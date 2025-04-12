Экскурсии на электромобилях в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «На электромобиле» в Ташкенте на русском языке, цены от $128, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
На машине
На электромобиле
9 часов
-
15%
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На электрокаре к институту Солнца и тянь-шаньским горам
Путешествие из Ташкента на электрокаре к природным и научным достопримечательностям. Насладитесь видами и узнайте больше о регионе
«Поездка проходит на комфортабельном электромобиле с панорамной крышей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$128$150 за всё до 4 чел.
Западный Тянь-Шань на электрокаре: путешествие, которое захочется повторить
На машине
На электромобиле
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Западный Тянь-Шань на электрокаре: путешествие, которое захочется повторить
Начало: Ваш отель
«S Если день занят напишите возможно будет возможность провести с другим гидом на шикарном электромобиле»
Расписание: Ежедневно с 8.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140 за экскурсию
Чарвак и Тянь-Шань: Зелёный маршрут на электрокаре к институту Солнце
На машине
На электромобиле
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Чарвак и Тянь-Шань: Зелёный маршрут на электрокаре к институту Солнце
Начало: Ваш отель
«Вас ждет незабываемое приключение на современных и экологичных электрокарах, которое подарит море эмоций и впечатлений»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$160 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    12 апреля 2025
    На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
    Спасибо огромное за прекрасный день, нам все очень понравилось, прекрасный, красивый маршрут, великолепный диалог и истории.
  • К
    Кирилл
    11 апреля 2025
    На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
    Чудесная, насыщенная экскурсия, всё посмотрели, что хотели и покушали вкусно)). Комфортная машина для гор, отдыхаешь в дороге. Лучше гор - могут быть только горы… на которых мы не бывали! Всё замечательно, рекомендую!
  • S
    Samvel
    10 апреля 2025
    На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
    8 апреля посетили тур на электрокаре к Тянь Шаньским горам из Ташкента с великолепным гидом Андреем. Поездка была очень комфортной,
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    удобный электрокар с просторным салоном. Нам очень повезло с погодой, поэтому посетили все, что было запланировано-Чимган Амирсой,, водохранилище, поели зеленую самсу (очень вкусно), заключительным аккордом был прекрасный ужин в историческом месте на природе рядом с вековыми чинарами (Чинарас). Все это состоялось благодаря профессионализму и знаниям о регионе (ведь Андрей местный житель). Будем рекомендовать всем! Думаю, что мы ещё вернемся к вам! Спасибо! Самвел, Гаянэ

  • М
    Мария
    1 апреля 2025
    Западный Тянь-Шань на электрокаре: путешествие, которое захочется повторить
    Поездка на Западный Тянь-Шань прекрасна! Договорились о поездке с Андреем на удобное для нас время. Интересно и информативно проведенное время
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    в приятном обществе, в комфортном автомобиле. Андрей учитывал все наши разносторонние интересы (особенно ботанические). Андрей был на связи и перед экскурсией и терпеливо и доходчиво отвечал на все наши вопросы. Мы увидели все обещанные локации и сбылась моя мечта увидеть Чимган и Бричмулу, за это отдельно мое личное спасибо. Прекрасно продуманная экскурсия, при повторении путешествия мы знаем к кому обращаться.

  • Е
    Евгения
    30 марта 2025
    Западный Тянь-Шань на электрокаре: путешествие, которое захочется повторить
    Мы ездили в горы с гидом Андреем, и все прошло отлично!!! Этот солнечный день наш Андрей насытил великолепными пейзажами, душевным
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    узбекским гостеприимством, вкусной едой и шикарными фотографиями. Весь день он был для нас и фотографом, и экскурсоводом, и другом, и интересным собеседником, и водителем классной новой машины. Благодаря Андрею мы влюбились в Узбекистан, и абсолютно точно мы сюда еще вернемся, потому тут есть на что посмотреть и есть такие гиды, которые умеют показывать эту страну с самой лучшей и красивой стороны.

  • Т
    Тимур
    27 марта 2025
    Чарвак и Тянь-Шань: Зелёный маршрут на электрокаре к институту Солнце
    Все прошло отлично. Экскурсия прошла комфортной свежей машине. Андрей показал себя очень грамотным гидом, учел наши пожелания и устроил нам интересное путешествие.
  • Т
    Татьяна
    25 марта 2025
    Чарвак и Тянь-Шань: Зелёный маршрут на электрокаре к институту Солнце
    Всё очень понравилось! Андрей приехал вовремя, всегда был на связи. Поездка была на комфортабельном электрокаре, в салоне была вода. Андрей
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    не первый год проводит такие экскурсии, поэтому знает, куда лучше поехать, где поесть самую вкусную самсу и плов. В поездке Андрей учитывал все наши пожелания, а также внепланово предложил нам заехать на дегустацию вина, как компенсацию за плохую погоду. Рекомендуем, без интересного разговора в пути тоже не останетесь!

  • Е
    Екатерина
    22 марта 2025
    Чарвак и Тянь-Шань: Зелёный маршрут на электрокаре к институту Солнце
    Андрей, благодарим за чудесную экскурсию! Отлично провели время, посетили все места указанные в экскурсии, передвигались на комфортой машине, увидели много
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    красоты. Однозначно рекомендую данную экскурсию провести с Андреем: забрал с локации отеля, комфортное общение, интересная информация о местах посещения, высадил в городе где нам было удобно. Отбельное спасибо за караоке тайм и рекомендации по посещению локаций в Ташкенте.

  • Н
    Никита
    7 декабря 2024
    Западный Тянь-Шань на электрокаре: путешествие, которое захочется повторить
    У меня появилась возможность посетить захватывающую экскурсию по Западному Тянь-Шаню, и я просто не могу сдержать свой восторг! Экскурсия была тщательно
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    спланирована, маршрут охватывал удивительные природные пейзажи и культовые достопримечательности, которые оставили незабываемые впечатления. Гид оказался настоящим экспертом в области местной природы и культуры, делая каждую остановку насыщенной увлекательными рассказами и историческими фактами. Я также был приятно удивлен возможностью попробовать местные блюда, которые просто восхитительны. Каждое блюдо было исполнено заботой и любовью, что делало трапезу настоящим гастрономическим удовольствием. Эта экскурсия оставила яркие эмоции и желание вернуться еще раз. Западный Тянь-Шань — это место, где красота природы и богатство культуры гармонично сочетаются, создавая уникальные впечатления. Рекомендую всем, кто ищет приключения и хочет открыть для себя новые горизонты!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На электромобиле»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На электрокаре к тянь-шаньским горам - из Ташкента
  2. Западный Тянь-Шань на электрокаре: путешествие, которое захочется повторить
  3. Чарвак и Тянь-Шань: Зелёный маршрут на электрокаре к институту Солнце
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Старый город
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Набережная
  8. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в апреле 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "На электромобиле" можно забронировать 3 экскурсии от 128 до 160 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на электромобиле, 22 ⭐ отзыва, цены от $128. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь