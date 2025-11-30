Мои заказы

Институт Солнца и горные панорамы Тянь-Шаня

Экскурсия из Ташкента в горы Тянь-Шаня — это путешествие туда, где небо кажется ближе, а горный воздух дарит лёгкость и вдохновение.

На маршруте мы заглянем в Институт Солнца, где сияющие зеркала и тишина гор создают особую атмосферу — будто на мгновение оказываешься между наукой и природой.
Описание экскурсии

Отправляемся в увлекательное путешествие по самым красивым местам Тянь-Шаня. Мы посетим Институт Солнца место, где блеск огромных зеркал словно продолжает сияние горного неба. Затем горнолыжный курорт Амирсой: поднимемся по канатной дороге и насладимся панорамой величественных гор. Затем едем в Чимган, где откроются захватывающие виды на горные хребты и долины. После горных пейзажей спускаемся к Чарвакскому водохранилищу — бирюзовому озеру среди высоких склонов. Здесь можно сделать яркие фото и просто отдохнуть у воды. Отобедаете в одном из кафе в горах Важная информация:
Транспорт, по запросу электрокар/кроссовер. Для большой компании 7ми местный минивэн Hyundai.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горнолыжный курорт Амирсой
  • Горы Чимгана
  • Чарвакское водохранилище
  • Институт Солнца
Что включено
  • Транспорт седан, по запросу электрокар, кроссовер /nДля большой компании 7ми местный минивэн
  • Услуги гид-водитель
Что не входит в цену
  • Входные билета на канатную дорогу Амирсой 20$ с чел
  • Обед, личные расходы
  • Входные в Институт 5$ с чел
Место начала и завершения?
Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Транспорт
  • По запросу электрокар/кроссовер. Для большой компании 7ми местный минивэн Hyundai
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ташкента

