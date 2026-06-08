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из отеля в обговоренное время, по пути рассказывал про Ташкент в целом и локации, которые мы проезжали, подробно и интересно отвечал на вопросы. Так как поездка у нас была не в туристический сезон, в институте солнца мы были единственными посетителями - очень интересный опыт. Экскурсию проводил сотрудник от института (оплачивается отдельно, это указано).

Из минусов - 1. Было облачно и интерактивы с нагреванием дерева или кипячением воды были недоступны. 2. Стеклянные порталы холла, где находится красивейшая люстра, были на реставрации (закрыты профлистами). Но тут никаких претензий к гиду или институту, просто так совпало. Если у вас будут сомнения, ехать или нет из-за облачной погоды, - 100% ехать! Сам комплекс невероятный и отсутствие интерактивов это нюанс, который нисколько не портит впечатлений от поездки.

На обратном пути при желании можно заехать в ресторан с национальной кухней. Цены чуть выше, чем в Ташкенте, но не критично, тоже остались довольны.

Автомобиль новый, комфортный, красивый)

Данную экскурсию нам предлагали сотрудники отеля, но цена была на 70$ больше и сказали, что сам комплекс посетить не получится из-за сезона, только посмотреть со стороны (видимо, у них не было договоренностей с институтом).



Уже рекомендую всем друзьям Узбекистан - как направление для отдыха, и Жалола - как гида!