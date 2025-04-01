Эта экскурсия предлагает уникальный взгляд на Ташкент и его окрестности.
Путешественники поднимутся на вершины горнолыжных курортов, насладятся видами Чарвакского водохранилища и узнают историю древнего базара Чорсу.
Посещение комплекса Хазрати Имам позволит увидеть Коран 8-9 веков, а в Центре плова «Беш Казан» гости смогут наблюдать за приготовлением знаменитого блюда. Дворец Романовых и Монумент мужества дополнят впечатления о городе
Путешественники поднимутся на вершины горнолыжных курортов, насладятся видами Чарвакского водохранилища и узнают историю древнего базара Чорсу.
Посещение комплекса Хазрати Имам позволит увидеть Коран 8-9 веков, а в Центре плова «Беш Казан» гости смогут наблюдать за приготовлением знаменитого блюда. Дворец Романовых и Монумент мужества дополнят впечатления о городе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Впечатляющие горные виды
- 📜 Исторические реликвии
- 🍲 Наблюдение за приготовлением плова
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 🛍️ Восточный колорит на базаре
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Горнолыжный курорт Амирсай
- Горнолыжный курорт Чимган
- Чарвакское водохранилище
- Комплекс Хазрати Имам
- Рынок Чорсу
- Монумент мужества
- Дворец Романовых
- Центр плова Беш Казан
Описание экскурсии
- Горнолыжный курорт «Амирсай». По канатной дороге вы подниметесь на вершину 2290 м, откуда откроются виды на горы Большой Чимган, Кумбель, Джар, прилегающие хребты Угам-Чаткальского природного парка, долину реки Нурекатасай и окружающие её горы.
- Горнолыжный курорт Чимган. По кресельной канатной дороге вы подниметесь на смотровую площадку Большого Чимгана, где вас ждут новые впечатляющие панорамы.
- Смотровые площадки Чарвакского водохранилища. По пути в посёлок Ходжикент остановимся у живописного водоёма. Вы узнаете его историю, летом сможете искупаться, а зимой полюбуетесь пейзажами.
- Роща чинар. В Ходжикенте навестим платаны, растущие здесь с 4–8 веков. На местных скалах рассмотрим петроглифы эпохи неолита и энеолита. И отправимся обратно в Ташкент.
- Комплекс Хазрати Имам (Хаст-Имам). Вы познакомитесь с религиозным среднеазиатским зодчеством. А также увидите древнюю реликвию — Коран халифа Усмана на пергаменте из оленьей кожи, датируемый 8–9 веками.
- Рынок Чорсу. Обязательно заглянем на самый древний и крупный рынок Средней Азии, известный ещё со времён Шёлкового пути. Вы оцените ассортимент знаменитого базара и попробуете себя в восточном торге — здесь это обычное и даже обязательное дело!
- Монумент мужества. Задержимся у памятника землетрясению 1966 года, разрушившему Ташкент. Вы узнаете, как восстанавливали город и какие изменения произошли в Ташкенте после трагедии.
- Дворец Романовых. Мы покажем особняк Николая Константиновича Романова — внука Николая I, сосланного родителями в Ташкент и прожившего здесь до самой смерти в 1918 году.
- Центр плова «Беш Казан». В самом известном плов-кафе страны вы сможете понаблюдать, как готовится это соблазнительное блюдо в гигантских котлах.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость.
- Дополнительные расходы: входные билеты — $25–30 с человека, обед — по желанию.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиявуш — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 294 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Сиявуш. Я собрал дружную команду, чтобы проводить для вас интересные экскурсии. Мы проводим экскурсии на узбекском, русском языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
1 апр 2025
Нашим гидом был Джафар, который пошёл на встречу и встретив нас в аэропорту, начал экскурсию в 6 утра. Прекрасно составленный маршрут, разнообразные локации от памятников в городе до горнолыжного курорта и интересная экскурсия. Вкуснейший обед-лучший за всю поездку. Смело могу рекомендовать этого гида.
Я
Яков
22 мар 2025
Все супер!
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
-
19%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
$108
$134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИз Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Однодневное путешествие в горы Западного Тянь-Шаня и к Чарвакскому водохранилищу. Откройте для себя природу и традиции региона с опытным гидом
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
$99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Стихия Тянь-Шаня: от вершин ЮНЕСКО до бирюзовых вод
Рассмотреть петроглифы и увидеть край облаков - на электромобиле из Ташкента
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:00
$130 за всё до 4 чел.