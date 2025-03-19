Увидеть, как наука и технологии удачно соседствуют с природными красотами края
Всего в часе езды от Ташкента, в горах Кумышкана, расположился Институт Солнца, не имеющий аналогов в мире. Здесь наука сливается с природой, а футуристические интерьеры создают особую атмосферу. Институт стал доступен для посещения только с 2019 года. На экскурсии вы узнаете про уникальные испытания и открытия. Мы затронем широкий круг тем — науку, технологии и духовное наследие региона.
Вы увидите мощное научное оборудование, с помощью которого проводятся уникальные эксперименты. Оно создаёт температуру в тысячи градусов, что позволяет изучать свойства различных материалов в экстремальных условиях. Старший научный сотрудник института расскажет, как солнечные лучи объединяются в мощный поток энергии, и как она используется на передовом уровне.
Смотровая площадка с видами на Кумушкан и гелиостаты
С высоты 12-этажного дома вы оцените масштаб и инженерное великолепие гелиоконцентратора и гелиостатов. Вид на окружающие горы добавит этому индустриальному пейзажу особый колорит.
Мечеть Хозрат Бува
Неподалёку от научного комплекса находится древнее святое место, которое веками почитают местные жители. Если позволит погода, мы доберёмся и до него. Вы рассмотрите элементы традиционной архитектуры, прикоснётесь к древним традициям и духовным корням региона.
Шампэнь
В конце маршрута посетим зону с удивительными ландшафтами. Она напоминает природный парк, где можно расслабиться, насладиться горными видами и тишиной.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Nexia 3
Дополнительно оплачиваются билет в Институт Солнца — 200 ₽ за человека, обед — по желанию
Если захотите, по пути можем заехать в парк «Новый Узбекистан»
Могу провести экскурсию для группы до 14 человек. Подробности обсудим в личной переписке
Рекомендую одеваться теплее — это горная местность, здесь может быть ветрено
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Ташкенте
Меня зовут Любовь. Я работаю в сфере туризма с 2010 года. Узбекистан стал для меня не просто страной, а настоящей страстью, особенно его величественные горы. Знаю множество живописных уголков, где можно сделать потрясающие фотографии и видеозаписи для вашего архива. Кроме того, у меня припасено немало интересных историй и легенд, чтобы вы полюбили Узбекистан так же, как люблю его я.