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15%
Индивидуальная
до 4 чел.
На электрокаре к институту Солнца и тянь-шаньским горам
Путешествие из Ташкента на электрокаре к природным и научным достопримечательностям. Насладитесь видами и узнайте больше о регионе
«Поездка проходит на комфортабельном электромобиле с панорамной крышей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$128
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Западный Тянь-Шань на электрокаре: путешествие, которое захочется повторить
Начало: Ваш отель
«S Если день занят напишите возможно будет возможность провести с другим гидом на шикарном электромобиле»
Расписание: Ежедневно с 8.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Чарвак и Тянь-Шань: Зелёный маршрут на электрокаре к институту Солнце
Начало: Ваш отель
«Вас ждет незабываемое приключение на современных и экологичных электрокарах, которое подарит море эмоций и впечатлений»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$160 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий12 апреля 2025Спасибо огромное за прекрасный день, нам все очень понравилось, прекрасный, красивый маршрут, великолепный диалог и истории.
- ККирилл11 апреля 2025Чудесная, насыщенная экскурсия, всё посмотрели, что хотели и покушали вкусно)). Комфортная машина для гор, отдыхаешь в дороге. Лучше гор - могут быть только горы… на которых мы не бывали! Всё замечательно, рекомендую!
- SSamvel10 апреля 20258 апреля посетили тур на электрокаре к Тянь Шаньским горам из Ташкента с великолепным гидом Андреем. Поездка была очень комфортной,
- ММария1 апреля 2025Поездка на Западный Тянь-Шань прекрасна! Договорились о поездке с Андреем на удобное для нас время. Интересно и информативно проведенное время
- ЕЕвгения30 марта 2025Мы ездили в горы с гидом Андреем, и все прошло отлично!!! Этот солнечный день наш Андрей насытил великолепными пейзажами, душевным
- ТТимур27 марта 2025Все прошло отлично. Экскурсия прошла комфортной свежей машине. Андрей показал себя очень грамотным гидом, учел наши пожелания и устроил нам интересное путешествие.
- ТТатьяна25 марта 2025Всё очень понравилось! Андрей приехал вовремя, всегда был на связи. Поездка была на комфортабельном электрокаре, в салоне была вода. Андрей
- ЕЕкатерина22 марта 2025Андрей, благодарим за чудесную экскурсию! Отлично провели время, посетили все места указанные в экскурсии, передвигались на комфортой машине, увидели много
- ННикита7 декабря 2024У меня появилась возможность посетить захватывающую экскурсию по Западному Тянь-Шаню, и я просто не могу сдержать свой восторг! Экскурсия была тщательно
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На электромобиле»
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