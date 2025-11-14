Институт Солнца и Тянь-Шань - на электромобиле из Ташкента
Увлекательное путешествие из Ташкента на электромобиле к научным чудесам и природным красотам. Откройте для себя новые горизонты
Тур предлагает уникальную возможность посетить Институт Солнца, где проводятся эксперименты с солнечной энергией. Путешествие на электромобиле позволяет насладиться комфортом и экологичностью. Вас ждут панорамные виды с курорта «Амирсой», древние петроглифы и бирюзовое озеро Чарвак.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть больше за один день, наслаждаясь красотами природы и достижениями науки
5 причин купить эту экскурсию
🌞 Уникальный Институт Солнца
🚗 Комфортное путешествие на электромобиле
🏔️ Виды с высоты курорта «Амирсой»
🖼️ Древние петроглифы
🌊 Бирюзовое озеро Чарвак
Что можно увидеть
Институт Солнца
Курорт «Амирсой»
Горнолыжный комплекс «Чимган»
Лазурное озеро Чарвак
Смотровая площадка
Петроглифы
Описание экскурсии
Путешествие в сердце гор на электромобиле (1,5 ч в одну сторону)
Ваш день начнётся с комфортной поездки из Ташкента. По пути вы узнаете, как живёт столица, услышите интересные истории о культуре, традициях и местах, мимо которых проезжаете.
Институт Солнца — научное чудо в горах (1,5 ч)
Вас ждёт экскурсия по уникальному научному объекту, где сосредоточена энергия Солнца — буквально. Здесь проводят опыты, в которых лучи плавят металл и кирпич. Таких комплексов в мире всего два, и один из них — в горах Узбекистана.
Курорт «Амирсой» — панорамы с высоты 2290 метров (2 ч)
По канатной дороге вы подниметесь на один из самых современных горнолыжных курортов Центральной Азии, чтобы насладиться видами горных вершин и свежим воздухом.
Горнолыжный комплекс «Чимган» (30 мин)
Следующая остановка — «Чимган». Здесь, если захотите, можно прокатиться по старейшей в регионе канатной дороге — кресельного типа.
Лазурное озеро Чарвак (1,5 ч)
Вы спуститесь к бирюзовому озеру, где можно искупаться (в тёплое время года), арендовать катамаран или просто отдохнуть на пляже. С берега открывается вид на посёлок Бричмула — поговорим о его истории.
Смотровая площадка (30 мин)
Вы посетите панорамную площадку с видом на Чарвакское водохранилище — увидите песчаные пляжи, скалистые берега и необъятную гладь воды.
Следы древних караванов (30 мин)
В завершение отдохнёте в тени 850-летних платанов, где когда-то делали привал караваны Шёлкового пути. Увидите петроглифы — наскальные рисунки возрастом около 100 тысяч лет — и по желанию попробуете блюда узбекской кухни.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном электромобиле BYD с панорамной крышей
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Институт Солнца — 55 000 сум ($5) с чел.
Проведение экспериментов — 100 000 сум ($8) с группы
Канатная дорога «Амирсой» — от 230 000 до 250 000 сум (от $18 до $20) с чел. в зависимости от дня недели
Канатная дорога «Чимган» — 50 000 сум ($4) с чел.
Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Андрей — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 307 туристов
Привет меня зовут Андрей. Живу в Узбекистане с самого рождения. Я и мои коллеги, профессиональные гиды, готовы поделиться с вами красотой своего края и организовать для вас незабываемое путешествие на комфортном электрокаре бизнес-класса.
Отзывы и рейтинг
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Жанар
14 ноя 2025
Поездка проходила на комфортном автомобиле в оптимальном скоростном режиме. Это немаловажно было для нас как семьи с детьми. Было много свободного времени для развлечений в горах (подъем на канатке, веревочный парк, фото- и видеосъемка) и в Институте Солнца, где встречает местный гид. Благодарю
Y
Yuliyu
9 ноя 2025
Все отлично! Очень красивый маршрут, комфортабельный автомобиль, замечательный гид
Марина
2 ноя 2025
Отличная экскурсия с Андреем. На все предварительные вопросы мы получили оперативно ответы. Гид приехал без опозданий. Темп экскурсии спокойный и размеренный. Во всех локациях достаточно времени. Если нужна дополнительная остановка, то без проблем. Институт Солнца, горы, водохранилище - везде интересно и красиво. Рекомендуем гида и экскурсию. Спасибо людям Узбекистана за гостеприимство.
Е
ЕЛЕНА
29 окт 2025
Андрей прекрасный водитель и собеседник. С отличным чувством юмора. Мы были с ним на одной волне! Маршрут построен очень комфортно. Машина - огонь. Обязательно всем рекомендую эту экскурсию с Андреем!!! Рахмат!!!
А
Алексеев
28 окт 2025
Экскурсионная поездка с Андреем нам очень понравилась! В Ташкенте мы впервые. Мы посетили «Институт солнца», Чимганские горы, Чарвакское водохранилище, посмотрели петроглифы и многовековые чинары. Чистый воздух, красивая природа Узбекистана, все это выглядит потрясающе!
С
Светлана
28 окт 2025
Очень понравилась экскурсия Ташкент- институт Солнца-Амирсой-Чарвакское водохранилище, которую проводил Андрей. Находимся под сильным впечатлением. Очень грамотно и продуманно разработан маршрут, было очень интересно. Рекомендуем всем!
И
Ирина
28 окт 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Накануне сообщили Андрею что с нами будет маленький ребенок, он оснастил автомобиль детским креслом, что очень облегчило поездку, так как большую часть ребенок спал в кресле. читать дальше
Нас завезли в национальный ресторан с видом на Тянь-Шань, было очень вкусно. Всю дорогу мы много и интересно общались, Андрей рассказывал про достопримечательности и историю Узбекистана. Автомобиль был комфортабельным, просторным, так что, если у вас длинные ноги, вам будет комфортно. Так же, нам не хватило местных денег на оплату билетов на фуникулер, Андрей любезно оплатил за нас, мы потом ему вернули. Рекомендую, вам обязательно понравится, ведь любое мероприятие украшают люди которые с нами. 👍 Андрея благодарим и желаем всего наилучшего!
Анрдей
21 окт 2025
Спасибо Андрею, за прекрасный день недалеко от Ташкента! Все было на высшем уровне. В машине было чисто и удобно. С запасом было воды. Андрей в дороге рассказывал как исторические факты, так и множество фактов сегодняшних дней. Если у вас образовался свободный день в Ташкенте, то очень рекомендуем, смело обращайтесь к Андрею!
Т
Татьяна
14 окт 2025
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную индивидуальную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельное спасибо нашему гиду и водителю в одном лице - Андрею. Это был не просто рассказчик, читать дальше
а настоящий энтузиаст, влюбленный в свою страну. Он делился не только сухими фактами, но и увлекательными историями и легендами. Нам очень понравилась гибкость подхода. Маршрут можно было скорректировать прямо по ходу поездки, ориентируясь на наши интересы. Машина была чистой, современной и очень комфортной, что немаловажно при длительных переездах. Приятным бонусом стало рекомендация с лучшим местом для фотографий с прекрасным видом на озеро. Итог: Мы получили массу положительных эмоций и прекрасно провели время. Однозначно рекомендуем этого гида всем путешественникам! При следующей поездке в Узбекистан обратимся только к нему.
Н
Наталия
12 окт 2025
Огромное спасибо за насыщенный день в прекрасной компании! Отдельная благодарность за оперативность: мы заказали экскурсию поздно ночью и уже на следующий день смогли насладиться красотами Узбекистана.
T
Timur
5 окт 2025
Отличное однодневное путешествие из Ташкента. Андрей очень приятный собеседник, аккуратный водитель и эрудированный гид. Ездили вчетвером - машина комфортная. Сама экскурсия не изматывающая даже для возрастных родителей. Маршрут интересный, кафе на полпути очень вкусное и недорогое. В общем, полностью оправданы ожидания. Спасибо Андрею!
Марианна
30 авг 2025
Это наша первая экскурсия в Узбекистане и она прошла ВЕЛИКОЛЕПНО! Все что заявлено в программе было предложено и исполнено в соответствии с нашими пожеланиями! Но самое главное,что Андрей очень легкий читать дальше
в общении,понимающий и негрузящий 100500 фактами гид,но рассказывал все интересно и по делу! Ну и бесспорным плюсом было наличие у него очень комфортной машины,в которой уместились 2 взрослых и 2 ое рослых 16 тилеток)))
И
Иван
23 авг 2025
Огромное спасибо за великолепную экскурсию. Отличный, комфортный автомобиль, посетили всё что хотели, понравился запланированный обед в ресторане. Яркое впечатление оставил Институт Солнца, экскурсию по нему слушали на одном дыхании. Андрей читать дальше
приятный в общении, интересный рассказчик, на все вопросы получали профессиональный ответ. Маршрут спланирован идеально, неутомительный, были с ребенком 10 лет, он тоже в восторге от экскурсии, Андрей быстро нашел с ним общий язык.
Р
Рустем
17 авг 2025
Все здорово! Комфортный автомобиль, маршрут отличный - посетили все, что хотели, гид Андрей очень тактично все рассказывает, показывает, посоветовал замечательные рестораны и места для посещения. Вообщем однозначно рекомендую!
Д
Денис
11 авг 2025
Экскурсия на высшем уровне: комфортный автомобиль, замечательный гид (грамотно организовал экскурсию, прекрасный собеседник), чудесные места. Удивили Институт Солнца, мы и вообразить не могли, что будет так интересно и Жарко (чайник читать дальше
закипал только от этой энергии). Вид на горы с курорта Амирсой не передаваемой красоты, канатная дорога на уровне Розы Хутор. Также мы рискнули прокатиться на старейшей кресельной канатной дороге. Озеро Червак волшебное, Адрей, по желанию, предлагает прокатиться на катере и покупаться в центре озера, у него все схвачено (не минуты ожидания), супер сервис! Эта поездка сделала наш приезд в Ташкент незабываемым. Спасибо огромное Андрею!!!