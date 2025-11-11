Проведите один день, наполненный природной красотой, свежим воздухом и яркими впечатлениями, в Чимганских горах! Эта экскурсия отлично подойдет семьям, дружеским компаниям и просто всем любителям природы.
Описание экскурсииЭкскурсия начнется с визита на оленеводческую ферму, где вы сможете пообщаться с благородными оленями, покормить их и сделать атмосферные фотографии. Затем мы поднимемся на современном подъемнике в Amirsoy Resort — на высоту 2200 метров над уровнем моря. С вершины открываются захватывающие виды на горные хребты Угам-Чаткала. После этого мы направимся в Чимган, где вас ждет полет на открытой канатной дороге — настоящее приключение над зелёными склонами гор! Перед возвращением мы поднимемся на смотровую площадку над Чарвакским водохранилищем. Здесь открывается потрясающая панорама: лазурная вода, горы и небо — идеальное место для фото и короткого отдыха. Завершаем экскурсию у 800-летнего платана — исторического дерева, символа долголетия. Рядом, в уютном ресторане Chinara's, вас ждёт вкусный обед с блюдами национальной кухни.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оленья ферма
- Курорт Amirsoy - подъём на канатной дороге на высоту 2200 метров
- Чимган
- Смотровая площадка над Чарвакским водохранилищем
- 800-летний платан - старейшее дерево региона
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт с кондиционером и Wi-Fi
- Трансфер из вашего отеля в Ташкенте и обратно
- Посещение смотровой площадки с панорамным видом на Чарвакское водохранилище.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, ул. Амир Темур, 36 (около отеля «Ташкент Палас»)
Завершение: Ташкент, ул. Амир Темур, 36 (около отеля Ташкент Палас)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
