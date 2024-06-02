Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой

Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
Чимганские горы и водохранилище Чарвак являются популярными местами отдыха для жителей Ташкента и туристов. Всего два часа в пути, и вы окажетесь на границе цивилизации и дикой природы. В ходе
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экскурсии можно будет насладиться чистым горным воздухом и увлекательными рассказами гида.

Маршрут включает посещение горнолыжного курорта Амирсой с подъёмом на канатной дороге, поездку к турбазе Чимган с возможностью катания на лошадях и остановку у озера Чарвак. В завершение экскурсии запланирован обед в ресторане с видом на скалы с древними петроглифами. Экскурсия проводится на автомобиле Chevrolet Cobalt, гидом из нашей команды. Дополнительные расходы включают канатную дорогу, обед и катание на лошадях

5
17 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Живописные горные пейзажи
  2. 🏞️ Чистый горный воздух
  3. 🎿 Горнолыжный курорт
  4. 🏇 Катание на лошадях
  5. 🍽️ Вкусный обед в ресторане
  6. 🗿 Древние петроглифы

Что можно увидеть

  • Чимганские горы
  • Горнолыжный курорт Амирсой
  • Смотровая площадка Большого Чимгана
  • Искусственное водохранилище Чарвак
  • Скалы с петроглифами
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Выезд из Ташкента к Чимганским горам (80 км, около двух часов). Путь к горам Чимгана пролегает через живописные населённые пункты Ташкентской области, о которых вам расскажет гид.
Посещение горнолыжного курорта Амирсой. Подъём на канатной дороге на вершину гребня Кумбель (2300 м) с отличным видом на окрестные горы и Большой Чимган.
Переезд к турбазе Чимган. На месте по желанию можно подняться на канатке на смотровую площадку Большого Чимгана или покататься на лошадях по ущелью у подножия горы.
Поездка к берегу искусственного водохранилища Чарвак. Вы увидите озеро, чья береговая линия равна 100 километрам.
Остановка в ресторане. Перед обедом можно будет осмотреть небольшие скалы с древними петроглифами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Поездка проходит на автомобиле марки Chevrolet Cobalt.
  • Дополнительные расходы:
    — канатная дорога от 10$ до 18$ в зависимости от дня недели и возраста участника
    — обед от 10$ с человека
    — катание на лошадях.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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Фотографии от путешественников

Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Айназ)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Айназ)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Айназ)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Айназ)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Светлана)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Светлана)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Светлана)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Светлана)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Надя)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Надя)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Надя)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Надя)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Надя)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Надя)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Надя)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Надя)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Александр)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Александр)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Александр)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Александр)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Александр)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Екатерина)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Екатерина)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Екатерина)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Екатерина)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Екатерина)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Владимир)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Владимир)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Владимир)Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой (Владимир)
Н
2 июня 2024
Рустам, спасибо за экскурсию. Успели посмотреть все достопримечательности, узнали много нового. Рекомендую!
О
29 мая 2024
Природа прекрасна: горы, озера! Успели посетить все объекты, которые указаны в программе, останавливались в красивых местах и помимо программы. На протяжении всей поездки слушали про Узбекистан, Ташкент, о местах что проезжали, пос. Бричмула в сопровождении бардовской песни. Уточняйте наличие кондиционера в машине. Рекомендуем поездку и Рустама-доброжелательного и гостеприимного.
Н
29 мая 2024
Спасибо за прекрасный день!!
А
22 мая 2024
Провели восхитительный, эмоционально насыщенный день на экскурсии. Гид Рустам замечательный молодой человек - вежливый, внимательный, заботливый, очень легкий в общении. Программа экскурсии очень насыщенная, но так построена, что совершенно не
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утомила. Чудесные виды в горах, водохранилище, водопад, канатные дороги, горная река-просто море впечатлений! Рустам -пунктуальный и внимательный. Старался, чтобы мы были довольны. По пути рассказал много интересных фактов о стране и культуре. Рустам помог решить организационные вопросы, не связанные с экскурсией, благодаря ему мы прекрасно провели остаток отпуска. Рекомендую замечательного гида!

Провели восхитительный, эмоционально насыщенный день на экскурсии. Гид Рустам замечательный молодой человек - вежливый, внимательный, заботливый,Провели восхитительный, эмоционально насыщенный день на экскурсии. Гид Рустам замечательный молодой человек - вежливый, внимательный, заботливый,Провели восхитительный, эмоционально насыщенный день на экскурсии. Гид Рустам замечательный молодой человек - вежливый, внимательный, заботливый,Провели восхитительный, эмоционально насыщенный день на экскурсии. Гид Рустам замечательный молодой человек - вежливый, внимательный, заботливый,
Светлана
20 мая 2024
Потрясающая экскурсия. Предложенные к посещению места красивые и удивительные. Рустам рассказывал по дороге историю страны, интересные факты и отвечал на все наши вопросы. Гид нам понравился - он образован, спокоен
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и предупредителен. Из за дождя внес изменения в программу, чтобы мы успели все посмотреть. Также завез в ресторан с национальной едой, где мы впервые попробовали нарын. Кроме того Рустам предлагал нам посетить места, не заявленные в экскурсии, которые были по дороге. И нам тоже все понравилось. Спасибо за такую экскурсию, за всю неделю путешествия по Ташкенту, Самарканду и Бухаре это был лучший выбор экскурсии и гида.

Потрясающая экскурсия. Предложенные к посещению места красивые и удивительные. Рустам рассказывал по дороге историю страны, интересныеПотрясающая экскурсия. Предложенные к посещению места красивые и удивительные. Рустам рассказывал по дороге историю страны, интересныеПотрясающая экскурсия. Предложенные к посещению места красивые и удивительные. Рустам рассказывал по дороге историю страны, интересныеПотрясающая экскурсия. Предложенные к посещению места красивые и удивительные. Рустам рассказывал по дороге историю страны, интересные
Надя
16 мая 2024
Рустам - отличный гид. Очень доброжелательный, общительный человек. Рассказал очень много интересных фактов про историю Узбекистана и Ташкента. Погода с утра была настолько пасмурная, что думали, что день испорчен, но уговорив нас пообедать, мы в итоге получили максимальный восторг от гор Узбекистана. На все 100% советуем Рустама, будем рассказывать о нем своим знакомым. Спасибо большое за день)
Рустам - отличный гид. Очень доброжелательный, общительный человек. Рассказал очень много интересных фактов про историю УзбекистанаРустам - отличный гид. Очень доброжелательный, общительный человек. Рассказал очень много интересных фактов про историю УзбекистанаРустам - отличный гид. Очень доброжелательный, общительный человек. Рассказал очень много интересных фактов про историю УзбекистанаРустам - отличный гид. Очень доброжелательный, общительный человек. Рассказал очень много интересных фактов про историю УзбекистанаРустам - отличный гид. Очень доброжелательный, общительный человек. Рассказал очень много интересных фактов про историю УзбекистанаРустам - отличный гид. Очень доброжелательный, общительный человек. Рассказал очень много интересных фактов про историю УзбекистанаРустам - отличный гид. Очень доброжелательный, общительный человек. Рассказал очень много интересных фактов про историю УзбекистанаРустам - отличный гид. Очень доброжелательный, общительный человек. Рассказал очень много интересных фактов про историю Узбекистана
Нина
14 мая 2024
Отличный и очень способ сбежать из жаркого Ташкента в прохладу гор.
Красивейшие виды - Амирсой великолепен! Озеро Чарвак потрясающее, мы попали туда ближе к закату, было очень атмосферно.
Рустам очень внимательный гид, интересный собеседник и прекрасный водитель.
Александр
12 мая 2024
Отличное путешествие в горы, пробыли целый день там, увидели все что хотели, вкусно поели.
Гид рассказал о быте современных жителей и историю разных народностей региона. Не скучали, не спешили, попутно фоткались и очень приятно общались.

Рекомендую!
Отличное путешествие в горы, пробыли целый день там, увидели все что хотели, вкусно поели.Отличное путешествие в горы, пробыли целый день там, увидели все что хотели, вкусно поели.Отличное путешествие в горы, пробыли целый день там, увидели все что хотели, вкусно поели.Отличное путешествие в горы, пробыли целый день там, увидели все что хотели, вкусно поели.Отличное путешествие в горы, пробыли целый день там, увидели все что хотели, вкусно поели.
Е
9 мая 2024
Благодарим, Рустама за прекрасную прогулку в горы, рассказы о Ташкенте и Узбекистане в целом. Мы провели чудесный день, успели посетить кучу мест по маршруту + дополнительные остановки в красивых местах и даже смогли покататься на гидроцикле на водохранилище, кайфанули по полной
Благодарим, Рустама за прекрасную прогулку в горы, рассказы о Ташкенте и Узбекистане в целом. Мы провелиБлагодарим, Рустама за прекрасную прогулку в горы, рассказы о Ташкенте и Узбекистане в целом. Мы провелиБлагодарим, Рустама за прекрасную прогулку в горы, рассказы о Ташкенте и Узбекистане в целом. Мы провелиБлагодарим, Рустама за прекрасную прогулку в горы, рассказы о Ташкенте и Узбекистане в целом. Мы провелиБлагодарим, Рустама за прекрасную прогулку в горы, рассказы о Ташкенте и Узбекистане в целом. Мы провели
Владимир
30 апр 2024
Провели замечательный день в компании с Рустамом☺️ на протяжении всей поездки рассказывал очень много об истории Узбекистана и его исторических персонажах, все локации в нашей поездке были замечательными, выбор места для обеда тоже отличное и вкусное☺️, порекомендовал ресторан для ужина и отвез нас туда на обратной дороге. Внимательный к пожеланиям туристов, это всегда особенно приятно
Провели замечательный день в компании с Рустамом☺️ на протяжении всей поездки рассказывал очень много об историиПровели замечательный день в компании с Рустамом☺️ на протяжении всей поездки рассказывал очень много об историиПровели замечательный день в компании с Рустамом☺️ на протяжении всей поездки рассказывал очень много об историиПровели замечательный день в компании с Рустамом☺️ на протяжении всей поездки рассказывал очень много об историиПровели замечательный день в компании с Рустамом☺️ на протяжении всей поездки рассказывал очень много об историиПровели замечательный день в компании с Рустамом☺️ на протяжении всей поездки рассказывал очень много об истории
Татьяна
27 апр 2024
Я сопровождала в поездке 95-летнюю приятельницу. С Рустамом поездка прошла отлично, с пожилой дамой Рустам был предельно внимательным, сам вез кресло, выбирал места, где маломобильный человек мог пройти, и очень интересно рассказывал и показывал необычные места, которые даже не входили в план экскурсий
Я сопровождала в поездке 95-летнюю приятельницу. С Рустамом поездка прошла отлично, с пожилой дамой Рустам былЯ сопровождала в поездке 95-летнюю приятельницу. С Рустамом поездка прошла отлично, с пожилой дамой Рустам был
А
27 апр 2024
Экскурсию с Рустамом категорически рекомендуем. Мы рассчитывали на просто поездку по красивым местам без рассказов, а получили полноценное экскурсионное сопровождение с пояснениями всех мест по пути начиная от Ташкента до
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историй про языки и диалекты народов, населяющих страну, видно что человек готовился и хорошо разбирается в истории Узбекистана. Рустам очень приятный и интересный в общении, а также аккуратный водитель в отличие от большинства здесь)

Е
22 апр 2024
Спасибо большое за экскурсию, прекрасные горы, озеро, всё понравилось!
Спасибо большое за экскурсию, прекрасные горы, озеро, всё понравилось!Спасибо большое за экскурсию, прекрасные горы, озеро, всё понравилось!
Сергей
22 апр 2024
Отличная экскурсия на комфортном автомобиле. Рустам рассказал по дороге немного про Ташкент и его некоторые исторические аспекты, ну и про те места, куда мы собственно ехали. Прокатились по всем указанным точкам, на всех точках было достаточно времени, а на предпоследней еще и неплохо подкрепились.
Лилия
14 апр 2024
Хочу выразить благодарность за данную экскурсию провёл для нас гид Рустам. Всё спокойно с удовольствием,наслаждались красотами Узбекистана и сопровождающими рассказами. Программа выполнена. Рекомендую к посещению.

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