Из Ташкента в Чимганские горы и Чарвакское водохранилище: лёгкий треккинг, канатная дорога и отдых у воды. Потрясающие виды и чистый воздух
Экскурсия из Ташкента в Чимганские горы и Чарвакское водохранилище предлагает захватывающие виды и лёгкий треккинг. Путешествие начинается с живописной дороги, ведущей к горным вершинам. На канатной дороге поднимитесь на Кумбель, чтобы насладиться панорамными видами.
Прогулка по тропам доступна большинству, а завершение дня у водохранилища с возможностью купания станет идеальным отдыхом. Откройте для себя природные красоты Узбекистана
5
8 отзывов
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Захватывающие виды на горы
🚠 Подъём на канатной дороге
🏞 Лёгкий треккинг для всех
🏊♂️ Купание в водохранилище
📸 Отличные фото на память
🌿 Чистый горный воздух
Что можно увидеть
Чимганские горы
Чарвакское водохранилище
Канатная дорога Бельдерсай
Описание экскурсии
Дорога из Ташкента к Чимгану
Выезжаем из Ташкента и едем в сторону Чарвакского водохранилища. По пути любуемся горами, зелёными полями и деревушками — дорога сама по себе живописна и настраивает на отдых.
Чимганские горы
Прибыв в Чимган, остановимся на обзорной площадке, откуда открываются захватывающие виды на ущелья и вершины. Поговорим об этом регионе, его климате, истории и традициях.
Канатная дорога «Бельдерсай»
Поднимемся по канатной дороге на склон горы Кумбель. Наверху — чистый воздух и панорамные виды. Вы сможете сделать яркие фото, немного прогуляться и почувствовать себя на «крыше Узбекистана».
Прогулка на природе
Отправимся в лёгкий треккинг по тропам в окрестностях Бельдерсая или Чимгана. Маршрут подбирается в зависимости от погодных условий и уровня группы — он доступен для большинства.
Обед по желанию
По дороге обратно возможна остановка в кафе с видом на водохранилище. Там можно попробовать местные блюда — шашлык, самсу, лагман.
Истории и неожиданные факты
По пути я расскажу, как формировался горный ландшафт Чимгана, почему Чарвакское водохранилище называют жемчужиной Узбекистана и как оно появилось. Вы узнаете, где можно увидеть снег даже в июне, и как местные жители адаптировались к жизни в горах.
Примерный таййминг
9:00 — выезд из Ташкента 10:30 — прибытие в Чимган, подъём на канатной дороге (по желанию) 11:00 — прогулка по горам, панорамные виды, фотопаузы 12:30 — переезд к Угамскому водохранилищу (дамбе) 13:00 — пикник, свободное время, купание (по погоде и желанию) 15:30 — выезд обратно 17:00 — возвращение в Ташкент
Организационные детали
Поедем на Chevrolet Cobalt с кондиционером
Программа 5+. Специальная физическая подготовка не требуется: прогулка по горам лёгкая, без перепадов высот и трудных участков
Возьмите с собой воду
Дополнительные расходы
Канатная дорога в Чимгане (подъём и спуск) — $10 с чел.
Купание в водохранилище на охраняемой территории — $15 с чел. (включает доступ к зоне отдыха, шезлонгам и раздевалкам)
Обед — по желанию
ежедневно в 08:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Ташкент»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдор — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 412 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Эльдор, я гид в Ташкенте. На экскурсиях я не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю гостей в аутентичную атмосферу города, показываю скрытые уголки и делюсь историями, которые живут в каждом камне и на каждой улочке. Искренне верю, что Ташкент заслуживает быть увиденным и услышанным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
–
1
–
Светлана
7 ноя 2025
Эльдор - как гид-историк - огонь! С ним легко было путешествовать, как-будто с другом. Аккуратно водит, без рывков (чтобы не укачало). Накормил нас прекрасным лагманом, показал шикарные места. Забрал из читать дальше
отеля, доставил обратно в лучшем виде. Горы мы не увидели из-за неожиданно напавшего на нас снега, но сама дорога очень комфортная и живописная. В целом, впечатление, 5+. Эльдор - молодец, рекомендую, к любому туристу найдёт подход! *А вообще он классный, в нем много энергии, живости и юмора. Нравится глядеть его статусы в ватсап🙃 - если показывают Узбекистан, значит Эльдор на выезде 🤗 и сейчас все посмотрят красоту!
Е
Елена
7 ноя 2025
Лучший из гидов во время моего путешествия по Узбекистану как по манере общения, так и по уровню знаний и приверженности профессии.
с удовольствием продолжила общение с Эльдором на следующий день в маршруте по старому городу и новым районам в Ташкенте
Алёна
29 окт 2025
Посетила сегодня экскурсию в горы Чимгана и Чарвакское водохранилище, покатались на канатной дороге, покормила животных, оооочень вкусно пообедали в кафе. Огромное спасибо моему гиду - Эльдору! Экскурсия была очень интересная, познавательная, все было отлично организовано, без спешки. Отдельное спасибо Эльдору за прекрасное чувство юмора, много смеялись, было максимально комфортно. Однозначно советую и буду рекомендовать друзьям
Ефремова
17 сен 2025
Поездка прошла супер комфортно. Было интересно, неторопливо и весело.
Кормили животных. Поднимались по канатной дороге на гору. Близко к водохранилищу не подъезжали, посмотрели свысока. Заезжали в кафе на обед.
Отличный вариант провести день, если уже нашагал много шагов по Ташкенту и хочется немного отдохнуть и сменить виды.
Ирина
7 сен 2025
Хочу поблагодарить своего замечательного гида Эльдора, который сделал моё первое путешествие по Узбекистану незабываемым. Исторические рассказы сопровождались непринужденной атмосферой общения и юмора, без спешки, в абсолютном комфорте. Отдельно хочу сказать читать дальше
огромное спасибо Эльдору за чудесные фотографии и юмористическую историю с покупкой арбуза и инжира по дороге домой с доставкой туриста и тяжёлого арбуза в отель) Благодаря таким людям и таким экскурсиям хочется обязательно еще раз вернуться в Ташкент за новыми воспоминаниями! ❤️
А
Анна
1 сен 2025
Очень понравилось! Покормили животных, покаталась на лошади, поднялись на гору, посмотрели закат. Поужинали в красивом месте и сделали классные фото. Отличный день!"
А
Александра
30 авг 2025
Эльдор провел прекрасную экскурсию в горах Чимгана, свозил нас на ферму к ламам и оленям и на Чарвакское водохранилище. Я была с 3 летним ребенком и нам обеим было очень интересно! Всем советуем этот прекрасный маршрут
И
Иван
26 июл 2025
Чимган — топ, но гид — ещё топовее!
Сначала думал, что будет обычная прогулка по горам… Ну, подумаешь, камни, деревья, воздух. Но нет! Этот парень устроил мне целый приключенческий квест по уровням "Выжить, восхититься и снова захотеть"!