Чимганские горы и водохранилище Чарвак являются популярными местами отдыха для жителей Ташкента и туристов. Всего два часа в пути, и вы окажетесь на границе цивилизации и дикой природы. В ходе
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные горные пейзажи
- 🏞️ Чистый горный воздух
- 🎿 Горнолыжный курорт
- 🏇 Катание на лошадях
- 🍽️ Вкусный обед в ресторане
- 🗿 Древние петроглифы
Что можно увидеть
- Чимганские горы
- Горнолыжный курорт Амирсой
- Смотровая площадка Большого Чимгана
- Искусственное водохранилище Чарвак
- Скалы с петроглифами
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Выезд из Ташкента к Чимганским горам (80 км, около двух часов). Путь к горам Чимгана пролегает через живописные населённые пункты Ташкентской области, о которых вам расскажет гид.
Посещение горнолыжного курорта Амирсой. Подъём на канатной дороге на вершину гребня Кумбель (2300 м) с отличным видом на окрестные горы и Большой Чимган.
Переезд к турбазе Чимган. На месте по желанию можно подняться на канатке на смотровую площадку Большого Чимгана или покататься на лошадях по ущелью у подножия горы.
Поездка к берегу искусственного водохранилища Чарвак. Вы увидите озеро, чья береговая линия равна 100 километрам.
Остановка в ресторане. Перед обедом можно будет осмотреть небольшие скалы с древними петроглифами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Поездка проходит на автомобиле марки Chevrolet Cobalt.
- Дополнительные расходы:
— канатная дорога от 10$ до 18$ в зависимости от дня недели и возраста участника
— обед от 10$ с человека
— катание на лошадях.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 96 туристов
Родился в Ташкенте, знаю всё про этот город и окрестности. Вместе с командой опытных гидов будем рады открыть вам всю красоту нашего родного края.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
2 июня 2024
Рустам, спасибо за экскурсию. Успели посмотреть все достопримечательности, узнали много нового. Рекомендую!
О
Ольга
29 мая 2024
Природа прекрасна: горы, озера! Успели посетить все объекты, которые указаны в программе, останавливались в красивых местах и помимо программы. На протяжении всей поездки слушали про Узбекистан, Ташкент, о местах что проезжали, пос. Бричмула в сопровождении бардовской песни. Уточняйте наличие кондиционера в машине. Рекомендуем поездку и Рустама-доброжелательного и гостеприимного.
Н
Наталья
29 мая 2024
Спасибо за прекрасный день!!
А
Айназ
22 мая 2024
Провели восхитительный, эмоционально насыщенный день на экскурсии. Гид Рустам замечательный молодой человек - вежливый, внимательный, заботливый, очень легкий в общении. Программа экскурсии очень насыщенная, но так построена, что совершенно не
Светлана
20 мая 2024
Потрясающая экскурсия. Предложенные к посещению места красивые и удивительные. Рустам рассказывал по дороге историю страны, интересные факты и отвечал на все наши вопросы. Гид нам понравился - он образован, спокоен
Надя
16 мая 2024
Рустам - отличный гид. Очень доброжелательный, общительный человек. Рассказал очень много интересных фактов про историю Узбекистана и Ташкента. Погода с утра была настолько пасмурная, что думали, что день испорчен, но уговорив нас пообедать, мы в итоге получили максимальный восторг от гор Узбекистана. На все 100% советуем Рустама, будем рассказывать о нем своим знакомым. Спасибо большое за день)
Нина
14 мая 2024
Отличный и очень способ сбежать из жаркого Ташкента в прохладу гор.
Красивейшие виды - Амирсой великолепен! Озеро Чарвак потрясающее, мы попали туда ближе к закату, было очень атмосферно.
Рустам очень внимательный гид, интересный собеседник и прекрасный водитель.
Красивейшие виды - Амирсой великолепен! Озеро Чарвак потрясающее, мы попали туда ближе к закату, было очень атмосферно.
Рустам очень внимательный гид, интересный собеседник и прекрасный водитель.
Александр
12 мая 2024
Отличное путешествие в горы, пробыли целый день там, увидели все что хотели, вкусно поели.
Гид рассказал о быте современных жителей и историю разных народностей региона. Не скучали, не спешили, попутно фоткались и очень приятно общались.
Рекомендую!
Гид рассказал о быте современных жителей и историю разных народностей региона. Не скучали, не спешили, попутно фоткались и очень приятно общались.
Рекомендую!
Е
Екатерина
9 мая 2024
Благодарим, Рустама за прекрасную прогулку в горы, рассказы о Ташкенте и Узбекистане в целом. Мы провели чудесный день, успели посетить кучу мест по маршруту + дополнительные остановки в красивых местах и даже смогли покататься на гидроцикле на водохранилище, кайфанули по полной
Владимир
30 апр 2024
Провели замечательный день в компании с Рустамом☺️ на протяжении всей поездки рассказывал очень много об истории Узбекистана и его исторических персонажах, все локации в нашей поездке были замечательными, выбор места для обеда тоже отличное и вкусное☺️, порекомендовал ресторан для ужина и отвез нас туда на обратной дороге. Внимательный к пожеланиям туристов, это всегда особенно приятно
Татьяна
27 апр 2024
Я сопровождала в поездке 95-летнюю приятельницу. С Рустамом поездка прошла отлично, с пожилой дамой Рустам был предельно внимательным, сам вез кресло, выбирал места, где маломобильный человек мог пройти, и очень интересно рассказывал и показывал необычные места, которые даже не входили в план экскурсий
А
Анастасия
27 апр 2024
Экскурсию с Рустамом категорически рекомендуем. Мы рассчитывали на просто поездку по красивым местам без рассказов, а получили полноценное экскурсионное сопровождение с пояснениями всех мест по пути начиная от Ташкента до
Е
Елена
22 апр 2024
Спасибо большое за экскурсию, прекрасные горы, озеро, всё понравилось!
Сергей
22 апр 2024
Отличная экскурсия на комфортном автомобиле. Рустам рассказал по дороге немного про Ташкент и его некоторые исторические аспекты, ну и про те места, куда мы собственно ехали. Прокатились по всем указанным точкам, на всех точках было достаточно времени, а на предпоследней еще и неплохо подкрепились.
Лилия
14 апр 2024
Хочу выразить благодарность за данную экскурсию провёл для нас гид Рустам. Всё спокойно с удовольствием,наслаждались красотами Узбекистана и сопровождающими рассказами. Программа выполнена. Рекомендую к посещению.
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