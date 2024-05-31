Чимганские горы – экскурсии в Ташкенте

Найдено 12 экскурсий в категории «Чимганские горы» в Ташкенте на русском языке, цены от $55, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горы и водопады Чимгана
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
17 отзывов
Горы и водопады Чимгана: захватывающее путешествие из Ташкента
Вас ждет незабываемое путешествие по Чимганским горам и водопадам, полное впечатлений и красивых пейзажей
Начало: Ул. Боткина, д. 7, Ташкент
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 17.00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 10:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$85 за всё до 4 чел.
Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Захватывающий горный тур с полётом на параплане
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Захватывающий горный тур с полётом на параплане в Ташкенте
Вас ждет путешествие по горам Тянь-Шаня с посещением живописных курортов и полётом на параплане
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 5 чел.
Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Дневная экскурсия в горы Тянь-Шань: Приключение и культура
Погрузитесь в удивительный мир гор Тянь-Шаня и Памира, где природа и культура сливаются в единое целое
Начало: Я встречу вас в гостинице
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 5 чел.
Из Ташкента в Тянь-Шаньские горы
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Ташкент-Чимган: От католического костела до гор Тянь-Шаня
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным местам Узбекистана, полное открытий и красоты природы
Начало: Ваш Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 08:00 до 11:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170$153 за всё до 4 чел.
Два в одном: Научная и природная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Поездка в Тянь-Шаньские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Поездка в Тянь-Шаньские горы
Начало: Ваша гостиница
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$110 за человека
Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160$144 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    Два в одном: Научная и природная экскурсия
    Понравилось ВСЕ!!! Великолепный гид, который можно сказать на руках дотащил меня до водопада (я даже не предполагала, что могу дойти туда с травмировпнной накануне ногой😀), неописуемая красота вокруг! Огромное спасибо!!!!
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Горы и водопады Чимгана
    Спасибо большое за экскурсию! Везде доставили, все быстро, чётко и безопасно. Очень красивые виды, сделали много прекрасных фотографий. Экскурсовод все объяснил, рассказал, отвёл на водопад. Спасибо большое Александру и водителю!
  • Г
    Галина
    28 мая 2024
    Горы и водопады Чимгана
    Очень интересный тур и замечательный гид! Рекомендую 👍
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Горы и водопады Чимгана
    Большое спасибо Александру и его команде за организацию экскурсии! Гид Регина и ее водитель окружили нас заботой и заставили почувствовать
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    себя как дома. Чимган, Чарвак, Бричмула - это нужно увидеть всем, кто приехал в Ташкент. На водопад Регина внесла нас чуть ли не на руках, это было веселое приключение! Не пренебрегайте рекомендацией Александра взять с собой запасную обувь - на водопаде вы можете промокнуть.

  • Л
    Линар
    22 мая 2024
    Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
    Экскурсия очень понравилась!!! Увидели все что обещали, даже больше) доехали быстро, Шавкат, наш гид, все подробно рассказывал, объяснял в подробностях! Цены приятные. Довольны на все 100. Рекомендуем смело!
  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2024
    Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
    Это была замечательная поездка, которая расширила представление о красотах Узбекистана в разы! Сиявуш как волшебник организовал поездку просто по щелчку))
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    Несмотря на позднее время брони (было это в 12 ночи), он тут же ответил, договорились о времени, и уже в 10 утра мы ехали в горы. Нашим гидом был Шавкат - очень приятный, добрый, заботливый, интеллигентный и общительный молодой человек, благодаря этим его качествам поездка была комфортной во всех отношениях! Это путешествие останется одним из самых теплых наших воспоминаний о проведенных в Узбекистане днях, с удовольствием рекомендуем горные красоты к обязательному посещению всем, отдельная признательность и благодарность Шавкату, мы очень рады, что нашим гидом был именно он, вопреки обстоятельствам он делал невозможное возможным, чтобы программа нашей поездки оставалась полной. Спасибо ещё раз, Шавкат, Сиявуш за вашу отзывчивость, пусть ваша работа будет только в радость!

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
    Все прошло хорошо. С нами был гид Азиз. Молодец рассказывал показывал. Канатка амирсой супер однозначно советую посетить.
  • Д
    Денис
    28 апреля 2024
    Из Ташкента в Тянь-Шаньские горы
    Отличная экскурсия. Прекрасные красивые горы, вкусная клубника:-) Познавательная поездка получилась и отдохнули хорошо. Гид Дмитрий супер. Машина отличная. Что еще пожелать для хорошего и познавательного отдыха. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2024
    Поездка в Тянь-Шаньские горы
    Экскурсия прошла отлично, не только посмотрели красивые пейзажи, но и попробовали очень вкусную местную кухню! Азиз рассказал много интересного. Также очень комфортный автомобиль, что немаловажно. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
    Нам очень повезло с экскурсоводом! Рустам, очень хорошо рассказывал и показывал все самое интересное! Правильная русская речь, хорошие знания как
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    местного жителя! Мы съездили на горнолыжный курорт, я была поражена насколько развит Ташкент и как же там хорошо, современно, прогрессивно! Поднялись на самый верх, нафоткали шикарные виды! Потом отправились на водопад «фата невесты»! На границе с Киргизией просят не только паспорт но и регистрацию из отеля! Иначе вас не пропустят но нам опять повезло с гидом и нас пропустили! Ехать опасно, дороги практически нет, но Рустам всячески всю дорогу шутил и вообще вселял поддержку в нас всех)) мы доехали и даже по горам с помощью его страховки поддержки поднялись на самый верх! Это были непередаваемые ощущения и воспоминания! Спасибо ему за это! Это было супер здорово! Вода, горы, воздух и энергия от этого всего!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Чимганские горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
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  2. Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
  3. Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
  4. Захватывающий горный тур с полётом на параплане
  5. Дневная поездка в горы Тянь-Шаньского хребта
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
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  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Чимганские горы" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 55 до 170 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Чимганские горы», 83 ⭐ отзыва, цены от $55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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