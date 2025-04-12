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узбекским гостеприимством, вкусной едой и шикарными фотографиями. Весь день он был для нас и фотографом, и экскурсоводом, и другом, и интересным собеседником, и водителем классной новой машины. Благодаря Андрею мы влюбились в Узбекистан, и абсолютно точно мы сюда еще вернемся, потому тут есть на что посмотреть и есть такие гиды, которые умеют показывать эту страну с самой лучшей и красивой стороны.