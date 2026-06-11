Как коренная жительница Ташкента, художник и историк, я смогу стать вашим проводником в мир арт- и фэшн-индустрии Узбекистана. Я покажу самые вкусные и интересные места столицы, познакомлю вас с локальными брендами и их создателями, открою мир современной живописи Узбекистана.
Что вас ожидает
Фэшн-мир Узбекистана: на стыке трендов и традиций
На прогулке вы разберётесь, как можно адаптировать для 21 века традиционные орнаменты, как можно сделать актуальной и стильной национальную одежду. Я познакомлю вас с молодыми узбекскими дизайнерами, проведу по шоурумам и бутикам, показывая лучшее — ткани, одежду, кожаные изделия. Приготовьтесь разрушать стереотипы и влюбляться в красоту!
Шопинг, разработанный под вас
Изначально при составлении программы я буду ориентироваться на ваши пожелания. В Узбекистане развито ремесленничество, поэтому мы можем не останавливаться только на одежде. Я покажу вам магазины, не похожие на обычные сувенирные лавочки, где вы сможете подобрать стильную посуду, аксессуары и ювелирные украшения, где традиционные узоры и формы также будут сочетаться с их актуальным и свежим прочтением. Такие вещи не только станут напоминанием о поездке в Узбекистан, но и украсят ваш интерьер и гардероб.
За целый день нам, конечно, захочется перекусить: я с удовольствием подскажу колоритные уютные ресторанчики, где блюда раскрывают многогранную кухню Узбекистана, но при этом адаптированы под «европейский» вкус.
Организационные детали
Передвижение по городу, еда и приобретение товаров оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамилла — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 50 туристов
Меня зовут Тамилла! Я коренная жительница Ташкента. Моё историческое образование, знание интересных мест столицы и хороший вкус гарантируют вам лёгкую и познавательную шопинг-прогулку. А моя причастность к живописцам Узбекистана даст возможность познакомиться с современным искусством моего края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
–
3
–
2
–
1
–
Елена
Это экскурсия – настоящая жемчужина среди множества предложений! Маршрут продуман до мелочей, логистика выстроена идеально. Локации подобраны со вкусом с комфортными перемещениями. Тамила исключительно компетентный и увлечённый гид. Очень интересно рассказывает с глубоким читать дальшеуменьшить
знанием деталей. Натура художественная, с большим творческим потенциалом, она не только проводит экскурсию но и вдохновляет смотреть на вещи по-новому. Её рекомендации были очень кстати. Рекомендую всем, кто ценит культуру, хорошую еду и эстетичные покупки!
Тамилла
Ответ организатора:
Елена благодарю за отзыв, очень приятно! Я также, очень рада нашему знакомству!
Вам был полезен этот отзыв?
Ульяна
Это не просто экскурсия - это иммерсионный спектакль, который ты проживаешь с каждым шагом, наслаждаясь красками, запахами и вкусами! Тамилла потрясающий рассказчик, обаятельный человек и эксперт в мире искусства и читать дальшеуменьшить
стиля! Я всем рекомендую эту экскурсию (особенно, если хочется что-то прикупить из одежды, еды, сувениров). Тамилла раскрывает такие тонкости, о которых бы ты сам никак не догадался! Мы зашли в такие интересные и атмосферные локации, в которых сам никогда не окажешься! Низкий поклон и огромная благодарность Тамилле за незабываемые впечатления!
Тамилла
Ответ организатора:
Ульяна благодарю Вас за отзыв! Мне очень приятно было с вами провести это время! Благодарю своё дело за встречу с такими замечательными людьми! Прилетайте к нам ещё, буду рада встрече! ❤️🙏
Вам был полезен этот отзыв?
З
Зиля
Если хотите узнать Культурный код Узбекистана, тогда вам к Тамилле. Она знает много прекрасных местных художников и дизайнеров, которые умеют подчеркивает связь традиционного текстиля с современной модой. Она покажет, какая читать дальшеуменьшить
одежда с национальными узорами становится модным авангардом. Тамилла умеет показать, как богатое культурное наследие развивается сейчас в Узбекистане. Прогулка с Тамиллой будет полезна тем, кто хочет купить именно дизайнерские и авторские вещи и аксессуары.
Тамилла
Ответ организатора:
Зиля благодарю Вас за отзыв! Мне было очень приятно знакомство с Вами! Желаю удачи и процветания! Прилетайте к нам снова! 🙏❤️
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олеся
сразу скажу, что экскурсия подойдет не для всех, а только для тех кто интересуется модой, известными местными дизайнерами и т. д. вещи качественные, интересные (смешение узбекских мотивов и современного стиля) читать дальшеуменьшить
ну и конечно не масмаркет и не из дешевых вещей, все достойно! мне очень импонировала гид- так как она еще раз доказала что возраст не помеха для чего то нового. прям на таких примерах и хочется учится. помните, в любом возрасте можно начать с 0!
Тамилла
Ответ организатора:
Олеся спасибо большое за отзыв! Мне было очень приятно и легко работать в вашей компании! ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Были с дочкой на прогулке по Ташкенту с Тамиллой в мае 2026. Ташкент - однозначно новая модная точка на карте. Рекомендую всем, кто интересуется креативной индустрией и желает открыть для себя модный Ташкент. Тамилла прекрасный проводник в мир моды, покажет правильные локации, куда захочется вновь вернулся. Я уже вернулась за своим сюзане)) Бомберы Suraya collection и Nigora Nashimova ❤
Вам был полезен этот отзыв?
Юрий
Экскурсия подойдёт для всех, кто интересуется шопингом в Ташкенте.
Тамилла покажет все места, где можно купить одежду, еду, керамику и сувениры на любой вкус и кошелёк.
Вместе с этим вы узнаете много читать дальшеуменьшить
об истории, культуре и традициях Узбекистана.
Отдельно понравилось, что Тамилла показывала малоизвестные места, где можно найти уникальные вещи, знакомила с их авторами.
Обязательно говорите, что именно ищете. Тамилла обязательно подберёт для вас интересные магазины.
В общем, остались очень положительные эмоции после экскурсии. И, конечно, мы ушли с покупками.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Арт, стиль, еда: авторский шопинг по Ташкенту»