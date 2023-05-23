Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
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Описание
Что вас ожидает
Институт Солнца: наглядные научные изобретения
Гелиокомплекс Солнце — самая необычная достопримечательность в окрестностях Ташкента. Он был построен в 80-е годы на открытом холме, в экологически чистом предгорном районе. Подобное сооружение в мире есть только во Франции. Вы познакомитесь с историей и структурой солнечной печи. Попробуете сжечь что-нибудь в миниатюрном гелиоконцентраторе диаметром 2 метра и сделаете фото с зеркалами разных форм.
Лес Сукок: отдых и перезагрузка
Вы погуляете по живописному лесу с хвойными рощами и огромными деревьями, возраст которых насчитывает сотни лет. Подышите чистым воздухом и напитаетесь энергией природы. А ещё мы устроим привал на полянке: отдохнём и поговорим на интересные вам темы. Я с радостью расскажу о традициях и культуре Узбекистана. А также поделюсь личными советами: что посмотреть в свободное время, где вкусно поесть и куда съездить самостоятельно.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведут один из гидов нашей дружной команды и гид института Солнца
- В стоимость включены: трансфер на легковом автомобиле и все входные билеты
- В середине программы мы можем сделаем перерыв на обед в кафе с национальной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.