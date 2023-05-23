Институт Солнца и лес Сукок за 1 день

Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу

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Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, сочетающее научные достижения и великолепную природу Узбекистана! Вы осмотрите расположенный в горах институт Солнца, где находится одна из двух в мире гигантских солнечных печей. Местный гид расскажет, как она функционирует и в чём её ценность. А потом мы отправимся в лес Сукок: гулять и дышать хвойным воздухом.
Институт Солнца и лес Сукок за 1 день
Институт Солнца и лес Сукок за 1 день
Институт Солнца и лес Сукок за 1 день
Институт Солнца и лес Сукок за 1 день
Институт Солнца и лес Сукок за 1 день
Институт Солнца и лес Сукок за 1 день
Институт Солнца и лес Сукок за 1 день
Институт Солнца и лес Сукок за 1 день
Ближайшие даты:
23
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Институт Солнца: наглядные научные изобретения

Гелиокомплекс Солнце — самая необычная достопримечательность в окрестностях Ташкента. Он был построен в 80-е годы на открытом холме, в экологически чистом предгорном районе. Подобное сооружение в мире есть только во Франции. Вы познакомитесь с историей и структурой солнечной печи. Попробуете сжечь что-нибудь в миниатюрном гелиоконцентраторе диаметром 2 метра и сделаете фото с зеркалами разных форм.

Лес Сукок: отдых и перезагрузка

Вы погуляете по живописному лесу с хвойными рощами и огромными деревьями, возраст которых насчитывает сотни лет. Подышите чистым воздухом и напитаетесь энергией природы. А ещё мы устроим привал на полянке: отдохнём и поговорим на интересные вам темы. Я с радостью расскажу о традициях и культуре Узбекистана. А также поделюсь личными советами: что посмотреть в свободное время, где вкусно поесть и куда съездить самостоятельно.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведут один из гидов нашей дружной команды и гид института Солнца
  • В стоимость включены: трансфер на легковом автомобиле и все входные билеты
  • В середине программы мы можем сделаем перерыв на обед в кафе с национальной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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