Современный Узбекистан — колоритен, многогранен, но далеко не так консервативен, как принято считать. Предлагаю вам открыть неожиданную грань Ташкента: мир молодых дизайнеров и мастеров, которые вписывают национальные орнаменты в модные тренды. В нашей программе стильные шоурумы и бутики, где вы наверняка найдете вещь, которая покорит ваше сердце!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Арт-погружение с историком и художником

Как коренная жительница Ташкента, художник и историк, я смогу стать вашим проводником в мир арт- и фэшн-индустрии Узбекистана. Я покажу самые вкусные и интересные места столицы, познакомлю вас с локальными брендами и их создателями, открою мир современной живописи Узбекистана.

Что вас ожидает

Фэшн-мир Узбекистана: на стыке трендов и традиций

На прогулке вы разберётесь, как можно адаптировать для 21 века традиционные орнаменты, как можно сделать актуальной и стильной национальную одежду. Я познакомлю вас с молодыми узбекскими дизайнерами, проведу по шоурумам и бутикам, показывая лучшее — ткани, одежду, кожаные изделия. Приготовьтесь разрушать стереотипы и влюбляться в красоту!

Шопинг, разработанный под вас

Изначально при составлении программы я буду ориентироваться на ваши пожелания. В Узбекистане развито ремесленничество, поэтому мы можем не останавливаться только на одежде. Я покажу вам магазины, не похожие на обычные сувенирные лавочки, где вы сможете подобрать стильную посуду, аксессуары и ювелирные украшения, где традиционные узоры и формы также будут сочетаться с их актуальным и свежим прочтением. Такие вещи не только станут напоминанием о поездке в Узбекистан, но и украсят ваш интерьер и гардероб.

За целый день нам, конечно, захочется перекусить: я с удовольствием подскажу колоритные уютные ресторанчики, где блюда раскрывают многогранную кухню Узбекистана, но при этом адаптированы под «европейский» вкус.

Организационные детали

Передвижение по городу, еда и приобретение товаров оплачиваются дополнительно.