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Из Ташкента - в Институт Солнца

Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Приглашаем вас на уникальную экскурсию в Институт Солнца, расположенный в живописных горах Узбекистана.

Это место, где наука встречается с природой, предлагает вам уникальный шанс увидеть одну из двух гигантских солнечных печей
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в мире, которая нагревается до 3000 градусов благодаря солнечной энергии.

Вы также посетите концентратор, инновационный полигон и гелиостатное поле, где начиналась история института. Вас ждет подъем на смотровую площадку с восхитительным видом на Чаткальский хребет. Экскурсия включает трансфер из Ташкента и обратно, а также услуги опытного гида института. Входные билеты оплачиваются отдельно

4.9
58 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Уникальная солнечная печь
  • 🔬 Инновационные научные разработки
  • 🏞 Великолепные виды на Чаткальский хребет
  • 🚗 Удобный трансфер из отеля
  • 📚 Профессиональный гид

Лучшее время для посещения

янв
фев
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апр
май
июн
июл
авг
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ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Института Солнца - с апреля по сентябрь. В это время года экскурсия будет наиболее комфортной и интересной, благодаря благоприятным условиям для наблюдения за солнечными установками.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Ташкента - в Институт Солнца
Из Ташкента - в Институт Солнца
Из Ташкента - в Институт Солнца

Что можно увидеть

  • Солнечная печь
  • Концентратор
  • Инновационный полигон
  • Гелиостатное поле
  • Смотровая площадка

Описание экскурсии

Солнечная лаборатория в горах

Вы отправитесь в Институт Солнца, возведенный в горах Узбекистана в 1987 году. Первым делом оцените гигантскую солнечную печь, нагревающуюся с помощью солнца до температуры 3000 градусов. Таких печей в мире всего две — где построена еще одна, вы узнаете на экскурсии! Также вы увидите концентратор, инновационный полигон и гелиостатное поле, где был заложен первый камень института. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь роскошным видом на Чаткальский хребет.

Организационные детали

  • Институт Солнца находится в 55 км от Ташкента. Трансфер с опытным водителем из вашего отеля и обратно включен в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведет гид института
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 5$ c человека

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жалол
Жалол — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3798 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Жалол, я представляю команду профессиональных гидов в Ташкенте. Мы проводим экскурсии на узбекском, русском, английском и турецком языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждем встречи с вами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
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4
3
2
2
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1
А
Поездка в Институт Солнца прошла просто прекрасно! Спасибо нашему гиду Сакину за то, что забрал нас в удобное нам время от отеля и всю дорогу весело рассказывал про жизнь, традиции
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и историю Узбекистана.
Экскурсию в "Солнце" нам провёл сотрудник института. Нам было весьма интересно узнать подробности постройки и эксплуатации комплекса, который до сих пор работает как экспериментальная установка института материаловедения. После этого мы поехали в заповедник и погуляли по прохладному (для этого времени года) сосновому лесу, посмотрели пещеру и водопад. Пешая прогулка занимает некоторое время и тропа идёт с подъёмом. Но поскольку мы любим ходить пешком в горку, то получили огромное удовольствие. Дальше поехали на ужин в ресторанчик национальной кухни на берегу горной речки. Там были с беседки с тапчанами, нависающие над водой. Мы брали шашлыки, супы и салаты – понравилось всё.
В общем, огромное спасибо Жалолу за прекрасные впечатления, полученные в этот день!

Поездка в Институт Солнца прошла просто прекрасно! Спасибо нашему гиду Сакину за то, что забрал нас
Поездка в Институт Солнца прошла просто прекрасно! Спасибо нашему гиду Сакину за то, что забрал нас
Поездка в Институт Солнца прошла просто прекрасно! Спасибо нашему гиду Сакину за то, что забрал нас
Поездка в Институт Солнца прошла просто прекрасно! Спасибо нашему гиду Сакину за то, что забрал нас
Поездка в Институт Солнца прошла просто прекрасно! Спасибо нашему гиду Сакину за то, что забрал нас
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Пугачева
Огромное спасибо Жалолу за максимально комфортную экскурсию! Гелиокомплекс для меня был обязательным пунктом поездки в Узбекистан, и я очень рада, что в поисковике мне выпало именно это предложение! Жалол забрал
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из отеля в обговоренное время, по пути рассказывал про Ташкент в целом и локации, которые мы проезжали, подробно и интересно отвечал на вопросы. Так как поездка у нас была не в туристический сезон, в институте солнца мы были единственными посетителями - очень интересный опыт. Экскурсию проводил сотрудник от института (оплачивается отдельно, это указано).
Из минусов - 1. Было облачно и интерактивы с нагреванием дерева или кипячением воды были недоступны. 2. Стеклянные порталы холла, где находится красивейшая люстра, были на реставрации (закрыты профлистами). Но тут никаких претензий к гиду или институту, просто так совпало. Если у вас будут сомнения, ехать или нет из-за облачной погоды, - 100% ехать! Сам комплекс невероятный и отсутствие интерактивов это нюанс, который нисколько не портит впечатлений от поездки.
На обратном пути при желании можно заехать в ресторан с национальной кухней. Цены чуть выше, чем в Ташкенте, но не критично, тоже остались довольны.
Автомобиль новый, комфортный, красивый)
Данную экскурсию нам предлагали сотрудники отеля, но цена была на 70$ больше и сказали, что сам комплекс посетить не получится из-за сезона, только посмотреть со стороны (видимо, у них не было договоренностей с институтом).

Уже рекомендую всем друзьям Узбекистан - как направление для отдыха, и Жалола - как гида!

Огромное спасибо Жалолу за максимально комфортную экскурсию! Гелиокомплекс для меня был обязательным пунктом поездки в Узбекистан,
Огромное спасибо Жалолу за максимально комфортную экскурсию! Гелиокомплекс для меня был обязательным пунктом поездки в Узбекистан,
Огромное спасибо Жалолу за максимально комфортную экскурсию! Гелиокомплекс для меня был обязательным пунктом поездки в Узбекистан,
Огромное спасибо Жалолу за максимально комфортную экскурсию! Гелиокомплекс для меня был обязательным пунктом поездки в Узбекистан,
Огромное спасибо Жалолу за максимально комфортную экскурсию! Гелиокомплекс для меня был обязательным пунктом поездки в Узбекистан,
Огромное спасибо Жалолу за максимально комфортную экскурсию! Гелиокомплекс для меня был обязательным пунктом поездки в Узбекистан,
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С
Очень благодарны Жалолу за экскурсию!
Была даже обзорная по Ташкенту, все основное показал и рассказал! Увидели комплекс Хазрати Имам, зашли в Мавзолей. Очень много интересной информации, историй, записывали в заметки, чтобы
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вспоминать)
Отдельно хотим сказать спасибо за институт солнца, это невероятные впечатления, хорошо что были не в сезон и не было людей совсем. Масштабно, футуристично. Хочется вернуться еще, когда будет цветение маков!
Жалол потрясающий гид, пока ехали на машине останавливались, смотрели на горы, рассказал все про традиции, прекрасный гид и замечательный собеседник. И куча рекомендаций мест и маршрутов на будущее!)

Очень благодарны Жалолу за экскурсию!
Очень благодарны Жалолу за экскурсию!
Очень благодарны Жалолу за экскурсию!
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Татьяна
Хорошая экскурсия, интересное место, показывают на практике как действует солнечный концентратор (на примере деревянного бруска: он загорается за несколько секунд. За дополнительную плату можно посмотреть как проплавится металл. Люстра из ягтаря просто потрясающая)
Гид, который проводил экскурсию непосредственно в Институте Сонца - шикарен, от души старался сделать нам интересные фотографии:)
Хорошая экскурсия, интересное место, показывают на практике как действует солнечный концентратор (на примере деревянного бруска: он
Хорошая экскурсия, интересное место, показывают на практике как действует солнечный концентратор (на примере деревянного бруска: он
Хорошая экскурсия, интересное место, показывают на практике как действует солнечный концентратор (на примере деревянного бруска: он
Хорошая экскурсия, интересное место, показывают на практике как действует солнечный концентратор (на примере деревянного бруска: он
Хорошая экскурсия, интересное место, показывают на практике как действует солнечный концентратор (на примере деревянного бруска: он
Хорошая экскурсия, интересное место, показывают на практике как действует солнечный концентратор (на примере деревянного бруска: он
Хорошая экскурсия, интересное место, показывают на практике как действует солнечный концентратор (на примере деревянного бруска: он
Хорошая экскурсия, интересное место, показывают на практике как действует солнечный концентратор (на примере деревянного бруска: он+1
Хорошая экскурсия, интересное место, показывают на практике как действует солнечный концентратор (на примере деревянного бруска: он
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С
Экскурсию в Институте Солнца нам провёл научный сотрудник Юнус – очень интересно было послушать человека, который любит своё дело. Институт – невероятное место, произвёл на нас незабываемое впечатление. А гид
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Жалол, кажется, знает всё об истории Ташкента и традициях Узбекистана. Так что мы отлично провели время не только на самой экскурсии в Институте, но и по дороге туда и обратно, задавая бесчисленные вопросы и получая на них исчерпывающие ответы. Всем рекомендуем!

Экскурсию в Институте Солнца нам провёл научный сотрудник Юнус – очень интересно было послушать человека, который
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Ирина
Экскурсия в Институт Солнца прошла просто замечательно, с гидом Жалолом было познавательно, легко и комфортно.
Также был организован обед в невероятно красивом месте на берегу реки.
Кроме того, Жалол оказался гибким и
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внимательным к нашим пожеланиям: несмотря на изменения в составе группы буквально за день, а также нашу просьбу по поводу более вместительной машины, всё было оперативно организовано на высшем уровне.
Спасибо за профессионализм! Рекомендую!

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