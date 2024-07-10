10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Восхождение на Большой Чимган: незабываемое приключение для выносливых
Пройдите сложный, но захватывающий маршрут на вершину Большого Чимгана. Откройте для себя потрясающие виды и почувствуйте себя настоящим альпинистом
Начало: У вашего отеля
«Наградой станут потрясающие панорамы Чарвакского водохранилища и окрестных гор»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от $219 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Тянь-Шаньских гор
За один день увидеть два горнолыжных курорта, древнее селение и водохранилище
«На маршруте мы скомбинировали активности и спокойные прогулки, исторические локации и завораживающие панорамы»
Завтра в 08:00
15 дек в 08:00
€95 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Смотровые площадки Ташкента
Рассмотреть весь город, взглянуть на улицы и достопримечательности с непривычного ракурса
Начало: Возле гостиницы «Узбекистан»
«Оттуда открываются великолепные панорамы на сквер Амира Темура, ташкентские куранты и музей Тимуридов»
Завтра в 10:00
15 дек в 10:00
$129 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭдуард10 июля 2024Добрый день! 9 июля 2024 года восходил на Большой Чимган с гидом Александром. Должен отметить большие организаторские способности Александра и
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Панорамы»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 219. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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