Всего в часе езды от Ташкента, в горах Кумышкана, расположился Институт Солнца, не имеющий аналогов в мире. Здесь наука сливается с природой, а футуристические интерьеры создают особую атмосферу. Институт стал доступен для посещения только с 2019 года. На экскурсии вы узнаете про уникальные испытания и открытия. Мы затронем широкий круг тем — науку, технологии и духовное наследие региона.

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Описание экскурсии

Гелиоконцентратор и 62 гелиостата

Вы увидите мощное научное оборудование, с помощью которого проводятся уникальные эксперименты. Оно создаёт температуру в тысячи градусов, что позволяет изучать свойства различных материалов в экстремальных условиях. Старший научный сотрудник института расскажет, как солнечные лучи объединяются в мощный поток энергии, и как она используется на передовом уровне.

Смотровая площадка с видами на Кумушкан и гелиостаты

С высоты 12-этажного дома вы оцените масштаб и инженерное великолепие гелиоконцентратора и гелиостатов. Вид на окружающие горы добавит этому индустриальному пейзажу особый колорит.

Мечеть Хозрат Бува

Неподалёку от научного комплекса находится древнее святое место, которое веками почитают местные жители. Если позволит погода, мы доберёмся и до него. Вы рассмотрите элементы традиционной архитектуры, прикоснётесь к древним традициям и духовным корням региона.

Шампэнь

В конце маршрута посетим зону с удивительными ландшафтами. Она напоминает природный парк, где можно расслабиться, насладиться горными видами и тишиной.

Организационные детали