Приглашаем вас на уникальную экскурсию в Институт Солнца, расположенный в живописных горах Узбекистана.
Это место, где наука встречается с природой, предлагает вам уникальный шанс увидеть одну из двух гигантских солнечных печей
Это место, где наука встречается с природой, предлагает вам уникальный шанс увидеть одну из двух гигантских солнечных печей
5 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Уникальная солнечная печь
- 🔬 Инновационные научные разработки
- 🏞 Великолепные виды на Чаткальский хребет
- 🚗 Удобный трансфер из отеля
- 📚 Профессиональный гид
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Института Солнца - с апреля по сентябрь. В это время года экскурсия будет наиболее комфортной и интересной, благодаря благоприятным условиям для наблюдения за солнечными установками.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Солнечная печь
- Концентратор
- Инновационный полигон
- Гелиостатное поле
- Смотровая площадка
Описание экскурсии
Солнечная лаборатория в горах
Вы отправитесь в Институт Солнца, возведенный в горах Узбекистана в 1987 году. Первым делом оцените гигантскую солнечную печь, нагревающуюся с помощью солнца до температуры 3000 градусов. Таких печей в мире всего две — где построена еще одна, вы узнаете на экскурсии! Также вы увидите концентратор, инновационный полигон и гелиостатное поле, где был заложен первый камень института. Подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь роскошным видом на Чаткальский хребет.
Организационные детали
- Институт Солнца находится в 55 км от Ташкента. Трансфер с опытным водителем из вашего отеля и обратно включен в стоимость.
- Экскурсию для вас проведет гид института
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 5$ c человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жалол — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3798 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Жалол, я представляю команду профессиональных гидов в Ташкенте. Мы проводим экскурсии на узбекском, русском, английском и турецком языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждем встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Поездка в Институт Солнца прошла просто прекрасно! Спасибо нашему гиду Сакину за то, что забрал нас в удобное нам время от отеля и всю дорогу весело рассказывал про жизнь, традиции
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Огромное спасибо Жалолу за максимально комфортную экскурсию! Гелиокомплекс для меня был обязательным пунктом поездки в Узбекистан, и я очень рада, что в поисковике мне выпало именно это предложение! Жалол забрал
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С
Очень благодарны Жалолу за экскурсию!
Была даже обзорная по Ташкенту, все основное показал и рассказал! Увидели комплекс Хазрати Имам, зашли в Мавзолей. Очень много интересной информации, историй, записывали в заметки, чтобы
Была даже обзорная по Ташкенту, все основное показал и рассказал! Увидели комплекс Хазрати Имам, зашли в Мавзолей. Очень много интересной информации, историй, записывали в заметки, чтобы
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Хорошая экскурсия, интересное место, показывают на практике как действует солнечный концентратор (на примере деревянного бруска: он загорается за несколько секунд. За дополнительную плату можно посмотреть как проплавится металл. Люстра из ягтаря просто потрясающая)
Гид, который проводил экскурсию непосредственно в Институте Сонца - шикарен, от души старался сделать нам интересные фотографии:)
Гид, который проводил экскурсию непосредственно в Институте Сонца - шикарен, от души старался сделать нам интересные фотографии:)
+1
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С
Экскурсию в Институте Солнца нам провёл научный сотрудник Юнус – очень интересно было послушать человека, который любит своё дело. Институт – невероятное место, произвёл на нас незабываемое впечатление. А гид
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Экскурсия в Институт Солнца прошла просто замечательно, с гидом Жалолом было познавательно, легко и комфортно.
Также был организован обед в невероятно красивом месте на берегу реки.
Кроме того, Жалол оказался гибким и
Также был организован обед в невероятно красивом месте на берегу реки.
Кроме того, Жалол оказался гибким и
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