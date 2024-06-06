1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
122€98 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
120€96 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €160 за человека
Индивидуальная
8 часов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 20 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135€129 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
150€128 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы
Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
103€98 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Полюбуйтесь великолепной природой Узбекистана: горные курорты, канатная дорога, древние петроглифы и Чарвакское водохранилище. Прекрасный день на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115€104 за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€160 за человека
Индивидуальная
7 часов
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€80 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
145€131 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище: путешествие из Ташкента
Проведите незабываемый день, наслаждаясь великолепием Чарвакского водохранилища и озёр Урунгач. Познакомьтесь с уникальными традициями и красотами Узбекистана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией
Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре
Начало: Бухарский вокзал
Завтра в 07:59
10 июня в 07:59
от €175 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Начало: На Северном вокзале
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 175€167 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
114€103 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155€148 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты
Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140€126 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Увидеть город из восточной сказки и его главные локации с гидом-историком
Начало: В аэропорту Хивы
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€185 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - в Кокандское ханство и город Риштан
Исследовать Узбекистан от края до края
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
300€255 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Провести день в окружении гор, прокатиться по канатной дороге и посетить Чарвакское водохранилище
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
153€138 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Ташкента - на озеро Айдаркуль
Комфортно отдохнуть на природе, увидеть Кызылкум и невозмутимых верблюдов
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 12:30
11 июня в 07:30
от €440 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в горы Тянь-Шаня: из Ташкента на авто
Полюбоваться величественными горами и Чарвакским водохранилищем за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Организация, экскурсоводы, внимание и содержание экскурсий - все на высшем уровне! Огромное спасибо, надеемся на продолжение нашего знакомства!
- ООксана6 июня 2024Это было незабываемое и увлекательное путешествие, один день,который стоит многого, масса впечатлений и полный восторг! Покорил гид масштабом своей личности,
- ММарина6 июня 2024Экскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол очень интересно рассказывал и подробно отвечал на все мои многочисленные вопросы. Маршрут составлен удобно.
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсию проводил Анатолий! Все прошло чудесно. Легко, с юмором, интересными разговорами. Анатолий очень чуткий, внимательный, заботливый экскурсовод. Информации столько, сколько нужно, без перегрузки. Потрясающие места, волшебный воздух, в конце экскурсии зеленый оазис с вкусным рестораном. Спасибо огромное!
- ППонаровская4 июня 2024Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду, даже в течение дороги рассказывал нам разные факты о Узбекистане, Ташкенте. Еще раз спасибо огромное!
- AALLA4 июня 2024Замечательный гид!
- ООксана4 июня 2024Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
- РРуслан4 июня 2024Лучшая экскурсия из тех, что были в Узбекистане. Гидом был Сакен, замечательно провел экскурсию. Увидели много красивых локаций, Сакен рассказал
- ЕЕлизавета4 июня 2024Спасибо за экскурсию. Было информативно, комфортно, легко.
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «По Узбекистану»
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