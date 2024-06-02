Что вас ожидает

Выезд из Ташкента к Чимганским горам (80 км, около двух часов). Путь к горам Чимгана пролегает через живописные населённые пункты Ташкентской области, о которых вам расскажет гид.

Посещение горнолыжного курорта Амирсой. Подъём на канатной дороге на вершину гребня Кумбель (2300 м) с отличным видом на окрестные горы и Большой Чимган.

Переезд к турбазе Чимган. На месте по желанию можно подняться на канатке на смотровую площадку Большого Чимгана или покататься на лошадях по ущелью у подножия горы.

Поездка к берегу искусственного водохранилища Чарвак. Вы увидите озеро, чья береговая линия равна 100 километрам.

Остановка в ресторане. Перед обедом можно будет осмотреть небольшие скалы с древними петроглифами.

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