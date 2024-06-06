Семейные развлекательные экскурсии Ташкента

Найдено 64 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Ташкенте на русском языке, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
58 отзывов
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 за человека
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
224 отзыва
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
12298 за всё до 4 чел.
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
233 отзыва
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
12096 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
10 часов
98 отзывов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 160 за человека
Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 20 чел.
Все краски Ташкента
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
10398 за всё до 3 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115110 за всё до 16 чел.
Древний и современный Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
68 отзывов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
120 за всё до 3 чел.
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135129 за всё до 3 чел.
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
150128 за человека
Из Ташкента - в горы Чимгана
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
182 отзыва
Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы
Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
10398 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Полюбуйтесь великолепной природой Узбекистана: горные курорты, канатная дорога, древние петроглифы и Чарвакское водохранилище. Прекрасный день на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115104 за всё до 4 чел.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.
Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
🚗 На машине
🚉 На поезде
Мини-группа
11 часов
35 отзывов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
160 за человека
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10075 за человека
Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента
Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 167159 за всё до 6 чел.
Не скучайте в аэропорту Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
80 за всё до 4 чел.
Огни ночного Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
100 за всё до 3 чел.
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
🚉 На поезде
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
145131 за человека
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
🪂 На параплане
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85 за человека
4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
103 за всё до 3 чел.
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 110 за всё до 10 чел.
Ташкент - витрина социализма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Ташкент: от витрины социализма до культурных сокровищ Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: В сквере Амира Темура
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище: путешествие из Ташкента
Проведите незабываемый день, наслаждаясь великолепием Чарвакского водохранилища и озёр Урунгач. Познакомьтесь с уникальными традициями и красотами Узбекистана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
от 200 за всё до 3 чел.
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией
Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре
Начало: Бухарский вокзал
Завтра в 07:59
10 июня в 07:59
от 175 за человека
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Начало: На Северном вокзале
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 175167 за человека
Ташкент - столица дружбы и тепла
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
114103 за всё до 4 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
150 за всё до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
141127 за всё до 4 чел.
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155148 за всё до 3 чел.
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
10595 за всё до 4 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
119 за всё до 3 чел.
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты
Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 257 за всё до 6 чел.
Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Арт, стиль, еда: уникальный шопинг-тур по Ташкенту для гурманов моды
Погрузитесь в мир узбекской моды и искусства с эксклюзивным туром по Ташкенту. Встреча с дизайнерами, арт-пространства и бутики ждут вас
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 150 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия: Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ташкента, посетив квартал Хазрати Имам. Вас ждут удивительные открытия и встречи
Начало: У архитектурного комплекса Хазрати Имам
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
20 за человека
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
В гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы
Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
60 за всё до 5 чел.
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
10090 за всё до 4 чел.
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 110 за всё до 10 чел.
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140126 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
270 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    6 июня 2024
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Интересная прогулка по Ташкенту. Достаточно информативная! Плов в чайхане - отличный!!!
  • П
    Понаровская
    4 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду, даже в течение дороги рассказывал нам разные факты о Узбекистане, Ташкенте. Еще раз спасибо огромное!
    Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древний и современный Ташкент
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия
  • A
    ALLA
    4 июня 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца
    Замечательный гид!
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
    Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
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    предугадывалось и выполнялось тот же час) до граммотной исторически насыщенной экскурсионной программы. Рекомендую искушенным и опытным туристам, Вы получите небывалый эстетический и культурный восторг. Гид -профессионал своего дела, образованный и воспитанный, мое уважение и восхищение.

  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Лучшая экскурсия из тех, что были в Узбекистане. Гидом был Сакен, замечательно провел экскурсию. Увидели много красивых локаций, Сакен рассказал
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    нам подробно про все места, много шутил, рассказывал про свой опыт проживания в Узбекистане. Было очень интересно, ну и конечно горы сильно запомнились. Всем советую, везде на машине, по времени даже вышли за 10 часов, но везде сфотографировались, поели вкусно в кафе Тянь-Шань (Ходжикент), просмотрели в итоге все указанные места. Потом на обратном пути Сакен оставил нас, где мы попросили (у Центрального парка - Тельмана), там еще ночью погуляли В общем, всем советую, горы и замечательный гид точно запомнятся надолго)

  • Е
    Елизавета
    4 июня 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Спасибо за экскурсию. Было информативно, комфортно, легко.
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
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    были неизвестны (советского периода). Также сильно повлияла погода, ходить в дождь не особо приятно, хотя дождевики выдали. В общем-то эта экскурсия для меня эксперимент, кому-то подойдет данный формат (особенно кто знаком с советской культурой), мне похоже просто не подошел и не повезло с погодой немного. Тем не менее спасибо организаторам)

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
    Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️
  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Можно с детьми»

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  5. Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
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