Дорога к Небесным горам: Ташкент - Чимган - Чарвак
Откройте для себя Узбекистан в новом свете: Чарвакское водохранилище и альпийские луга Чимгана ждут вас. Уникальная природа и история за один день
Путешествие в сердце Узбекистана: от зеркальной глади Чарвакского водохранилища до альпийских лугов Чимгана.
Вас ждут захватывающие виды с горнолыжной станции Амирсой, аномальная зона, где машины катятся в гору, и медовая пасека. Исследуйте древние петроглифы и вековые чинары в Хаджикенте. Уникальная возможность увидеть природные и исторические чудеса за один день
4 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🏔 Уникальные виды на Чаткальский хребет
🚗 Аномальная зона Чимгана
🍯 Дегустация редкого бортевого мёда
🌳 Вековые чинары в Хаджикенте
📸 Идеальные места для фото
Что можно увидеть
Горнолыжная станция Амирсой
Аномальная зона Чимгана
Медовая пасека
Видовая точка Бричмулла
Хаджикент
Описание экскурсии
Вы увидите:
Горнолыжную станцию Амирсой (2290 м) с фуникулёром и видами на Чаткальский хребет
Аномальную зону Чимгана, где машины сами катятся в гору
Медовую пасеку в горах и пчеловода, собирающего бортевой мёд
Видовую точку Бричмулла: панорама Чарвака + идеальное освещение для съёмки
Хаджикент, вековые чинары (850+ лет) и петроглифы
Что мы обсудим:
Геологию и аномалии: — Почему машина едет в гору сама: иллюзия или магнитные поля? — Что осталось от древнего моря Тетис — окаменелости, которым миллионы лет — Почему Чимганские горы — молодые и «растущие»
Историю региона: — Кто оставил наскальные рисунки в Хаджикенте — Почему Чимган стал альпинистской Меккой Средней Азии
Традиции и экологию: — Чем уникален бортевой мёд — Как устроен быт горного пасечника — Почему чинары считались деревьями-долгожителями на Шёлковом пути
Тайминг поездки
8:00 — выезд из Ташкента 10:00 — Амирсой (2290 м) Подъём на фуникулёре, прогулка, фото с видами на Чаткальский хребет 11:30 — аномальная зона Чимгана Наблюдение за «автопризраком», объяснение феномена + легенды 12:00 — Пасека «Пчеловод Василий» Дегустация 5 сортов мёда, рассказ о жизни пчёл в горах 13:00 — Бричмулла Смотровая площадка, легенда о затопленных кишлаках, фото 14:00 — озёра (до 17:00) Купание, катер, параплан (по желанию) 17:30 — Хаджикент Вековые чинары, кафе «Чинарас», петроглифы 19:00 — отъезд в Ташкент
Организационные детали
Транспорт
Автомобиль — комфортабельный Chevrolet Cobalt с кондиционером
Детские кресла: по запросу, бесплатно. Пожалуйста, укажите возраст и рост ребёнка при бронировании
Весь маршрут — по асфальту (100%)
Физическая нагрузка
Маршрут подходит для: — Детей от 6 лет (участки без физической перегрузки) — Пожилых путешественников (максимум 1,5 км пешком за один раз) — Людей без специальной физической подготовки
Ограничения
— Не рекомендуется беременным — Не подходит при серьёзных сердечно-сосудистых или опорно-двигательных заболеваниях (есть перепады высот)
Питание
Включено: — Бутилированная вода в машине — Дегустация мёда с орехами (5 сортов, включая редкий бортевой мёд)
Обед
Не включён — можно поесть в кафе «Чинарас» или на берегу Чарвака (по желанию, оплачивается отдельно)
Полезно знать
Рекомендуется взять наличные (сумы, доллары или рубли) — в некоторых точках нет терминалов
На отдельных участках маршрута может отсутствовать мобильный интернет
Туалеты: доступны только в кафе и на пляже
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Ташкенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Махмуд — ваш гид в Ташкенте
Меня зовут Махмут, и я не просто гид — я проводник в мир тайн Чарвака и Чимгана. Вот почему путешественники выбирают мои туры: Профессионализм. 5 лет вожу группы по Узбекистану читать дальше
Образование: Гид-экскурсовод (могу объяснить, почему горы здесь синие, а мёд — горький). Говорю на русском. Нескучная подача. Рассказываю через истории. Как русско-географическое общество нашли петроглифы. Почему советские учёные знали об аномальной зоне. Беру с собой артефакты: кусок окаменелого дерева, карты 19 века. Безопасность и забота
Я люблю эти места. Знаю всех местных: от пасечника Василия до капитана катера. Мой принцип: После тура вы уедете не с сувенирами, а с ощущением, что открыли секретный Узбекистан. Почему я? Только живые эмоции — никаких заученных текстов. Гибкость — если хотите больше мистики или науки, подстрою программу. Фото/видео в подарок — сниму на ваш телефон (я знаю лучшие ракурсы!).P.S. Мои гости часто возвращаются — в следующий раз свожу вас к ночным огням Чарвака! А также покажу водопады Наная.
Отзывы и рейтинг
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Егор
22 окт 2025
Махмуд провел отличную экскурсию, учел мои пожелания по маршруту и программе. Чимган и Чарвак - обязательные к посещению места, которые точно необходимо увидеть своими глазами. А кухня - это отдельный вид искусства и наслаждения, настоятельно рекомендую спросить у Махмуда где можно отведать настоящую кухню вместе с местными жителями. Рекомендую!
Роза
23 сен 2025
Замечательная экскурсия, нам очень понравился экскурсовод Махмуд, внимательный, предусмотрительный, интересно рассказывал, подробно отвечал на любые вопросы, узнали много нового. Огромная благодарность!
Анастасия
29 авг 2025
Какая красивая и познавательная экскурсия! Столько всего узнали, увидели, Махмуд настоящий профессионал своего дела 🙏👍 Добрый и внимательный гид, любящий свою страну и её историю. Была лёгкая и дружелюбная атмосфера, что читать дальше
для меня очень важно, наш гид показал нам не только выбранную нами экскурсию, но место с нереально вкусной кухней, посоветовал нам национальные блюда, а ещё и отвёз покататься на гидромашине) Махмуд, ещё раз хочется поблагодарить вас за такой чудесный день! Обязательно всем друзьям будем советовать только вас😊😉
Галина
24 авг 2025
Увлекательное, интересное, очень насыщенное путешествие. Много узнали познавательных фактов и историй. Все было изложено доступным языком. Доброжелательное общение,комфортная обстановка. Прекрасную экскурсию будем рекомендовать всем знакомым. Узбекистан для нас открылся по новому!