Путешествие в сердце Узбекистана: от зеркальной глади Чарвакского водохранилища до альпийских лугов Чимгана. Вас ждут захватывающие виды с горнолыжной станции Амирсой, аномальная зона, где машины катятся в гору, и медовая пасека. Исследуйте древние петроглифы и вековые чинары в Хаджикенте. Уникальная возможность увидеть природные и исторические чудеса за один день

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы увидите:

Горнолыжную станцию Амирсой (2290 м) с фуникулёром и видами на Чаткальский хребет

Аномальную зону Чимгана, где машины сами катятся в гору

Медовую пасеку в горах и пчеловода, собирающего бортевой мёд

Видовую точку Бричмулла: панорама Чарвака + идеальное освещение для съёмки

Хаджикент, вековые чинары (850+ лет) и петроглифы

Что мы обсудим:

Геологию и аномалии:

— Почему машина едет в гору сама: иллюзия или магнитные поля?

— Что осталось от древнего моря Тетис — окаменелости, которым миллионы лет

— Почему Чимганские горы — молодые и «растущие»

— Почему машина едет в гору сама: иллюзия или магнитные поля? — Что осталось от древнего моря Тетис — окаменелости, которым миллионы лет — Почему Чимганские горы — молодые и «растущие» Историю региона:

— Кто оставил наскальные рисунки в Хаджикенте

— Почему Чимган стал альпинистской Меккой Средней Азии

— Кто оставил наскальные рисунки в Хаджикенте — Почему Чимган стал альпинистской Меккой Средней Азии Традиции и экологию:

— Чем уникален бортевой мёд

— Как устроен быт горного пасечника

— Почему чинары считались деревьями-долгожителями на Шёлковом пути

Тайминг поездки

8:00 — выезд из Ташкента

10:00 — Амирсой (2290 м)

Подъём на фуникулёре, прогулка, фото с видами на Чаткальский хребет

11:30 — аномальная зона Чимгана

Наблюдение за «автопризраком», объяснение феномена + легенды

12:00 — Пасека «Пчеловод Василий»

Дегустация 5 сортов мёда, рассказ о жизни пчёл в горах

13:00 — Бричмулла

Смотровая площадка, легенда о затопленных кишлаках, фото

14:00 — озёра (до 17:00)

Купание, катер, параплан (по желанию)

17:30 — Хаджикент

Вековые чинары, кафе «Чинарас», петроглифы

19:00 — отъезд в Ташкент

Организационные детали

Транспорт

Автомобиль — комфортабельный Chevrolet Cobalt с кондиционером

Детские кресла: по запросу, бесплатно. Пожалуйста, укажите возраст и рост ребёнка при бронировании

Весь маршрут — по асфальту (100%)

Физическая нагрузка

Маршрут подходит для:

— Детей от 6 лет (участки без физической перегрузки)

— Пожилых путешественников (максимум 1,5 км пешком за один раз)

— Людей без специальной физической подготовки

Ограничения

— Не рекомендуется беременным

— Не подходит при серьёзных сердечно-сосудистых или опорно-двигательных заболеваниях (есть перепады высот)

Питание

Включено:

— Бутилированная вода в машине

— Дегустация мёда с орехами (5 сортов, включая редкий бортевой мёд)

Обед

Не включён — можно поесть в кафе «Чинарас» или на берегу Чарвака (по желанию, оплачивается отдельно)

Полезно знать