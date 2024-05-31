1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Горы и водопады Чимгана: захватывающее путешествие из Ташкента
Вас ждет незабываемое путешествие по Чимганским горам и водопадам, полное впечатлений и красивых пейзажей
Начало: Ул. Боткина, д. 7, Ташкент
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 17.00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
10 часов
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 10:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Захватывающий горный тур с полётом на параплане в Ташкенте
Вас ждет путешествие по горам Тянь-Шаня с посещением живописных курортов и полётом на параплане
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дневная экскурсия в горы Тянь-Шань: Приключение и культура
Погрузитесь в удивительный мир гор Тянь-Шаня и Памира, где природа и культура сливаются в единое целое
Начало: Я встречу вас в гостинице
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ташкент-Чимган: От католического костела до гор Тянь-Шаня
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным местам Узбекистана, полное открытий и красоты природы
Начало: Ваш Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 08:00 до 11:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170$153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка в Тянь-Шаньские горы
Начало: Ваша гостиница
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$110 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Горная прогулка из Ташкента в сердце Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160$144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$170 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 мая 2024Понравилось ВСЕ!!! Великолепный гид, который можно сказать на руках дотащил меня до водопада (я даже не предполагала, что могу дойти туда с травмировпнной накануне ногой😀), неописуемая красота вокруг! Огромное спасибо!!!!
- ННаталья30 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Везде доставили, все быстро, чётко и безопасно. Очень красивые виды, сделали много прекрасных фотографий. Экскурсовод все объяснил, рассказал, отвёл на водопад. Спасибо большое Александру и водителю!
- ГГалина28 мая 2024Очень интересный тур и замечательный гид! Рекомендую 👍
- ААнна23 мая 2024Большое спасибо Александру и его команде за организацию экскурсии! Гид Регина и ее водитель окружили нас заботой и заставили почувствовать
- ЛЛинар22 мая 2024Экскурсия очень понравилась!!! Увидели все что обещали, даже больше) доехали быстро, Шавкат, наш гид, все подробно рассказывал, объяснял в подробностях! Цены приятные. Довольны на все 100. Рекомендуем смело!
- ДДмитрий17 мая 2024Это была замечательная поездка, которая расширила представление о красотах Узбекистана в разы! Сиявуш как волшебник организовал поездку просто по щелчку))
- ААлександр5 мая 2024Все прошло хорошо. С нами был гид Азиз. Молодец рассказывал показывал. Канатка амирсой супер однозначно советую посетить.
- ДДенис28 апреля 2024Отличная экскурсия. Прекрасные красивые горы, вкусная клубника:-) Познавательная поездка получилась и отдохнули хорошо. Гид Дмитрий супер. Машина отличная. Что еще пожелать для хорошего и познавательного отдыха. Рекомендую.
- ЕЕкатерина13 апреля 2024Экскурсия прошла отлично, не только посмотрели красивые пейзажи, но и попробовали очень вкусную местную кухню! Азиз рассказал много интересного. Также очень комфортный автомобиль, что немаловажно. Рекомендуем!
- ННаталья27 марта 2024Нам очень повезло с экскурсоводом! Рустам, очень хорошо рассказывал и показывал все самое интересное! Правильная русская речь, хорошие знания как
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Чимганские горы»
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