Описание экскурсии Экскурсия начнется с визита на оленеводческую ферму, где вы сможете пообщаться с благородными оленями, покормить их и сделать атмосферные фотографии. Затем мы поднимемся на современном подъемнике в Amirsoy Resort — на высоту 2200 метров над уровнем моря. С вершины открываются захватывающие виды на горные хребты Угам-Чаткала. После этого мы направимся в Чимган, где вас ждет полет на открытой канатной дороге — настоящее приключение над зелёными склонами гор! Перед возвращением мы поднимемся на смотровую площадку над Чарвакским водохранилищем. Здесь открывается потрясающая панорама: лазурная вода, горы и небо — идеальное место для фото и короткого отдыха. Завершаем экскурсию у 800-летнего платана — исторического дерева, символа долголетия. Рядом, в уютном ресторане Chinara's, вас ждёт вкусный обед с блюдами национальной кухни.

