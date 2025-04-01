Сиявуш — ваша команда гидов в Ташкенте

Провели экскурсии для 294 туристов

Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Сиявуш. Я собрал дружную команду, чтобы проводить для вас интересные экскурсии. Мы проводим экскурсии на узбекском, русском языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждём встречи с вами.