизайнерами, проведу по шоурумам и бутикам, показывая лучшее — ткани, одежду, кожаные изделия. Приготовьтесь разрушать стереотипы и влюбляться в красоту!
Изначально при составлении программы я буду ориентироваться на ваши пожелания. В Узбекистане развито ремесленничество, поэтому мы можем не останавливаться только на одежде. Я покажу вам магазины, не похожие на обычные сувенирные лавочки, где вы сможете подобрать стильную посуду, аксессуары и ювелирные украшения, где традиционные узоры и формы также будут сочетаться с их актуальным и свежим прочтением. Такие вещи не только станут напоминанием о поездке в Узбекистан, но и украсят ваш интерьер и гардероб.
За целый день нам, конечно, захочется перекусить: я с удовольствием подскажу колоритные уютные ресторанчики, где блюда раскрывают многогранную кухню Узбекистана, но при этом адаптированы под «европейский» вкус.
Передвижение по городу, еда и приобретение товаров оплачиваются дополнительно.