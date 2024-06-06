По Узбекистану – экскурсии в Ташкенте

Найдено 30 экскурсий в категории «По Узбекистану» в Ташкенте на русском языке, цены от €80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
224 отзыва
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
12298 за всё до 4 чел.
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
233 отзыва
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
12096 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
10 часов
98 отзывов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 160 за человека
Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 20 чел.
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135129 за всё до 3 чел.
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
36 отзывов
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
150128 за человека
Из Ташкента - в горы Чимгана
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
182 отзыва
Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы
Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
10398 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Полюбуйтесь великолепной природой Узбекистана: горные курорты, канатная дорога, древние петроглифы и Чарвакское водохранилище. Прекрасный день на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115104 за всё до 4 чел.
Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
🚗 На машине
🚉 На поезде
Мини-группа
11 часов
35 отзывов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
160 за человека
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
80 за всё до 4 чел.
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
🚉 На поезде
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
145131 за человека
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
🪂 На параплане
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85 за человека
4 в 1: оленья ферма, петроглифы, канатная дорога Чиноркент и Бочки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 3 чел.
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище из Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище: путешествие из Ташкента
Проведите незабываемый день, наслаждаясь великолепием Чарвакского водохранилища и озёр Урунгач. Познакомьтесь с уникальными традициями и красотами Узбекистана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
от 200 за всё до 3 чел.
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией
Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре
Начало: Бухарский вокзал
Завтра в 07:59
10 июня в 07:59
от 175 за человека
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Начало: На Северном вокзале
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 175167 за человека
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
114103 за всё до 4 чел.
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155148 за всё до 3 чел.
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты
Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 257 за всё до 6 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Институт Солнца, мечеть в посёлке Кумышкан и горный лес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 110 за всё до 10 чел.
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140126 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
270 за всё до 3 чел.
Водопады Таваксая и Большой каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 10 чел.
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Увидеть город из восточной сказки и его главные локации с гидом-историком
Начало: В аэропорту Хивы
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
185 за человека
Из Ташкента - в Кокандское ханство и город Риштан
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - в Кокандское ханство и город Риштан
Исследовать Узбекистан от края до края
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
300255 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Провести день в окружении гор, прокатиться по канатной дороге и посетить Чарвакское водохранилище
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
153138 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 12:30
11 июня в 07:30
от 440 за всё до 5 чел.
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто
Полюбоваться величественными горами и Чарвакским водохранилищем за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
    Организация, экскурсоводы, внимание и содержание экскурсий - все на высшем уровне! Огромное спасибо, надеемся на продолжение нашего знакомства!
  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Это было незабываемое и увлекательное путешествие, один день,который стоит многого, масса впечатлений и полный восторг! Покорил гид масштабом своей личности,
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    профессионализмом,знанием истории,культуры и языков (в совершенстве владеет русским, английским и др.)Граммотная организация (от трансфера до исполнения любого желания) никого не оставит равнодушным. А величие гор Вы оцените только увидев лично, это потрясающе. Рекомендую.

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Экскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол очень интересно рассказывал и подробно отвечал на все мои многочисленные вопросы. Маршрут составлен удобно.
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  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Экскурсию проводил Анатолий! Все прошло чудесно. Легко, с юмором, интересными разговорами. Анатолий очень чуткий, внимательный, заботливый экскурсовод. Информации столько, сколько нужно, без перегрузки. Потрясающие места, волшебный воздух, в конце экскурсии зеленый оазис с вкусным рестораном. Спасибо огромное!
  • П
    Понаровская
    4 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду, даже в течение дороги рассказывал нам разные факты о Узбекистане, Ташкенте. Еще раз спасибо огромное!
    Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гидуОчень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду
  • A
    ALLA
    4 июня 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца
    Замечательный гид!
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
    Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
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    предугадывалось и выполнялось тот же час) до граммотной исторически насыщенной экскурсионной программы. Рекомендую искушенным и опытным туристам, Вы получите небывалый эстетический и культурный восторг. Гид -профессионал своего дела, образованный и воспитанный, мое уважение и восхищение.

  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
    Лучшая экскурсия из тех, что были в Узбекистане. Гидом был Сакен, замечательно провел экскурсию. Увидели много красивых локаций, Сакен рассказал
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    нам подробно про все места, много шутил, рассказывал про свой опыт проживания в Узбекистане. Было очень интересно, ну и конечно горы сильно запомнились. Всем советую, везде на машине, по времени даже вышли за 10 часов, но везде сфотографировались, поели вкусно в кафе Тянь-Шань (Ходжикент), просмотрели в итоге все указанные места. Потом на обратном пути Сакен оставил нас, где мы попросили (у Центрального парка - Тельмана), там еще ночью погуляли В общем, всем советую, горы и замечательный гид точно запомнятся надолго)

  • Е
    Елизавета
    4 июня 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Спасибо за экскурсию. Было информативно, комфортно, легко.
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
    Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «По Узбекистану»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
  2. Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
  3. Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
  4. Чимганские горы, курорт Амирсай, река Чаткал, водопад «Фата невесты» и Чарвакское водохранилище
  5. Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "По Узбекистану" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 80 до 440 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1142 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 30 экскурсий на 2024 год по узбекистану, 1142 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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