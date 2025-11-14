Тур предлагает уникальную возможность посетить Институт Солнца, где проводятся эксперименты с солнечной энергией. Путешествие на электромобиле позволяет насладиться комфортом и экологичностью. Вас ждут панорамные виды с курорта «Амирсой», древние петроглифы и бирюзовое озеро Чарвак. Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть больше за один день, наслаждаясь красотами природы и достижениями науки

Описание экскурсии

Путешествие в сердце гор на электромобиле (1,5 ч в одну сторону)

Ваш день начнётся с комфортной поездки из Ташкента. По пути вы узнаете, как живёт столица, услышите интересные истории о культуре, традициях и местах, мимо которых проезжаете.

Институт Солнца — научное чудо в горах (1,5 ч)

Вас ждёт экскурсия по уникальному научному объекту, где сосредоточена энергия Солнца — буквально. Здесь проводят опыты, в которых лучи плавят металл и кирпич. Таких комплексов в мире всего два, и один из них — в горах Узбекистана.

Курорт «Амирсой» — панорамы с высоты 2290 метров (2 ч)

По канатной дороге вы подниметесь на один из самых современных горнолыжных курортов Центральной Азии, чтобы насладиться видами горных вершин и свежим воздухом.

Горнолыжный комплекс «Чимган» (30 мин)

Следующая остановка — «Чимган». Здесь, если захотите, можно прокатиться по старейшей в регионе канатной дороге — кресельного типа.

Лазурное озеро Чарвак (1,5 ч)

Вы спуститесь к бирюзовому озеру, где можно искупаться (в тёплое время года), арендовать катамаран или просто отдохнуть на пляже. С берега открывается вид на посёлок Бричмула — поговорим о его истории.

Смотровая площадка (30 мин)

Вы посетите панорамную площадку с видом на Чарвакское водохранилище — увидите песчаные пляжи, скалистые берега и необъятную гладь воды.

Следы древних караванов (30 мин)

В завершение отдохнёте в тени 850-летних платанов, где когда-то делали привал караваны Шёлкового пути. Увидите петроглифы — наскальные рисунки возрастом около 100 тысяч лет — и по желанию попробуете блюда узбекской кухни.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном электромобиле BYD с панорамной крышей

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

