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отличное знания маршрута, что поспособствовало достижению цели в короткий срок и без происшествий. В ходе восхождение Александр делился знаниями Западного хребта Тянь-Шаня и своим альпинистским опытом. Самые положительные эмоции и, соответственно, мои рекомендации для всех желающих поработать в горах в Александром.