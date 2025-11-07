Экскурсия из Ташкента в Чимганские горы и Чарвакское водохранилище предлагает захватывающие виды и лёгкий треккинг. Путешествие начинается с живописной дороги, ведущей к горным вершинам. На канатной дороге поднимитесь на Кумбель, чтобы насладиться панорамными видами. Прогулка по тропам доступна большинству, а завершение дня у водохранилища с возможностью купания станет идеальным отдыхом. Откройте для себя природные красоты Узбекистана

Описание экскурсии

Дорога из Ташкента к Чимгану

Выезжаем из Ташкента и едем в сторону Чарвакского водохранилища. По пути любуемся горами, зелёными полями и деревушками — дорога сама по себе живописна и настраивает на отдых.

Чимганские горы

Прибыв в Чимган, остановимся на обзорной площадке, откуда открываются захватывающие виды на ущелья и вершины. Поговорим об этом регионе, его климате, истории и традициях.

Канатная дорога «Бельдерсай»

Поднимемся по канатной дороге на склон горы Кумбель. Наверху — чистый воздух и панорамные виды. Вы сможете сделать яркие фото, немного прогуляться и почувствовать себя на «крыше Узбекистана».

Прогулка на природе

Отправимся в лёгкий треккинг по тропам в окрестностях Бельдерсая или Чимгана. Маршрут подбирается в зависимости от погодных условий и уровня группы — он доступен для большинства.

Обед по желанию

По дороге обратно возможна остановка в кафе с видом на водохранилище. Там можно попробовать местные блюда — шашлык, самсу, лагман.

Истории и неожиданные факты

По пути я расскажу, как формировался горный ландшафт Чимгана, почему Чарвакское водохранилище называют жемчужиной Узбекистана и как оно появилось. Вы узнаете, где можно увидеть снег даже в июне, и как местные жители адаптировались к жизни в горах.

Примерный таййминг

9:00 — выезд из Ташкента

10:30 — прибытие в Чимган, подъём на канатной дороге (по желанию)

11:00 — прогулка по горам, панорамные виды, фотопаузы

12:30 — переезд к Угамскому водохранилищу (дамбе)

13:00 — пикник, свободное время, купание (по погоде и желанию)

15:30 — выезд обратно

17:00 — возвращение в Ташкент

Организационные детали

Поедем на Chevrolet Cobalt с кондиционером

Программа 5+. Специальная физическая подготовка не требуется: прогулка по горам лёгкая, без перепадов высот и трудных участков

Возьмите с собой воду

Дополнительные расходы